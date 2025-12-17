Земля помнит шаги древних гигантов: в Боливии обнаружен самый большой следовой архив динозавров

На плато Каррерас-Пампа в центральной Боливии учёные обнаружили более 18 тысяч отпечатков динозавров — крупнейшее скопление следов в мире. Это открытие стало настоящей сенсацией для палеонтологов и позволило глубже понять, как древние ящеры передвигались, охотились и даже плавали. Об этом сообщает журнал PLOS One.
Исследователи зафиксировали 16 600 следов динозавров и 1378 следов от плавания. Все они были найдены вдоль древней береговой линии, уходящей в меловой период — примерно 100 миллионов лет назад. Большинство отпечатков принадлежит тероподам — двуногим хищникам с тремя пальцами на ногах, среди которых могли быть предки современных птиц.
"На данный момент это самое большое количество следов динозавров, когда-либо найденных на одном участке", — сообщил палеонтолог, соавтор исследования и доцент Юго-Западного адвентистского университета (Техас) Джереми МакЛарти.
По его словам, помимо обычных следов, учёные зафиксировали уникальное количество отпечатков от плавания — редкое явление для подобных мест.
Площадка Каррерас-Пампа занимает почти 7500 квадратных метров в национальном парке Тороторо. Первоначальные работы включали расчистку каменистого грунта, уборку мусора и тщательное документирование каждого отпечатка.
Учёные отмечают, что размеры следов сильно различаются: от крошечных, не превышающих 10 сантиметров, до крупных — длиной более 30 сантиметров. Это говорит о том, что по берегу некогда бродили и молодые особи, и взрослые хищники вроде дилофозавра или аллозавра.
"Некоторые борозды имеют форму запятых и образованы когтями динозавров, скользивших по дну водоёма", — пояснил МакЛарти.
Эти следы свидетельствуют о многообразии поведения древних ящеров — они не только ходили и бежали, но и плавали, волочили хвосты и резко меняли направление движения. Подобные находки позволяют расширить знания о доисторических животных, как это случилось при изучении останков мамонтов (От чего вымерли мамонты).
Боливия уже давно считается страной с самыми богатыми следами динозавров. В частности, знаменитый карьер Каль Орко содержит длинные и узкие отпечатки, расположенные на почти вертикальной стене. Однако Каррерас-Пампа отличается масштабом и количеством — здесь следы разбросаны по широкой равнине, создавая впечатление древней дороги.
Некоторые тропы идут параллельно, что говорит о передвижении группами.
Это открытие дополняет картину доисторической экосистемы Южной Америки, показывая, что динозавры не только выживали в изменчивых условиях, но и активно осваивали прибрежные зоны. Исследования древних ландшафтов и исчезнувших цивилизаций, таких как тайна гибели цивилизации майя, также помогают понять эволюцию Земли и её обитателей.
Обнаружение столь большого количества следов даёт палеонтологам уникальные данные:
Однако работа осложнена труднодоступностью местности, сложным рельефом и необходимостью бережной консервации отпечатков, чтобы сохранить их для будущих исследований.
Если Каль Орко представляет собой вертикальную стену с отпечатками, похожими на ленту времени, то Каррерас-Пампа — это обширная равнина, где следы лежат в разных направлениях, создавая своеобразный "пейзаж поведения". В первом случае изучаются маршруты движения, во втором — взаимодействие динозавров с водной средой.
Если вы хотите увидеть следы древних ящеров своими глазами:
Учёные анализируют слои породы, где они обнаружены, и используют радиометрические методы датировки.
Отпечатки быстро покрывались осадком, который защищал их от эрозии.
Да. Расстояние между следами и глубина отпечатков помогают определить скорость, направление движения и даже манеру походки.
