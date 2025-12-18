Леса перехватили влагу: масштабная посадка деревьев изменила климат внутри Китая

Озеленение Китая сократило доступную воду в 74% регионов — эколог Стаал

Китайские программы по массовой посадке деревьев дали эффект, который оказался куда масштабнее борьбы с пустынями. Учёные обнаружили, что изменения ландшафта затронули саму систему распределения воды в стране. Речь идёт не о локальных последствиях, а о перераспределении ресурсов между регионами. Об этом сообщает Earth's Future.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Лес

Озеленение, которое вышло за рамки экологии

За последние десятилетия Китай последовательно инвестировал в восстановление лесов и пастбищ, стремясь остановить деградацию почв и смягчить климатические риски. Эти усилия сделали страну мировым лидером по темпам прироста растительности, но одновременно запустили процессы, которые раньше недооценивались.

Изменение растительного покрова повлияло на круговорот воды. В восточном муссонном и северо-западном засушливом регионах, занимающих около 74% территории страны, объёмы доступной пресной воды сократились. В то же время на Тибетском нагорье наблюдался противоположный эффект — рост водных ресурсов.

Почему деревья меняют движение воды

Ключевую роль сыграла эвапотранспирация - совокупность испарения воды с поверхности земли и её выделения растениями. Чем больше растительности, тем активнее вода уходит в атмосферу, не задерживаясь в почве и реках. Этот механизм хорошо известен экологам и всё чаще используется при анализе того, как природные системы реагируют на вмешательство человека, включая методы вроде экологической ДНК, позволяющие отслеживать состояние лесов и экосистем.

"Мы обнаружили, что изменения в почвенно-растительном покрове приводят к перераспределению воды", — сообщил соавтор исследования, доцент Утрехтского университета Ари Стаал.

По его словам, особенно сильный эффект дают леса: глубокие корни деревьев позволяют им забирать влагу даже в засушливые периоды, ускоряя возврат воды в атмосферу.

Великая зелёная стена и её последствия

Самым известным проектом стала "Великая зелёная стена", начатая в 1978 году для сдерживания наступления пустынь на севере Китая. За десятилетия площадь лесов в стране выросла с 10% в середине XX века до более чем 25% сегодня — это территория, сопоставимая с площадью Алжира.

Помимо неё действуют программа "Зерно ради зелени" и программа защиты естественных лесов, ограничивающая вырубку. В совокупности эти инициативы обеспечили около четверти мирового прироста листовой массы в начале XXI века, поставив Китай в один ряд со странами, которые активно экспериментируют с климатическими решениями, как, например, экологические проекты Исландии.

Где воды стало меньше

Исследование показало, что усиление эвапотранспирации превысило рост осадков в большинстве регионов страны. Исключением стало Тибетское плато, где атмосферная влага чаще возвращается в виде дождей и снега. В остальных частях Китая часть воды уносится воздушными потоками на тысячи километров и выпадает уже за пределами региона-источника.

Плюсы и минусы масштабного озеленения

Массовое восстановление экосистем принесло ощутимые выгоды, но выявило и новые вызовы.

Плюсы:

замедление опустынивания и эрозии почв;

восстановление лесных и луговых экосистем;

снижение частоты пыльных бурь;

вклад в глобальную климатическую стабильность.

Минусы:

сокращение доступной пресной воды в ряде регионов;

рост нагрузки на уже неравномерно распределённые водные ресурсы;

необходимость пересмотра стратегий водного управления.

Популярные вопросы об озеленении Китая

Почему больше деревьев — не всегда больше воды?

Потому что растительность ускоряет испарение и возврат воды в атмосферу.

Все ли регионы Китая пострадали одинаково?

Нет, эффект сильно зависит от климата и направления воздушных потоков.

Может ли такое случиться в других странах?

Да, при масштабном изменении землепользования подобные процессы возможны повсеместно.

Что важнее — леса или вода?

Долгосрочный эффект даёт только баланс между восстановлением экосистем и управлением ресурсами.