Небесный фейерверк Геминиды: как увидеть самые яркие падающие звёзды

Пик метеоров Геминиды пришёлся на середину декабря — BBC

В середине декабря небо обычно дарит одно из самых щедрых "шоу" года — метеорный поток Геминиды.

Фото: commons.wikimedia.org by Hox Vaimmbru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ночь

В эти выходные он выходит на пик, и при удачной погоде можно поймать десятки, а то и сотни ярких "падающих звёзд" за ночь. Лучше всего явление наблюдается в Северном полушарии, где созвездие Близнецов поднимается достаточно высоко над горизонтом. Об этом сообщает BBC.

Что такое Геминиды и откуда берутся "падающие звёзды"

Метеорные потоки мы видим тогда, когда Земля проходит через шлейф частиц, оставленный небесным телом. Чаще всего это кометы — ледяные "снежки", которые, приближаясь к Солнцу, теряют пыль и газ. Но Геминиды — редкий случай: их источник связан не с типичной кометой, а с каменистым объектом.

Родителем Геминид считается астероид 3200 Фаэтон. Его частицы попадают в атмосферу Земли на огромной скорости, нагреваются и сгорают, оставляя яркие следы — то, что в быту называют падающими звёздами. Большинство метеоров выглядит белыми, но иногда вспышки уходят в зелёный, жёлтый, красный или голубой оттенок. Цвет зависит от того, какие элементы "работают" в момент сгорания — почти как в фейерверке: натрий, магний и кальций дают разные тона.

Интересно, что происхождение пыли Геминид до конца не закрытая тема. Долгое время считалось, что Фаэтон просто выбрасывал пыль, формируя поток. Однако исследования последних лет показали, что его "хвост" может состоять не из пылевых частиц, а из светящегося натриевого газа. Поэтому остаётся вопрос: когда именно и каким механизмом сформировался плотный пылевой след, который Земля пересекает каждый декабрь.

Когда лучше смотреть и почему Луна в этом году почти не мешает

Главный враг метеоров — не расстояние, а засветка: городские огни и яркая Луна легко "съедают" слабые вспышки. Но в этот раз условия близки к удачным: Луна убывает и большую часть ночи даёт сравнительно тёмное небо.

В Великобритании есть дополнительный плюс: если облака не помешают, Луна поднимется лишь после полуночи, а значит, в первые часы ночи будет больше времени на наблюдения при естественной темноте. Именно такие промежутки — от позднего вечера до предрассветных часов — обычно самые продуктивные: радиант (точка, откуда будто бы "вылетают" метеоры) оказывается выше, и следы становятся заметнее.

Что можно увидеть: яркость, частота и эффект "радианта"

Геминиды ценят не за редкие одиночные вспышки, а за плотность потока: иногда кажется, что небо "стреляет" сериями. При идеальных условиях — тёмное небо, широкий обзор и отсутствие облаков — можно наблюдать очень высокий темп.

"Если бы вы смотрели на чистое тёмное небо без облаков, то увидели бы, скажем, 100 звёзд в час, и это поразительно", — сказал доктор Роберт Мэсси из Королевского астрономического общества.

"Это, пожалуй, самый мощный метеорный поток в году".

Важно помнить о визуальном обмане: кажется, что все метеоры вылетают из созвездия Близнецов, но смотреть строго в одну точку не обязательно. Напротив, часто лучше слегка "отвести взгляд" от радианта — тогда следы кажутся длиннее, а вспышки заметнее боковым зрением.

Сравнение: Геминиды и "обычные" кометные метеорные потоки

Геминиды отличаются от многих известных потоков сразу по нескольким пунктам. Во-первых, их родитель — Фаэтон — относится к астероидному типу, тогда как большинство потоков связаны с кометами. Во-вторых, Геминиды часто дают более яркие и "плотные" серии метеоров, поэтому их любят даже те, кто не считает себя фанатом астрономии. И наконец, они приходят в декабре, когда ночи длинные: это повышает шанс найти удобное "окно" между облаками и городскими огнями.

Плюсы и минусы наблюдения Геминид

Чтобы ожидания совпали с реальностью, полезно заранее взвесить сильные и слабые стороны такого "охотничьего" вечера.

• Плюсы: телескоп и бинокль не нужны; поток часто яркий и частый; наблюдать можно почти из любой точки мира; зрелище выглядит по-настоящему "живым", особенно вдали от фонарей.

• Минусы: всё решает погода; в городе видно меньше; к утру может мешать Луна; зимой долго сидеть на улице тяжело без тёплой одежды.

Как увидеть максимум метеоров

Выберите место темнее города: даже небольшой выезд за населённый пункт резко повышает видимость. Найдите открытый горизонт: поле, берег, холм или парк без высоких деревьев и зданий. Приходите заранее и выключите яркие экраны: глазам нужно 20-30 минут, чтобы привыкнуть к темноте. Смотрите не строго на "источник" в Близнецах, а чуть в сторону: так проще заметить длинные следы. Оденьтесь как на долгую прогулку: многослойная одежда, тёплая обувь, шапка и перчатки — это половина успеха. Возьмите плед или кресло с наклоном: шея скажет спасибо, а вы сможете спокойно смотреть вверх 30-60 минут подряд.

"Не так уж много есть совершенно бесплатных натуральных лакомств. И это одно из них. Так что идите и наслаждайтесь. Знаете, это способ воссоединиться с небом, на мгновение забыть о наших земных или мирских заботах", — сказал доктор Мэсси.

Популярные вопросы о метеорном потоке Геминиды

Во сколько лучше всего наблюдать Геминиды?

Обычно больше всего метеоров видно в промежутке от позднего вечера до рассвета, когда созвездие Близнецов поднимается выше. Если Луна мешает, старайтесь ловить часы до её восхода или прячьтесь от её света, выбирая участок неба в противоположной стороне.

Нужен ли телескоп или бинокль?

Нет. Геминиды лучше всего смотреть невооружённым глазом: так вы охватываете широкий участок неба и не "теряете" метеоры из-за узкого поля зрения.

Почему метеоры бывают цветными?

Оттенок зависит от химического состава частиц и того, как они сгорают в атмосфере. Разные элементы дают разные "вспышки", поэтому иногда можно заметить зелёные, жёлтые или красноватые следы.

Сколько метеоров реально увидеть за час?

Цифры сильно зависят от условий. На тёмном небе без облаков и с минимальной засветкой темп может быть очень высоким, а в городе вы увидите гораздо меньше — и это нормально.

Как понять, где искать Близнецов?

Проще всего ориентироваться по ярким звёздам Кастор и Поллукс. Если вы нашли Орион, Близнецы обычно располагаются неподалёку — выше и немного в стороне, в зависимости от времени ночи.