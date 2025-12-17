Земля помнит шаги древних гигантов: в Боливии обнаружен самый большой следовой архив динозавров

В Боливии зафиксировали 18 тысяч следов динозавров на одном участке — PLOS One

На плато Каррерас-Пампа в центральной Боливии учёные обнаружили более 18 тысяч отпечатков динозавров — крупнейшее скопление следов в мире. Это открытие стало настоящей сенсацией для палеонтологов и позволило глубже понять, как древние ящеры передвигались, охотились и даже плавали. Об этом сообщает журнал PLOS One.

Фото: PA by Emma Nicholls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Следы динозавров

Следы, пережившие 100 миллионов лет

Исследователи зафиксировали 16 600 следов динозавров и 1378 следов от плавания. Все они были найдены вдоль древней береговой линии, уходящей в меловой период — примерно 100 миллионов лет назад. Большинство отпечатков принадлежит тероподам — двуногим хищникам с тремя пальцами на ногах, среди которых могли быть предки современных птиц.

"На данный момент это самое большое количество следов динозавров, когда-либо найденных на одном участке", — сообщил палеонтолог, соавтор исследования и доцент Юго-Западного адвентистского университета (Техас) Джереми МакЛарти.

По его словам, помимо обычных следов, учёные зафиксировали уникальное количество отпечатков от плавания — редкое явление для подобных мест.

Каррерас-Пампа: древняя "тропа динозавров"

Площадка Каррерас-Пампа занимает почти 7500 квадратных метров в национальном парке Тороторо. Первоначальные работы включали расчистку каменистого грунта, уборку мусора и тщательное документирование каждого отпечатка.

Учёные отмечают, что размеры следов сильно различаются: от крошечных, не превышающих 10 сантиметров, до крупных — длиной более 30 сантиметров. Это говорит о том, что по берегу некогда бродили и молодые особи, и взрослые хищники вроде дилофозавра или аллозавра.

"Некоторые борозды имеют форму запятых и образованы когтями динозавров, скользивших по дну водоёма", — пояснил МакЛарти.

Эти следы свидетельствуют о многообразии поведения древних ящеров — они не только ходили и бежали, но и плавали, волочили хвосты и резко меняли направление движения. Подобные находки позволяют расширить знания о доисторических животных, как это случилось при изучении останков мамонтов (От чего вымерли мамонты).

Уникальное наследие Боливии

Боливия уже давно считается страной с самыми богатыми следами динозавров. В частности, знаменитый карьер Каль Орко содержит длинные и узкие отпечатки, расположенные на почти вертикальной стене. Однако Каррерас-Пампа отличается масштабом и количеством — здесь следы разбросаны по широкой равнине, создавая впечатление древней дороги.

Некоторые тропы идут параллельно, что говорит о передвижении группами.

Это открытие дополняет картину доисторической экосистемы Южной Америки, показывая, что динозавры не только выживали в изменчивых условиях, но и активно осваивали прибрежные зоны. Исследования древних ландшафтов и исчезнувших цивилизаций, таких как тайна гибели цивилизации майя, также помогают понять эволюцию Земли и её обитателей.

Плюсы и минусы открытия

Обнаружение столь большого количества следов даёт палеонтологам уникальные данные:

позволяет реконструировать поведение динозавров в движении;

помогает уточнить виды и размеры древних животных;

раскрывает особенности древних экосистем.

Однако работа осложнена труднодоступностью местности, сложным рельефом и необходимостью бережной консервации отпечатков, чтобы сохранить их для будущих исследований.

Каррерас-Пампа и Каль Орко

Если Каль Орко представляет собой вертикальную стену с отпечатками, похожими на ленту времени, то Каррерас-Пампа — это обширная равнина, где следы лежат в разных направлениях, создавая своеобразный "пейзаж поведения". В первом случае изучаются маршруты движения, во втором — взаимодействие динозавров с водной средой.

Советы путешественникам и любителям науки

Если вы хотите увидеть следы древних ящеров своими глазами:

Посетите национальный парк Тороторо в Боливии, где расположена Каррерас-Пампа. Используйте услуги местных гидов — территория труднопроходима и требует сопровождения. Не трогайте отпечатки — любое вмешательство может повредить их структуру. Лучшее время для визита — сухой сезон, когда следы хорошо видны и не залиты водой.

Популярные вопросы о следах динозавров

1. Как определяют возраст следов?

Учёные анализируют слои породы, где они обнаружены, и используют радиометрические методы датировки.

2. Почему следы сохранились так хорошо?

Отпечатки быстро покрывались осадком, который защищал их от эрозии.

3. Можно ли по следам понять, как двигался динозавр?

Да. Расстояние между следами и глубина отпечатков помогают определить скорость, направление движения и даже манеру походки.