Ледниковая катастрофа набирает скорость: мир ждут радикальные изменения уже в ближайшие десятилетия

Таяние ледников повысит уровень моря на 25 см — климатолог Ван Трихт

Ледники на планете исчезают быстрее, чем предполагалось ещё несколько лет назад. Даже при сохранении нынешней климатической политики темпы их таяния продолжат расти. Учёные предупреждают, что последствия затронут уровень моря, водоснабжение и устойчивость целых регионов. Об этом сообщает New Scientist.

Фото: Wikimedia Commons by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ледники Антарктиды

Масштаб таяния: цифры и прогнозы

В настоящее время в мире ежегодно исчезает около тысячи ледников. Согласно климатическим моделям, уже к 2040 году эта цифра может увеличиться втрое — до 3000 ледников в год, даже если страны выполнят заявленные обязательства по сокращению выбросов углекислого газа.

За последние два десятилетия полностью растаяло как минимум 4000 ледников. Команда исследователей под руководством Лэндера Ван Трихта из Швейцарской высшей технической школы Цюриха проанализировала будущее 211 тысяч ледников по всему миру, используя несколько сценариев глобального потепления. Эти оценки укладываются в более широкий контекст того, как развивается климатическое потепление на Земле и какие долгосрочные последствия оно несёт.

Температурные сценарии и судьба ледников

При сохранении текущих климатических целей средняя температура на планете к концу века вырастет примерно на 2,7 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. В этом случае к 2100 году исчезнет около 79 % всех ледников мира.

Если человечеству удастся ограничить рост температуры двумя градусами, потери будут меньше, но всё равно значительными — около 63 % ледников. При наиболее неблагоприятном сценарии, предполагающем потепление на 4 °C, исчезнет уже 91 % ледников.

Уровень моря и пресная вода

Таяние ледников приведёт к повышению уровня мирового океана примерно на 25 сантиметров в течение этого столетия. Однако не менее серьёзной проблемой станет сокращение летнего стока рек, от которого зависят сельское хозяйство, гидроэнергетика и питьевое водоснабжение.

Около двух миллиардов человек живут в бассейнах рек, питаемых горными снегами и ледниками. Особенно уязвимыми остаются регионы, связанные с Гималайскими ледниками, где изменение водного режима напрямую влияет на жизнь миллионов людей.

Рост природных рисков

Сокращение ледников повышает вероятность экстремальных событий. Наводнения, вызванные внезапным прорывом ледниковых озёр, происходят всё чаще. Один из таких случаев в Индии в 2023 году унёс жизни 55 человек.

Учёные отмечают, что скорость таяния ледников достигнет пика примерно в середине XXI века. Затем процесс замедлится, поскольку небольшие горные ледники исчезнут первыми, а останутся более крупные массивы в Арктике и Антарктиде.

"Для того чтобы растопить лёд на более крупных участках, требуется много времени, поэтому они исчезнут позже", — говорит климатолог Лэндер Ван Трихт.

Региональные изменения и социальные последствия

К 2100 году запад Канады и прилегающие районы США практически полностью лишатся ледников. Это станет ударом по экосистемам и туризму, в том числе по Национальному парку Глейшер в Монтане, где ледники могут сохраниться лишь в виде небольших ледяных пятен.

Альпы также окажутся почти без ледников. В ряде регионов уже проходят символические "похороны ледников", подчёркивающие культурную и историческую ценность исчезающего льда. Дополнительную тревогу вызывает возможное влияние пресной воды на океанические процессы, включая сценарии, связанные с остановкой Гольфстрима.

Сравнение климатических сценариев

При потеплении на 1,5 °C, что соответствует самой амбициозной цели Парижского соглашения, исчезнет около 55 % ледников. При росте температуры на 2 °C потери увеличатся до 63 %, а при 2,7 °C — почти до 80 %. Разница между этими сценариями означает сохранённые источники воды и снижение климатических рисков для миллионов людей.

Плюсы и минусы активной климатической политики

Сдерживание глобального потепления не остановит таяние полностью, но способно существенно повлиять на масштаб потерь.

Преимущества:

замедление исчезновения ледников;

снижение темпов повышения уровня моря;

уменьшение частоты катастрофических наводнений.

Ограничения:

необратимые процессы уже запущены;

эффект мер проявляется с задержкой;

требуется согласованная глобальная политика.

Популярные вопросы о таянии ледников

Почему ледники продолжают таять даже при сокращении выбросов

Климатическая система реагирует инерционно, и накопленное тепло продолжает воздействовать на ледяные массы.

Сколько ледников исчезнет к концу века

По текущим оценкам — от 55 % до 91 % в зависимости от сценария глобального потепления.

Что может замедлить процесс

Последовательное снижение выбросов парниковых газов и долгосрочные международные климатические меры.