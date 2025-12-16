Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чужой глаз в вашем телефоне: почему демонстрация экрана — подарок для мошенников

Злоумышленники видят коды подтверждения при показе экрана – киберэксперт Ульянов
Наука

Когда человек начинает выполнять указания злоумышленников и показывает экран своего телефона, это уже первый шаг к потере контроля над данными. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Мошенник
Фото: unsplash.com by Azamat E is licensed under Free to use under the Unsplash License
Мошенник

Ранее в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ сообщили, что мошенники под видом формальной процедуры просят пользователей включить демонстрацию экрана и таким образом получают доступ к их личным данным.

По словам Ульянова, предоставление доступа к экрану телефона или компьютера — крайне рискованное действие, которое открывает злоумышленникам путь к персональной информации. Даже если в момент демонстрации не передаются коды или пароли, это создает благоприятные условия для дальнейших атак.

"Когда человек показывает свой экран посторонним, он фактически открывает злоумышленнику доступ к информации, которую можно использовать против него. Даже если данных в этот момент недостаточно для кражи, само выполнение инструкций неизвестного собеседника — уже шаг в сторону потери контроля над устройством", — отметил эксперт.

Он объяснил, что мошенники действуют последовательно: вызывают доверие, затем просят показать экран, а после используют увиденное для подтверждения операций. Если в процессе демонстрации на телефон жертвы приходит одноразовый код, преступник сразу видит его и может мгновенно применить.

"Понимая, какие приложения установлены и как настроено устройство, злоумышленник формирует представление о возможных векторах атаки. Чем больше он знает о жертве, тем проще ему придумать правдоподобную историю и выстроить сценарий, который сработает. Поэтому, если незнакомец просит показать экран или предоставить доступ к устройству, разговор нужно сразу прекращать", — подчеркнул Ульянов.

Кроме того, эксперт обратил внимание на распространение мошеннических схем, связанных с трудоустройством. По его словам, аферисты представляются работодателями, обещают высокий доход и требуют оплатить обучение или предоставить данные банковской карты для перевода зарплаты. Иногда подобные "работодатели" также просят включить демонстрацию экрана, чтобы получить доступ к личной информации. Эксперт подчеркнул, что подобные предложения всегда свидетельствуют о мошенничестве.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
