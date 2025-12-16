Храм Солнца восстал из песков времени: что удалось найти археологам

Потерянный храм фараона Нюсерра найден — Ahram Online

Лишь немногие памятники Древнего царства настолько "упрямы", что их местоположение известно больше века, а добраться до них мешает сама природа. На плато Абу-Гураб археологи наконец подняли из-под нильского ила и грунтовых вод масштабные остатки Долинного храма Солнечного комплекса фараона Нюсерра.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Расчистка древней мозаики кисточкой

Команда заявляет, что раскопала более половины сооружения площадью свыше 1000 квадратных метров, а ключевая надпись прямо называет имя царя. Об этом сообщает Ahram Online.

Где нашли храм и почему его так долго не удавалось раскопать

Работы ведёт совместная миссия, связанная с университетами Турина и Неаполя, на территории некрополя Абусир, в секторе Абу-Гураб — месте, которое традиционно связывают с культами солнечного божества Ра и памятниками V династии. Сам Долинный храм считался "почти найденным": ещё в 1901 году египтолог Людвиг Борхардт указал точку, где его следует искать, но высокий уровень грунтовых вод долго делал полноценные раскопки практически невозможными.

Сейчас исследователям удалось обойти это ограничение и зафиксировать монументальные элементы комплекса в объёме, достаточном, чтобы говорить не о случайных фрагментах, а о крупном архитектурном теле — с входной зоной, коридорами и деталями облицовки.

Что именно открыли в ходе сезона

По сообщениям участников и египетских официальных структур, сначала был выявлен главный вход, скрытый под плотным слоем нильского ила толщиной около 1,2 метра. После снятия отложений открылась первичная мостовая, основание известняковой колонны и остатки круглой гранитной колонны, которые интерпретируют как часть парадного портика.

Далее археологи задокументировали фрагменты каменной облицовки стен коридора, связывавшего монументальные ворота с восходящей процессионной рампой, а также элементы, сохранившиеся "на месте": гранитные косяки и перемычки начинают собирать внятную картину масштаба сооружения.

Отдельный штрих, который усложняет представление о планировке, связан с прошлым сезоном: на северо-западном участке обнаружили целые кварцитовые ворота в хорошем состоянии и следы внутренней лестницы, ведущей на крышу. Это считают аргументом в пользу существования вторичного входа, а значит — более гибкой логистики движения внутри храма.

Как храм мог быть связан с Нилом и ритуалами

В окрестностях зафиксированы фундаменты сооружения, которое трактуют как пандус или пристань — вероятное "связующее звено" между храмом и Нилом либо одним из его рукавов. Такая деталь важна не только для хозяйства: в контексте солнечных комплексов она легко читается и как ритуальная инфраструктура — маршрут доставки материалов, даров и, возможно, церемониального прибытия.

Архитектурные наблюдения также поддерживают идею, что постройка развивалась по канону солнечных комплексов V династии и ориентировалась в соответствии с принятой моделью долинных храмов в мемфисском некрополе.

Находки, которые "оживляют" место

Ценность открытия не ограничивается стенами. В культурном слое обнаружили предметы, позволяющие говорить и о ритуальной, и о повседневной стороне храмовой жизни. Среди наиболее заметных — две деревянные игровые фигурки, связанные с древнеегипетской настольной игрой сенет.

Самый весомый аргумент для атрибуции дал каменный блок (перемычка или порог) с иероглифами: в надписи присутствует литургический календарь праздников, отмечавшихся в храме, и прямое упоминание имени Нюсерра, что фактически "закрепляет паспорт" памятника.

Почему находку называют исключительной

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мохамед Исмаил Халед подчеркнул масштаб и редкость объекта: в официальных комментариях этот храм назвали одним из двух солнечных храмов, обнаруженных в Египте, и отдельно отметили его площадь и значение для понимания религиозной архитектуры Древнего царства.

Для египтологии это означает редкий шанс сравнить "солнечную" линию культовой архитектуры с тем, что лучше известно по пирамидным комплексам, где долинные храмы изучены заметно подробнее.

Сравнение долинного храма солнечного комплекса и долинного храма пирамиды

Долинные храмы пирамидных комплексов обычно читаются как часть пути "царь — загробный культ": от воды и причала к процессуальной дороге и далее к храму у пирамиды. В солнечном комплексе логика похожа по форме — вход, коридоры, связь с рампой, вероятная "водная" инфраструктура, — но смысловой центр иной: культ Ра и ритуалы, подчеркивающие солнечную легитимацию власти. Именно поэтому новая находка важна: она позволяет сопоставлять не только архитектуру, но и "сценарии" пространства.

Плюсы и минусы открытия для науки и туристического интереса

С одной стороны, найдено более половины сооружения и выявлены элементы, позволяющие уверенно реконструировать планировку и движение процессий, а надписи прямо называют Нюсерра.

С другой стороны, объект всё ещё частично скрыт, работа осложняется водой и мощными наносами, а интерпретации (например, функции причала и вторичного входа) будут уточняться по мере раскрытия контекста.

Популярные вопросы о долинном храме Нюсерра

Что именно нашли в Абу-Гурабе?

Остатки Долинного храма Солнечного комплекса Нюсерра: входную зону, элементы портика, облицовку коридора, гранитные архитектурные детали и другие участки, суммарно более половины сооружения.

Почему принадлежность храму Нюсерра считается доказанной?

Ключевую роль играет иероглифическая надпись на крупном каменном блоке, где прямо упоминается имя царя и приводится литургический календарь праздников.

Зачем нужен "вторичный вход" и лестница на крышу?

Обнаруженные кварцитовые ворота и внутренняя лестница в северо-западной части указывают, что храм мог иметь дополнительную точку доступа и более сложную внутреннюю организацию.

Почему это открытие так выделяют среди других?

Из-за редкости хорошо фиксируемых солнечных комплексов и потому, что найденный объём позволяет обсуждать не фрагменты, а полноценную архитектурную структуру Древнего царства.