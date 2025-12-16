Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не выключили, а приручили: молекулярный трюк, который меняет правила игры со старением человечества

Центр геномной регуляции разработал метод управления уровнем белков в тканях
Наука

Белок, который ведёт себя по-разному в разных тканях, стал объектом одного из самых масштабных экспериментов в современной биологии. Учёные впервые научились управлять его уровнем в отдельных клетках на протяжении всей жизни организма. Это открыло путь к более точному изучению старения и работы органов.

клетка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
клетка

Почему старые методы перестали работать

Долгое время биологи могли действовать радикально: либо полностью отключать ген, либо удалять белок. Такой подход удобен, но груб. Он не позволяет понять, как небольшие колебания уровня молекулы влияют на организм, особенно если один и тот же белок полезен в одной ткани и вреден в другой.
В исследованиях старения это особенно критично. Возрастные изменения формируются из тонкого баланса сигналов между органами, и полное «выключение» гена часто стирает важные детали.

Новая система контроля

Команда из Центра геномной регуляции в Барселоне и Кембриджского университета предложила усовершенствованный молекулярный инструмент. За основу взяли систему auxin-inducible degron, или AID, заимствованную из биологии растений.
В классическом варианте AID белок либо разрушается при добавлении ауксина, либо полностью восстанавливается после его удаления. Учёные пошли дальше и создали несколько вариантов фермента TIR1 и специальных меток, каждая из которых реагирует на свой тип ауксина. Это позволило независимо регулировать концентрацию одного и того же белка в разных тканях.

Эксперимент на протяжении всей жизни

Метод протестировали на нематодах Caenorhabditis elegans — популярной модели в геронтологии и нейробиологии. Исследователи меняли уровень белков в нейронах и кишечнике, наблюдая за животными от рождения до конца жизни.
Всего в эксперименте участвовало более 100 тысяч червей. Контроль оказался стабильным, ткани продолжали нормально функционировать, а система работала даже в репродуктивных клетках, где раньше подобные технологии давали сбои.

Что это меняет для науки

Новый подход позволяет задавать не только место и время действия белка, но и его точную «дозу». Это открывает возможность изучать, когда именно небольшие изменения становятся критичными и как локальные сдвиги со временем отражаются на всём организме.
В перспективе такие методы могут помочь в поиске молекулярных мишеней для терапии возрастных и нейродегенеративных заболеваний, где важна точность, а не радикальное вмешательство.

Сравнение: классические методы и новый подход

Традиционное выключение генов даёт быстрый и наглядный результат, но лишает исследователей гибкости. Оно подходит для поиска функций, но плохо объясняет тонкие эффекты.
Усовершенствованная AID-система позволяет работать с дозировкой и тканевой специфичностью, сохраняя жизнеспособность организма. Это делает её более подходящей для долгосрочных наблюдений и исследований старения.

Популярные вопросы о точном контроле белков

Можно ли применять метод не только к нематодам?

Пока он отработан на C. elegans, но принципы могут быть адаптированы и для других модельных организмов.

Чем он лучше полного отключения гена?

Тем, что позволяет изучать эффект дозировки и тканевых различий без разрушения всей системы.

Сколько времени занимает настройка эксперимента?

Подготовка сложнее классических методов, но затем система работает стабильно на протяжении всей жизни модели.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
