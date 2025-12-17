Римские деньги из-под пола: во Франции нашли кувшины, спрятанные почти два тысячелетия назад

Во французской деревне нашли три кувшина с римскими монетами — нумизмат Женевьев

Во французской деревне археологи сделали открытие, которое позволило заглянуть почти на две тысячи лет в прошлое. Под полом древнего дома они нашли три кувшина, доверху наполненные римскими монетами. Об этом сообщает Национальный институт превентивных археологических исследований (INRAP).

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Кувшины

Тайник под домом

Раскопки велись в небольшом поселении Сенон, расположенном на северо-востоке Франции. В ходе исследования археологи наткнулись на три глиняные амфоры, аккуратно спрятанные в ямах под полом древнего здания. Внутри — десятки тысяч монет, общий вес которых превысил 80 килограммов.

По словам экспертов, речь идёт не о случайном захоронении, а о продуманной системе хранения — древней копилке. Горлышки сосудов находились на уровне пола, и жители могли без труда добавлять туда новые монеты. Это позволяет предположить, что накопления вели постепенно, а не в панике перед бедствием.

Подобные находки известны и в других странах Европы. Так, недавно в Египте нашли гробницу фараона, в которой археологи обнаружили нетронутые артефакты и редкие предметы быта — это помогло по-новому взглянуть на экономику и повседневную жизнь древних цивилизаций.

Монеты и их владельцы

В кувшинах оказались монеты с изображениями императоров Викторина, Тетрика I и Тетрика II — правителей Галльской империи, которая отделилась от Рима в III веке и просуществовала около 14 лет. После воссоединения император Аврелиан вернул эти земли под контроль центра, но денежные знаки Галльской империи продолжали ходить ещё несколько десятилетий.

"Такие находки ценны не столько количеством монет, сколько контекстом — тем, как и где они были спрятаны", — пояснил нумизмат из Национального института археологии и истории Венсан Женевьев.

Археологи отмечают, что монеты прекрасно сохранились. Многие экземпляры имеют чёткие изображения бюстов и надписей, а значит, они пролежали в земле в относительно стабильных условиях.

Жизнь древних галлов

Исследование показало, что владельцы жили в достаточно благоустроенном доме с обогреваемыми полами, подвалами и мастерской. Неподалёку располагалось римское укрепление — возможно, именно его гарнизон обеспечивал безопасность поселения.

Эксперты INRAP полагают, что клады создавались в течение нескольких лет и использовались как способ сбережений. Судя по следам, часть монет добавляли уже после закапывания амфор — вероятно, хозяева открывали их время от времени.

Похожим образом были сделаны и другие археологические открытия. Например, в Норвегии недавно нашли древний рунический камень, который стал важнейшим источником сведений о культуре Скандинавии и ранней письменности.

Древние копилки и современные способы накопления

Амфоры и клады. Безопасный способ хранения, но с риском утраты при пожарах и захватах. Банковские счета. Удобство и проценты, но зависимость от экономической стабильности. Криптовалюты. Мобильность и анонимность, однако высокая волатильность и отсутствие гарантий.

Тысячелетия проходят, а суть не меняется: люди продолжают искать способы сохранить и приумножить своё богатство.

Популярные вопросы о древних кладах

1. Почему во Франции часто находят римские монеты?

Эта территория была частью Римской империи, здесь активно велась торговля и чеканка монет.

2. Что происходит с найденными сокровищами?

После анализа и очистки артефакты передают в музеи, где они становятся частью государственных коллекций.

3. Как археологи определяют возраст клада?

По датировке монет и сопутствующим слоям грунта, иногда с помощью радиоуглеродного анализа.

4. Почему владельцы не вернулись за монетами?

Историки предполагают, что поселение погибло при пожаре, и жители не успели забрать сбережения.

Что дальше

Сейчас специалисты INRAP проводят исследование монет, чтобы определить точную дату захоронения амфор и понять, принадлежали ли они одному хозяину. Результаты помогут расширить знания о денежной системе Галльской империи и торговых связях Римской Европы.

Открытие стало одним из самых интересных археологических событий конца 2025 года и уже пополнило базу данных крупных находок Европы.