Время в Солнечной системе пошло вразнобой: почему это стало проблемой для космических миссий

Часы на Марсе опережают земные на 477 микросекунд — The Astronomical Journal
Наука

В космосе время перестаёт быть абстрактным понятием и превращается в инженерный параметр, от которого напрямую зависит успех миссий. На Марсе часы действительно идут иначе — не образно, а в строго измеряемых величинах. Эта разница уже сегодня создаёт серьёзные операционные риски для космических программ и требует пересмотра подходов к навигации и синхронизации. Об этом сообщает научный журнал The Astronomical Journal.

Поверхность Марса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поверхность Марса

Почему марсианское время отличается от земного

Исследование, проведённое физиками Нилом Эшби и Биджунатом Р. Патлой, показывает: марсианские часы "убегают" вперёд примерно на 477 микросекунд в сутки по сравнению с земными. При этом показатель не является постоянным — в зависимости от положения планеты на орбите вокруг Солнца разница дополнительно колеблется примерно на 226 микросекунд в день.

На бытовом уровне такие величины кажутся ничтожными. Однако в условиях межпланетной навигации они приобретают критическое значение. При расчётах, связанных со скоростью света, даже задержка в 56 микросекунд эквивалентна ошибке на расстояние порядка 184 футбольных полей. Для автоматической посадки аппарата или синхронизации действий марсоходов такая погрешность может означать срыв всей операции, отмечают профильные аналитики.

Не только Марс: три мира — три шкалы времени

Проблема выходит далеко за рамки одной планеты. В рамках программы Artemis NASA планирует связать в единую инфраструктуру Землю, Луну и Марс. Новые расчёты показывают, что марсианские часы опережают лунные ещё примерно на 421,5 микросекунды в сутки.

В результате возникает ситуация, при которой три небесных тела существуют в трёх разных временных ритмах. Для устойчивой работы межпланетных систем связи, навигации и управления требуется абсолютная синхронизация этих шкал. Без неё невозможно обеспечить надёжное взаимодействие между орбитальными станциями, посадочными модулями, роботизированными платформами и, в перспективе, пилотируемыми базами.

"Виноваты" солнечные приливы

Причина временных расхождений хорошо укладывается в общую теорию относительности. Гравитация и движение искривляют пространство-время, заставляя часы идти с разной скоростью. Проблема заключается не в самой теории, а в том, как долго её применяли на практике.

На протяжении десятилетий расчёты строились по упрощённым моделям "двух тел": Земля — Луна или Земля — Марс. При этом влияние Солнца фактически выносилось за скобки. Между тем его мощная гравитация вызывает так называемые солнечные приливы — малые, но систематические возмущения орбит планет и спутников, которые напрямую влияют на ход времени.

Когда Эшби и Патла включили эти эффекты в модели системы Земля — Луна, точность расчётов выросла примерно в сто раз по сравнению с прежними подходами. Однако для системы Земля — Марс картина пока остаётся неполной: солнечные приливы и их влияние на земную орбиту ещё не полностью интегрированы в расчётные данные.

Эффект GPS в межпланетном масштабе

Подобная проблема уже хорошо знакома инженерам на Земле. Спутники GPS сталкиваются с тем, что их атомные часы идут быстрее, чем часы на поверхности планеты, из-за более слабого гравитационного поля. Если не вносить постоянные поправки, навигационная система начала бы ошибаться на километры всего за несколько часов.

В межпланетном масштабе эффект многократно усиливается. Здесь задействованы сразу несколько небесных тел, различные гравитационные поля и солнечные возмущения. Без единой временной архитектуры точная навигация и управление миссиями становятся практически невозможными.

Что это значит для будущих миссий NASA

Для агентства эта проблема уже перешла из теоретической плоскости в практическую. Управление сложными проектами, такими как Mars Sample Return — миссия по доставке образцов марсианского грунта на Землю, — требует предельно точной синхронизации всех этапов. То же касается долгосрочных планов по созданию постоянных баз и присутствия человека на Марсе.

Не случайно Белый дом ранее поручил NASA разработать систему согласованного лунного времени — аналога всемирного координированного времени, но для Луны. Эти шаги логично вписываются в более широкий контекст подготовки к лунной программе Artemis, где временная точность становится таким же критическим ресурсом, как топливо или связь.

Сравнение подходов к синхронизации времени в космосе

До недавнего времени основным подходом оставалась адаптация земного времени с поправками на релятивистские эффекты. Такой метод работает для околоземной орбиты и спутниковых систем связи, но начинает давать сбои при выходе за пределы системы Земля — Луна.

Альтернативный подход предполагает создание локальных временных шкал для каждой планеты и их жёсткую увязку через единый координационный стандарт. Он сложнее в реализации, но лучше масштабируется для миссий, включающих Марс, астероиды и дальние орбитальные станции.

Плюсы и минусы внедрения отдельного марсианского времени

Переход к самостоятельной временной системе для Марса имеет как очевидные преимущества, так и операционные сложности. Такой шаг требует серьёзной перестройки программного обеспечения, навигационных алгоритмов и систем связи. При этом он может значительно повысить надёжность миссий.

К преимуществам относят более точную синхронизацию марсианских аппаратов, снижение рисков при посадке и стыковке, а также лучшую интеграцию будущих баз и орбитальных платформ. Среди минусов — высокая стоимость внедрения, необходимость международной координации и усложнение управления смешанными миссиями Земля — Марс.

Советы по подготовке межпланетных миссий шаг за шагом

  1. На этапе проектирования сразу учитывать релятивистские эффекты и влияние солнечных приливов.

  2. Использовать атомные часы с возможностью гибкой коррекции и удалённой синхронизации.

  3. Закладывать в программное обеспечение поддержку нескольких временных шкал.

  4. Тестировать навигационные алгоритмы на моделях с участием Земли, Луны и Марса одновременно.

Популярные вопросы о марсианском времени

Почему нельзя просто использовать земное время на Марсе?

Потому что различия в гравитации и движении планет приводят к накоплению ошибок, которые со временем становятся критическими для навигации.

Насколько опасна ошибка в несколько микросекунд?

В условиях межпланетных расстояний она может означать промах на сотни метров или даже километры.

Будет ли у Марса собственное "всемирное время"?

Вероятнее всего, да. Исследования указывают на необходимость создания отдельного стандарта, синхронизированного с земным и лунным.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
