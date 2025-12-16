Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты: влажная погода и тень провоцируют массовое появление слизней
Автопроизводители советуют менять ангренажный ремень каждые 60–90 тыс. км — Actualno
Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков
Земледельцы Месопотамии выражали числовые идеи через цветочные орнаменты
Исследование показало, что мурлыканье точнее отличает кошек, чем мяуканье — Earth
Спрос на бортпроводников значительно вырос — Corse Matin
Слава не может продать свою квартиру после случая Долиной
С декабря в России действуют новые правила утильсбора для авто мощнее 160 л. с.
Стакан воды после пробуждения запускает обмен веществ — тренеры

Храм Солнца восстал из песков времени: что удалось найти археологам

Потерянный храм фараона Нюсерра найден — Ahram Online
Наука

Лишь немногие памятники Древнего царства настолько "упрямы", что их местоположение известно больше века, а добраться до них мешает сама природа. На плато Абу-Гураб археологи наконец подняли из-под нильского ила и грунтовых вод масштабные остатки Долинного храма Солнечного комплекса фараона Нюсерра.

Расчистка древней мозаики кисточкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Расчистка древней мозаики кисточкой

Команда заявляет, что раскопала более половины сооружения площадью свыше 1000 квадратных метров, а ключевая надпись прямо называет имя царя. Об этом сообщает Ahram Online. 

Где нашли храм и почему его так долго не удавалось раскопать

Работы ведёт совместная миссия, связанная с университетами Турина и Неаполя, на территории некрополя Абусир, в секторе Абу-Гураб — месте, которое традиционно связывают с культами солнечного божества Ра и памятниками V династии. Сам Долинный храм считался "почти найденным": ещё в 1901 году египтолог Людвиг Борхардт указал точку, где его следует искать, но высокий уровень грунтовых вод долго делал полноценные раскопки практически невозможными. 

Сейчас исследователям удалось обойти это ограничение и зафиксировать монументальные элементы комплекса в объёме, достаточном, чтобы говорить не о случайных фрагментах, а о крупном архитектурном теле — с входной зоной, коридорами и деталями облицовки.

Что именно открыли в ходе сезона

По сообщениям участников и египетских официальных структур, сначала был выявлен главный вход, скрытый под плотным слоем нильского ила толщиной около 1,2 метра. После снятия отложений открылась первичная мостовая, основание известняковой колонны и остатки круглой гранитной колонны, которые интерпретируют как часть парадного портика. 

Далее археологи задокументировали фрагменты каменной облицовки стен коридора, связывавшего монументальные ворота с восходящей процессионной рампой, а также элементы, сохранившиеся "на месте": гранитные косяки и перемычки начинают собирать внятную картину масштаба сооружения. 

Отдельный штрих, который усложняет представление о планировке, связан с прошлым сезоном: на северо-западном участке обнаружили целые кварцитовые ворота в хорошем состоянии и следы внутренней лестницы, ведущей на крышу. Это считают аргументом в пользу существования вторичного входа, а значит — более гибкой логистики движения внутри храма. 

Как храм мог быть связан с Нилом и ритуалами

В окрестностях зафиксированы фундаменты сооружения, которое трактуют как пандус или пристань — вероятное "связующее звено" между храмом и Нилом либо одним из его рукавов. Такая деталь важна не только для хозяйства: в контексте солнечных комплексов она легко читается и как ритуальная инфраструктура — маршрут доставки материалов, даров и, возможно, церемониального прибытия.

Архитектурные наблюдения также поддерживают идею, что постройка развивалась по канону солнечных комплексов V династии и ориентировалась в соответствии с принятой моделью долинных храмов в мемфисском некрополе. 

Находки, которые "оживляют" место

Ценность открытия не ограничивается стенами. В культурном слое обнаружили предметы, позволяющие говорить и о ритуальной, и о повседневной стороне храмовой жизни. Среди наиболее заметных — две деревянные игровые фигурки, связанные с древнеегипетской настольной игрой сенет. 

Самый весомый аргумент для атрибуции дал каменный блок (перемычка или порог) с иероглифами: в надписи присутствует литургический календарь праздников, отмечавшихся в храме, и прямое упоминание имени Нюсерра, что фактически "закрепляет паспорт" памятника. 

Почему находку называют исключительной

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мохамед Исмаил Халед подчеркнул масштаб и редкость объекта: в официальных комментариях этот храм назвали одним из двух солнечных храмов, обнаруженных в Египте, и отдельно отметили его площадь и значение для понимания религиозной архитектуры Древнего царства.

Для египтологии это означает редкий шанс сравнить "солнечную" линию культовой архитектуры с тем, что лучше известно по пирамидным комплексам, где долинные храмы изучены заметно подробнее.

Сравнение долинного храма солнечного комплекса и долинного храма пирамиды

Долинные храмы пирамидных комплексов обычно читаются как часть пути "царь — загробный культ": от воды и причала к процессуальной дороге и далее к храму у пирамиды. В солнечном комплексе логика похожа по форме — вход, коридоры, связь с рампой, вероятная "водная" инфраструктура, — но смысловой центр иной: культ Ра и ритуалы, подчеркивающие солнечную легитимацию власти. Именно поэтому новая находка важна: она позволяет сопоставлять не только архитектуру, но и "сценарии" пространства.

Плюсы и минусы открытия для науки и туристического интереса

С одной стороны, найдено более половины сооружения и выявлены элементы, позволяющие уверенно реконструировать планировку и движение процессий, а надписи прямо называют Нюсерра.

 С другой стороны, объект всё ещё частично скрыт, работа осложняется водой и мощными наносами, а интерпретации (например, функции причала и вторичного входа) будут уточняться по мере раскрытия контекста. 

Популярные вопросы о долинном храме Нюсерра

Что именно нашли в Абу-Гурабе?

Остатки Долинного храма Солнечного комплекса Нюсерра: входную зону, элементы портика, облицовку коридора, гранитные архитектурные детали и другие участки, суммарно более половины сооружения. 

Почему принадлежность храму Нюсерра считается доказанной?

Ключевую роль играет иероглифическая надпись на крупном каменном блоке, где прямо упоминается имя царя и приводится литургический календарь праздников. 

Зачем нужен "вторичный вход" и лестница на крышу?

Обнаруженные кварцитовые ворота и внутренняя лестница в северо-западной части указывают, что храм мог иметь дополнительную точку доступа и более сложную внутреннюю организацию.

Почему это открытие так выделяют среди других?

Из-за редкости хорошо фиксируемых солнечных комплексов и потому, что найденный объём позволяет обсуждать не фрагменты, а полноценную архитектурную структуру Древнего царства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Volkswagen впервые в своей истории закроет завод в Германии
Автопром
Volkswagen впервые в своей истории закроет завод в Германии
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Красота и стиль
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Домашние животные
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Популярное
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление

Зимний тренд неожиданно превратил простой капюшон в элемент, который меняет архитектуру образа и делает верхнюю одежду визуально дороже.

Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Последние материалы
Автопроизводители советуют менять ангренажный ремень каждые 60–90 тыс. км — Actualno
Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков
Кольраби и фарш соединили в сливочной запеканке
Потерянный храм фараона Нюсерра найден — Ahram Online
Синтетические свечи провоцируют аллергические реакции — врач Прокофьев
Земледельцы Месопотамии выражали числовые идеи через цветочные орнаменты
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Исследование показало, что мурлыканье точнее отличает кошек, чем мяуканье — Earth
Германия собирается бросить вызов Китаю
Ванильно-эспрессо крем из творога готовится за 5 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.