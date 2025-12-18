Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кольца Сатурна вышли за пределы плоскости: вокруг планеты обнаружили гигантское пылевое облако

Частицы колец Сатурна поднялись на сотни тысяч километров — NASA
Наука

Кольца Сатурна долгое время считались почти идеально плоскими и тонкими. Однако данные, собранные межпланетной станцией "Кассини", показали неожиданную картину распределения частиц вокруг планеты. Оказалось, что значительная часть пыли располагается на огромном расстоянии выше и ниже основной плоскости колец. Об этом сообщает издание New Scientist.

Планета
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Планета

Неожиданная форма знаменитых колец

Традиционно кольца Сатурна описывают как тончайшие диски, раскинувшиеся на десятки тысяч километров при толщине всего около 10 метров. Именно эта геометрия делает планету одной из самых эффектных при наблюдениях с Земли и в телескопы. Такая форма долгое время считалась универсальной для всей кольцевой системы.

Измерения, выполненные аппаратом "Кассини", показали, что реальное строение куда сложнее. Анализ траекторий пылевых частиц выявил их присутствие на сотни тысяч километров выше и ниже основной плоскости. Это заставило учёных пересмотреть привычные представления о том, как выглядят кольца в трёхмерном пространстве и как формируются структуры в Солнечной системе в целом.

Пыльный "пончик" вместо тонкого диска

Наблюдаемое распределение частиц больше напоминает объёмную структуру, чем плоское кольцо. Фактически вокруг Сатурна формируется гигантский пыльный тор, который охватывает планету со всех сторон. Подобные формы интересуют астрономов не меньше, чем поиски следов жизни на других планетах, включая обсуждение того, почему Марс не так уж и мёртв и какие процессы могли повлиять на его эволюцию.

Особенно выделяется внешнее кольцо E. Оно значительно "пышнее" остальных и постоянно пополняется новым материалом. Источником служит спутник Энцелад, из подповерхностного океана которого в космос выбрасываются струи льда и водяного пара. Эти частицы постепенно рассеиваются, формируя объёмное облако вокруг орбиты спутника.

Почему это важно для науки

Понимание пространственной структуры колец помогает точнее моделировать их происхождение и эволюцию. Распределение пыли влияет на взаимодействие колец с магнитным полем планеты, а также на динамику спутников. Такие исследования дополняют более широкий контекст космических угроз и процессов, включая оценки того, как меняется риск столкновения небесных тел, о чём напоминают дискуссии вокруг вероятности столкновения астероида с Луной.

Кроме того, данные "Кассини" полезны для сравнения с кольцевыми системами других планет-гигантов и даже с протопланетными дисками, из которых формируются новые миры.

Плоские и объёмные кольца

Плоские кольца

Представляют собой тонкие диски с чётко выраженной границей. Их толщина составляет всего несколько метров, при этом они растянуты на десятки тысяч километров в ширину. Такая структура долгое время считалась основной и наиболее стабильной моделью кольцевой системы Сатурна.

Объёмные кольца

Включают разрежённые облака пыли и льда, распределённые значительно выше и ниже основной плоскости. Частицы могут находиться на расстоянии в сотни тысяч километров от дисков, формируя торообразную структуру. Эта модель лучше объясняет влияние спутников и магнитного поля планеты.

Плюсы и минусы новой интерпретации

Новая трактовка формы колец расширяет научное понимание процессов, происходящих вокруг Сатурна, но при этом влечёт за собой и определённые сложности.

Плюсы:

  • позволяет точнее описывать реальное распределение пылевых частиц;
  • учитывает вклад активных спутников, таких как Энцелад;
  • помогает объяснить различия в плотности и яркости колец;
  • улучшает модели взаимодействия колец с магнитным полем планеты.

Минусы:

  • усложняет математическое моделирование кольцевой системы;
  • требует более точных и ресурсоёмких вычислений;
  • оставляет открытым вопрос о долгосрочной стабильности объёмной структуры.

Популярные вопросы о кольцах Сатурна

Насколько высоко поднимаются частицы над основной плоскостью колец?

По данным "Кассини", отдельные пылевые компоненты могут находиться на сотни тысяч километров выше и ниже тонких дисков.

Почему кольцо E отличается от остальных?

Оно постоянно подпитывается материалом с Энцелада, где из подлёдного океана выбрасываются струи льда и пара.

Изменит ли это открытие учебники астрономии?

Базовое описание колец сохранится, но представления об их трёхмерной структуре и роли пыли будут существенно уточнены.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Популярное
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным

Почему замиокулькас у одних превращается в роскошный куст, а у других быстро гибнет? Семь правил помогут понять его характер и настроить простой, но точный уход.

Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
