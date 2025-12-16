Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страх мессенджера MAX у россиян связан с боязнью нового — депутат Бессараб
Частые остановки дыхания во сне вызывают разбитость утром — сомнолог Кудинов
Объекты недвижимости со сдачей до 3 месяцев выделили как лучший вариант — Журавлёв
Филиппа Киркорова объявили в розыск на Украине
Самую длинную лыжную трассу Европы открыли во Франции — modesettravaux
В икебане используют минимум растений — Сiceksel
Автобренды Китая подают иски из-за фейковых аварийных видео
Собака воспринимает уход человека как потерю стаи — этологи
В 2026 году наиболее вероятен рост зарплат в IT, госсекторе и обороне — Литвиненко

Он родился до Ивана Грозного и дожил до iPhone: тайна долголетия моллюска-долгожителя

Моллюск Hafrún прожил не менее 507 лет — склерохронолог Пол Батлер
Наука

Трудно поверить, что существо, родившееся ещё до открытия Америки, смогло дожить до XXI века. Учёные из Великобритании были поражены, когда нашли моллюска, возраст которого превышал пять столетий. Его прозвали Хафрун — в переводе с исландского это значит "тайна океана". И действительно, в этой истории есть загадка: как существу, не обладающему разумом и сознанием, удалось пережить 25 поколений людей и стать свидетелем изменений климата, морей и цивилизаций?

Средиземноморские мидии
Фото: iNaturalist by Edmundas Greimas, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Средиземноморские мидии

"Возраст Хафрун — 507 лет. Мы никогда прежде не сталкивались с чем-то подобным в животном мире", — отмечает склерохронолог Пол Батлер.

История Хафрун заставляет задуматься не только о тайнах природы, но и о нас самих. Ведь если один моллюск может прожить полтысячелетия, значит, в механизмах долголетия скрыты ключи, которые могут быть полезны и человеку. Не случайно интерес к процессам старения растёт — от изучения клеточного метаболизма до того, как генетика влияет на продолжительность жизни.

Как моллюск стал долгожителем

Океанский сердцевидный гребешок (Arctica islandica) обитает в холодных водах Северной Атлантики — у берегов Исландии, Норвегии и Новой Англии. Он проводит всю жизнь, зарывшись в песок, почти не двигаясь. Питается микроскопическими частицами, фильтруя воду через свои жабры. Никакой погони, стресса или борьбы за выживание — лишь тихое существование в глубине.

Учёные полагают, что именно такой размеренный ритм жизни стал одним из факторов долголетия. Метаболизм у гребешков медленный, клетки обновляются крайне экономно, а температура среды остаётся стабильной десятилетиями. Всё это замедляет процессы старения, словно природа сама поставила организм в режим энергосбережения.

Медленный ритм как стратегия жизни

Arctica islandica выбрала путь тишины. Она не тратит энергию на постоянное движение, избегает конфликтов с хищниками и не подвержена стрессу. Медленный обмен веществ и стабильная температура воды позволили её организму сохранять баланс сотни лет.

Подобная стратегия встречается и у других существ, например, у гренландской акулы или гигантских черепах. Но именно морские виды, по мнению исследователей, чаще демонстрируют удивительное долголетие, ведь их среда почти не меняется.

Учёные считают, что понимание этих процессов может помочь нам лучше понять, как экосистемы океана влияют на эволюцию живых организмов. Ведь океан — это не просто колыбель жизни, но и своеобразный архив биологического времени.

Что человек может взять на заметку

Секрет моллюска — не в чуде, а в гармонии. Его существование показывает, что долголетие — это не стремление к скорости, а умение жить в ритме природы. Для человека это звучит как напоминание: меньше стресса, больше осознанности и восстановительных пауз.

Наш образ жизни противоположен морскому покою: мы спешим, перегружаем себя информацией, нарушаем биоритмы. Но именно в замедлении и устойчивости скрыт биологический смысл долголетия. Это подтверждают и исследования митохондриальной активности: чем меньше клеточный стресс, тем дольше организм остаётся молодым.

Долголетие в природе и у человека

Животные:

  • Медленный обмен веществ.
  • Минимум стресса и стабильная среда.
  • Энергия направлена на сохранение, а не на рост.

Человек:

  • Высокая активность и стресс.
  • Быстрые биохимические реакции.
  • Зависимость от образа жизни и экологии.

Парадокс в том, что человек сам сокращает свои биологические часы. Природа показывает: иногда, чтобы прожить дольше, нужно просто перестать спешить.

Плюсы и минусы долгой жизни

Плюсы:

  • Низкий риск клеточных мутаций.
  • Устойчивость к возрастным заболеваниям.
  • Долговременная адаптация к среде.

Минусы:

  • Медленные процессы регенерации.
  • Уязвимость к глобальным изменениям климата.
  • Зависимость от стабильной среды.

Моллюск не умеет приспосабливаться к быстрым переменам, но зато идеально подходит для спокойного мира, где всё течёт медленно и размеренно.

Популярные вопросы о долголетии животных

1. Существуют ли виды, живущие дольше Хафрун?

На сегодняшний день — нет, но исследователи не исключают существование более древних морских организмов на больших глубинах.

2. Почему люди стареют быстрее?

Потому что живут в условиях постоянного стресса, загрязнений и быстрых биохимических реакций.

3. Можно ли применить знания о долголетии моллюсков в медицине?

Да, их генетика уже помогает разработке антиоксидантных и антивозрастных препаратов.

4. Как узнать возраст моллюска?

По линиям на его раковине — они похожи на кольца деревьев и отражают каждый прожитый год.

5. Влияет ли климат на продолжительность жизни?

Да, низкая температура и стабильная среда помогают замедлять биологические процессы.

Жизнь Хафрун — не просто научный факт, а тихое напоминание о гармонии между временем и существованием. В мире, где всё стремится ускориться, пример этого моллюска возвращает нас к идее внутреннего равновесия и естественного ритма. Возможно, истинная сила долголетия кроется не в победе над временем, а в умении быть его частью — спокойно, осознанно и без лишней спешки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Красота и стиль
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Авто
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Красота и стиль
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Деревья зимуют спокойнее: простой приём защиты, о котором многие вспоминают, когда ущерб уже нанесён
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Механические карандаши для бровей подходят для точечной коррекции — Be Beautiful
Страх мессенджера MAX у россиян связан с боязнью нового — депутат Бессараб
Частые остановки дыхания во сне вызывают разбитость утром — сомнолог Кудинов
Искусственные подсластители усиливают аппетит, сбивая мозг — Healthline
Будапешт стал одним из самых безопасных городов Европы — Дарья Асламова
Объекты недвижимости со сдачей до 3 месяцев выделили как лучший вариант — Журавлёв
Филиппа Киркорова объявили в розыск на Украине
Самую длинную лыжную трассу Европы открыли во Франции — modesettravaux
В икебане используют минимум растений — Сiceksel
Автобренды Китая подают иски из-за фейковых аварийных видео
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.