Существо с виду безобидное, по сути хищник: в Южном океане обнаружили губку-ловушку нового вида

Экспедиция Ocean Census обнаружила 30 новых видов в Южном океане

В Южном океане, где глубины выглядят почти одинаково на карте, биологи снова наткнулись на "белые пятна" — и они оказались живыми. Международная экспедиция у берегов Антарктиды подтвердила десятки находок, среди которых есть существо, ломающее привычный образ "безобидной" губки.

Особенно внимание привлёк новый вид хищной губки, похожей на гроздь полупрозрачных шариков, но работающей как ловушка. Об этом говорится в сообщениях Ocean Census.

Что именно нашли и почему это важно

Экспедиции, связанные с программой The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, подтвердили 30 ранее неизвестных глубоководных видов в Южном океане. По данным участников проекта, учёные собрали почти 2000 образцов по 14 группам животных и отсняли часы видео и тысячи изображений морского дна. При этом обработана пока лишь часть материала — менее 30% собранных образцов, так что список "новичков" может заметно вырасти.

Главная интрига в том, что подобные открытия меняют не только каталог видов, но и понимание того, как устроены пищевые цепи на больших глубинах. В холодной воде и при дефиците пищи даже организмы, которые мы привыкли считать фильтраторами, могут развивать совсем другие стратегии выживания.

"Шар смерти": губка-хищник, которая не фильтрует, а охотится

Среди новых видов выделяется хищная губка, которую в репортажах окрестили "death ball" — "шаром смерти". Её относят к роду Chondrocladia (в заметках этот род нередко сравнивают с "пинг-понговыми шариками" из-за формы). Внешне организм действительно выглядит странно: как набор полупрозрачных пузырьков на коротких "ножках", но функция у этой красоты сугубо практичная.

Вместо того чтобы пропускать через себя воду и отфильтровывать частицы, губка использует микроскопические крючки — ими она цепляет добычу, например мелких ракообразных. Новый вид зафиксировали с помощью дистанционно управляемого аппарата SuBastian на глубине 3601 метр на участке Trench North к востоку от острова Монтегю.

Какие ещё организмы попали в список новых видов

Помимо хищной губки, исследователи сообщили о новых видах многощетинковых червей, включая "бронированные" и переливающиеся "scale worms", а также о новых морских звёздах и ракообразных (в публикациях упоминают, например, изопод и амфипод). Также часть находок пока находится в проверке — речь идёт о возможных новых видах чёрных кораллов и даже о потенциально новом роде морских перьев.

Отдельной "звездой" полевых работ стала первая подтверждённая видеосъёмка молодого колоссального кальмара в естественной среде — редкий момент, потому что раньше этот вид чаще узнавали по фрагментам из уловов и желудков хищников.

Зачем Ocean Census и почему старт 2023 года важен

Ocean Census — это международная инициатива по поиску и описанию неизвестных морских видов: проект нацелен на экспедиции в "горячие точки" биоразнообразия и работу с образцами через сеть научных центров, а данные планируют делать доступными в открытом формате. Старт программы в 2023 году стал попыткой ускорить "инвентаризацию" океана, где значительная часть организмов до сих пор известна лишь по отдельным находкам.

Сравнение: "обычная" губка-фильтратор и хищная губка

Большинство знакомых нам губок — фильтраторы: они прокачивают воду через тело и извлекают из неё пищевые частицы. Хищные губки устроены иначе: они не полагаются на поток воды как "конвейер еды", а переключаются на ловлю животных, используя специальные структуры вроде крючков.

Для глубоководья такая стратегия особенно логична: там меньше "взвеси" в воде и часто выгоднее поймать редкую добычу, чем ждать, пока её принесёт течением.

Плюсы и минусы таких открытий для науки

Перед тем как радоваться заголовкам, полезно понять, что именно дают подобные экспедиции — и чего они пока не дают.

• Плюсы: расширяют список известных видов и уточняют пищевые цепи; помогают понять, как работает жизнь в зонах желобов, вулканических кальдер и вокруг антарктических островов; дают материал для описания видов и охранных решений, пока экосистемы не затронуты промышленной активностью.

• Минусы: значительная часть находок требует долгой таксономической проверки; дистанционная съёмка не заменяет полноценного описания по образцам; текущие цифры — это "подтверждённые" виды, а не окончательный итог, потому что обработано менее 30% коллекции.

Популярные вопросы о новых видах у Антарктиды

Почему находки появляются "вдруг", ведь океан изучают давно?

Большие глубины, желоба и удалённые островные районы технически сложны: без аппаратов вроде ROV и длинных экспедиций туда почти не добраться.

Насколько "официально" считать вид новым, если он снят на видео?

Видео помогает зафиксировать факт существования и поведение, но для формального описания обычно нужны образцы и детальная таксономическая работа.

Чем хищная губка отличается от обычной?

Обычные губки в основном фильтруют воду, а хищные ловят добычу с помощью специальных структур (в данном случае — крючков).

Сколько ещё таких открытий может быть?

Судя по тому, что обработано менее 30% собранных образцов, потенциал для новых подтверждений высокий — и список видов может расшириться по мере анализа.