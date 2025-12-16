Свет во тьме и охота без глаз: жизнь на дне Южного океана оказалась страшнее фантазий

Экспедиция Ocean Census выявила новые глубоководные виды у берегов Антарктиды

В глубинах Южного океана, где давление и холод делают жизнь почти невозможной, ученые продолжают находить неожиданные формы существования. Очередная экспедиция у берегов Антарктиды показала, насколько мало мы знаем о мире на глубине нескольких километров. Среди находок — десятки новых видов, включая хищную губку с пугающей репутацией. Об этом сообщает издание New-Science.ru.

Фото: Designed by Freepik by Kireyonok_Yuliya is licensed under publik domain Морское дно

Экспедиция в один из самых недоступных регионов планеты

Исследования проходили в рамках международной инициативы Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, запущенной в 2023 году. Ее цель — систематически описывать жизнь в районах Мирового океана, которые практически не изучались. Южный океан относится именно к таким зонам: суровый климат, удаленность и сложная логистика долгое время ограничивали доступ ученых.

Работы велись с помощью дистанционно управляемого аппарата SuBastian, способного погружаться на экстремальные глубины. Именно он зафиксировал неизвестные ранее формы жизни на глубине более 3600 метров, в желобах к востоку от острова Монтегю.

Хищная губка, которая ломает стереотипы

Одним из самых обсуждаемых открытий стал новый вид губки из рода хондрокладий, которых в научной среде называют "пинг-понговыми шариками". Внешне организм выглядит как скопление полупрозрачных пузырьков на тонких стеблях, однако его образ жизни далек от безобидного.

Поверхность губки покрыта микроскопическими крючками, с помощью которых она улавливает мелких морских животных, предположительно ракообразных. За такую стратегию питания находку уже неофициально прозвали "шаром смерти".

"Анализ собранных материалов только начинается, и мы уже видим, насколько разнообразной может быть жизнь в Южном океане", — отмечает руководитель научного направления Ocean Census Мишель Тейлор.

Сияющие черви и новые экосистемы

Помимо хищной губки, экспедиция выявила новые виды многощетинковых червей с переливающимся покровом, ранее неизвестных ракообразных и морских звезд. Отдельным достижением стали первые в истории видеокадры молодой особи колоссального кальмара.

Не менее важным стало изучение уникальной экосистемы, обнаруженной под гигантским айсбергом, отколовшимся от ледника в Западной Антарктиде. Под ледяной глыбой сформировалась устойчивая среда обитания, существование которой ранее лишь предполагалось теоретически.

Почему Южный океан до сих пор остается загадкой

Южный океан считается одним из наименее изученных на Земле. По оценкам ученых, на сегодняшний день детально проанализировано менее 30 процентов образцов, собранных в ходе экспедиции. Уже подтверждено более тридцати новых видов, и это лишь часть ожидаемых результатов.

Все описанные организмы будут внесены в открытую научную базу данных. Это позволит исследователям по всему миру использовать полученную информацию для дальнейших работ в области экологии, эволюции и сохранения биоразнообразия.

Сравнение: глубоководные организмы и прибрежные виды

Жизнь на больших глубинах заметно отличается от экосистем мелководья. В условиях отсутствия света и экстремального давления эволюция идет иными путями.

Глубоководные виды чаще используют пассивные способы охоты, как губки-хищники, тогда как прибрежные животные полагаются на скорость и зрение. Организмы из Южного океана нередко обладают биолюминесценцией и необычными формами тела. Прибрежные виды, напротив, демонстрируют большее разнообразие окраски и поведения, связанного с солнечным светом.

Популярные вопросы

Почему новые виды находят именно сейчас?

Развитие подводной техники и международные программы позволили добраться до ранее недоступных районов.

Насколько опасны такие организмы для человека?

Большинство глубоководных существ не представляет угрозы для людей и не контактирует с человеком напрямую.

Где можно увидеть результаты исследований?

Все подтвержденные данные публикуются в открытых научных базах и используются в международных проектах.