Рай на поверхности, бездна под ногами: под курортами обнаружена система, к которой есть вопросы

Учёные нанесли на карту более 524 км подводных тоннелей Ox Bel Ha — Science-et-Vie

В самом сердце полуострова Юкатан скрывается мир, о существовании которого многие даже не догадываются. Под джунглями и курортами Ривьеры Майя простирается гигантская подводная система Окс-Бель-Ха — место, где пресная и солёная вода встречаются, а следы древних цивилизаций соседствуют с передовой наукой. Этот лабиринт одновременно восхищает и тревожит. Об этом сообщает science-et-vie.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подводные пещеры Сицилии

Окс-Бель-Ха — крупнейший подводный лабиринт планеты

Система Ox Bel Ha, расположенная на юге штата Кинтана-Роо недалеко от Тулума, на сегодняшний день считается самым протяжённым подводным лабиринтом планеты. Учёные и дайверы уже нанесли на карту более 524 километров затопленных галерей, и исследования продолжаются.

Уникальность Окс-Бель-Ха связана с геологией Юкатана. Полуостров сложен пористым известняком, который тысячелетиями растворялся дождевой водой. В результате образовалась сложная сеть тоннелей и каверн, затопленных после окончания последнего ледникового периода. В отличие от многих других систем, Ox Bel Ha полностью находится под водой, что делает её изучение особенно сложным.

Где встречаются две воды

Около 73% системы заполнено пресной водой, которая лежит поверх более плотного солёного слоя. Между ними формируется галоклин — чёткая граница, искажающая видимость и усложняющая навигацию. Эта стратификация не только опасна для дайверов, но и формирует уникальные физико-химические условия.

В систему входит не менее 160 сенотов — природных колодцев, соединяющих поверхность с подземным аквифером. Они играют ключевую роль в водообмене, экологии и служат почти единственными точками доступа к подводным галереям.

Экстремальные методы исследования

Исследования Ox Bel Ha ведёт международная команда BEL при поддержке Центра изучения аквиферной системы Кинтана-Роо (CINDAQ). В 2023 году дайверы добавили к карте ещё 10,1 км новых тоннелей и открыли пять ранее неизвестных сенотов.

Погружения длятся до шести часов, с горизонтальным проникновением более шести километров от входа. Используются двойные баллоны, несколько стадий декомпрессии, подводные скутеры и направляющие линии безопасности. Узкие проходы, нулевая видимость и нестабильные отложения делают каждую экспедицию испытанием на грани возможностей человека и техники.

Уникальная подземная экосистема

Ox Bel Ha — не только геологическое чудо, но и редчайшая экосистема. Здесь обитает не менее 38 специализированных видов, приспособленных к жизни в полной темноте. Среди них — слепые альбиносные рыбы Astyanax mexicanus, пещерные ракообразные и микроорганизмы, использующие метан как источник энергии.

Эта пищевая цепочка существует независимо от солнечного света. Галоклин дополнительно разделяет среды обитания, позволяя видам эволюционировать отдельно в пресной и солёной воде. Сеноты на поверхности привлекают ягуаров, пум, оленей и птиц, связывая подземный мир с наземными экосистемами.

Археология и сакральное значение

Система имеет огромное культурное значение. В пещерах найдены древние человеческие останки, включая скелет, известный как "Наия", возраст которого оценивается примерно в 13 700 лет. Для майя сеноты были вратами в Шибальбу — подземный мир, и местами ритуальных подношений предкам.

Угрозы и научная срочность

Сегодня Ox Bel Ha сталкивается с растущими антропогенными угрозами. Строительство железнодорожного проекта "Поезд Майя" и нового аэропорта Тулума проходит над участками подземной сети. Это может нарушить циркуляцию воды, привести к обрушениям и ухудшению качества питьевой воды, от которой зависят миллионы людей.

Учёные подчёркивают, что сохранность такого подземного аквифера критически важна для всего региона. Ox Bel Ha — основной источник пресной воды Юкатана, и его деградация будет иметь долгосрочные и необратимые последствия.

Сравнение: природное наследие и инфраструктура

С одной стороны — уникальная гидрологическая и археологическая система, формировавшаяся тысячелетиями. С другой — масштабные инфраструктурные проекты, рассчитанные на десятилетия. Конфликт между развитием и сохранением здесь особенно нагляден.

Плюсы и минусы активного освоения региона

Развитие туризма и транспорта приносит экономические выгоды, но несёт серьёзные риски.

Плюсы:

рост занятости и инвестиций;

улучшение транспортной доступности;

развитие региона.

Минусы:

угроза аквиферу и питьевой воде;

риск разрушения пещер;

утрата археологического наследия;

деградация экосистем.

Популярные вопросы об Ox Bel Ha

Почему эта система так важна для Юкатана?

Она обеспечивает регион пресной водой и поддерживает уникальные экосистемы.

Можно ли посещать Ox Bel Ha туристам?

Доступ возможен только для сертифицированных технических дайверов.

Что будет, если систему повредят?

Это может привести к загрязнению аквифера и утрате ключевого источника воды для региона.