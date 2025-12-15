Орбита стала тесной, как лифт в час пик: один запуск едва не привёл к орбитальной проблеме

SpaceX эксплуатирует почти 9 300 спутников Starlink — naked-science

На околоземной орбите произошёл инцидент, который ещё раз показал, насколько хрупким становится баланс в космическом пространстве. Один из спутников глобальной сети Starlink в буквальном смысле разминулся с другим аппаратом на критически малой дистанции. Потенциально опасное сближение произошло без столкновения, однако ситуация вызвала жёсткую реакцию со стороны оператора американской спутниковой группировки. Об этом сообщает naked-science.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/Jack Fischer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник

Что произошло на орбите

Речь идёт об одном из интернет-спутников Starlink компании SpaceX, который оказался в зоне риска после запуска китайской ракеты-носителя Kinetica 1. Пуск состоялся во вторник, 9 декабря, с космодрома Цзюцюань, расположенного в пустыне Гоби. В ходе миссии на орбиту были выведены сразу несколько космических аппаратов различного назначения.

По данным SpaceX, один из этих спутников прошёл на опасно близком расстоянии от действующего аппарата Starlink. Такая дистанция в условиях плотного космического трафика считается критической и требует либо заблаговременной координации, либо экстренных манёвров уклонения. В компании подчеркнули, что подобные эпизоды несут системные риски для всей инфраструктуры низкой околоземной орбиты, где всё чаще можно наблюдать даже визуальные цепочки аппаратов — так называемый поезд спутников Starlink.

Реакция SpaceX и позиция компании

С резкой оценкой произошедшего выступил вице-президент SpaceX по инженерным решениям Starlink Майкл Николлс. Он указал на отсутствие согласованных действий между операторами спутников, что, по его мнению, и стало ключевой причиной инцидента.

"Насколько нам известно, никакой координации или разведения орбит с уже действующими спутниками проведено не было, в результате чего один из выведенных аппаратов прошел на расстоянии всего 200 метров от STARLINK-6079 (56120) на высоте 560 километров. Основная часть рисков в космосе связана именно с отсутствием координации между операторами спутников — и это необходимо менять", — написал в социальной сети X вице-президент SpaceX по инженерным решениям Starlink Майкл Николлс.

В SpaceX подчёркивают, что подобные ситуации создают угрозу не только отдельным аппаратам, но и всей орбитальной экосистеме, включая риски образования космического мусора и цепных аварий.

Ответ китайской стороны

Ракета Kinetica 1 представляет собой твердотопливный носитель высотой около 30 метров. Её эксплуатирует компания CAS Space, штаб-квартира которой находится в Гуанчжоу. В ответ на публичное заявление Николлса представители CAS Space сообщили, что как оператор пусковых услуг они выполнили все предусмотренные процедуры проверки и сопровождения миссии.

При этом компания признала, что изучает обстоятельства сближения, чтобы оценить корректность всех этапов запуска и последующего вывода полезной нагрузки на орбиту. Конкретных комментариев о причинах минимальной дистанции между аппаратами китайская сторона пока не дала.

Какие спутники были запущены

В рамках миссии 9 декабря ракета Kinetica 1 вывела на орбиту сразу несколько аппаратов. Среди них — шесть многофункциональных китайских спутников, спутник дистанционного зондирования Земли для Объединённых Арабских Эмиратов, научный аппарат для Египта, а также образовательный спутник для Непала.

В публикации Майкла Николлса не уточняется, какой именно из этих аппаратов оказался в непосредственной близости от спутника Starlink. Это дополнительно осложняет анализ ситуации и подчёркивает необходимость более прозрачного обмена орбитальными данными между операторами, особенно на фоне активных программ SpaceX и подготовки новых миссий, включая испытания Starship и проекты.

Переполненная орбита как новая реальность

Инцидент вписывается в более широкий контекст стремительного роста числа спутников на околоземной орбите. Если в 2020 году в активной эксплуатации находилось менее 3 400 аппаратов, то спустя всего пять лет их количество приблизилось к отметке в 13 000. И этот рост продолжается за счёт как государственных, так и коммерческих запусков.

Ключевую роль в этом процессе играет SpaceX. В настоящее время компания эксплуатирует почти 9 300 спутников Starlink. Более 3 000 из них были выведены на орбиту только в текущем году, что делает эту группировку крупнейшей в мире.

Автономные манёвры и их последствия

Спутники Starlink оснащены системами автономного избегания столкновений. Они способны самостоятельно анализировать данные слежения и выполнять манёвры уклонения без участия оператора. В условиях высокой плотности орбиты такие действия стали рутинной практикой.

Статистика подчёркивает масштаб проблемы: за первые шесть месяцев 2025 года аппараты Starlink выполнили около 145 000 манёвров уклонения. В среднем это примерно четыре манёвра на каждый спутник в месяц. Это снижает риск аварий, но одновременно увеличивает нагрузку на ресурсы аппаратов.

Сравнение подходов к управлению орбитой

В условиях роста числа запусков всё более заметной становится разница в подходах операторов. Крупные коммерческие сети делают ставку на автоматизацию, постоянный мониторинг и активные манёвры. Государственные и международные миссии чаще полагаются на предварительное планирование орбит и пассивные меры безопасности.

Оба подхода имеют свои ограничения. Без системной координации и единых стандартов даже самые совершенные технологии не гарантируют отсутствия опасных сближений.

Плюсы и минусы плотной спутниковой инфраструктуры

Рост числа спутников приносит ощутимые выгоды, но сопровождается и объективными рисками. Это важно учитывать при оценке будущего космической отрасли.

К преимуществам относятся:

глобальное покрытие интернет-связью, включая удалённые регионы;

развитие сервисов дистанционного зондирования Земли и навигации;

снижение стоимости запусков за счёт масштабирования.

При этом минусы становятся всё заметнее:

рост вероятности опасных сближений;

увеличение числа манёвров уклонения и износа оборудования;

риск образования космического мусора при авариях.

Советы шаг за шагом: как операторам снизить риски

Первый шаг — регулярный и обязательный обмен орбитальными данными между всеми операторами.

Второй — внедрение единых стандартов уведомлений о запусках и корректировках орбит.

Третий — развитие международных координационных платформ, позволяющих согласовывать манёвры в реальном времени.

Дополнительно отрасли потребуется инвестировать в более точные системы слежения и прогнозирования, чтобы потенциально опасные сценарии выявлялись задолго до критической фазы.

Популярные вопросы о безопасности спутников на орбите

Почему опасные сближения происходят всё чаще?

Основная причина — резкий рост числа спутников и отсутствие универсальных правил координации между операторами.

Насколько надёжны автономные манёвры уклонения?

Современные системы показывают высокую эффективность, но не заменяют предварительное согласование орбит.

Что лучше для безопасности — меньше спутников или больше автоматизации?

Оптимальным считается сочетание ограничения избыточных запусков и развития автоматических систем предотвращения столкновений.