Невидимая подушка под Бермудами: 20 км пород удерживают дно Атлантики

Под Бермудскими островами, которые и без того окружены легендами, нашли куда более реальную загадку — геологическую. Геологи выявили необычный слой пород толщиной около 20 км прямо под океанической корой, внутри плиты, на которой стоят острова.
Для океанических островов такая "прокладка" выглядит нестандартно и почти вдвое толще типичных аналогов, а её существование может объяснить, почему Бермудское поднятие на дне Атлантики не "осело" со временем. Об этом говорится в статье в Geophysical Research Letters.
В классической схеме строения океанической литосферы под корой обычно ожидают мантию. Но в районе Бермуд, как показали данные, между корой и "обычной" литосферной мантией присутствует дополнительный толстый слой с пониженной плотностью. Он тянется примерно на 20 км и выглядит как массив, "подложенный" под кору (в геологии это часто описывают термином underplating — подстилающее внедрение материала).
Сама по себе такая "лишняя" прослойка важна не только как редкость на карте Земли. Она меняет представление о том, за счёт чего держится рельеф: если слой действительно менее плотный, то он может работать как плавучая "подушка", поддерживая приподнятое дно океана. В статье в GRL прямо обсуждается, что подобная масса могла заменить часть литосферной мантии и тем самым дать дополнительную плавучесть.
Бермуды расположены на океаническом поднятии: местами дно океана здесь выше окружающих областей. Обычно подобные структуры связывают с горячими точками в мантии: поднимающийся горячий материал подпитывает вулканизм и "вздувает" океаническое дно. Но есть проблема — на Бермудах нет признаков современной вулканической активности, а последняя известная активная фаза завершилась десятки миллионов лет назад (в публикациях фигурирует интервал порядка 30-35 млн лет).
И вот тут новая находка становится ключом: авторы предполагают, что во время древнего вулканизма мантийный материал мог внедриться в основание коры и там застыть. Если внедрение получилось крупным и сравнительно "лёгким" по плотности, оно способно поддерживать поднятие и спустя миллионы лет, даже без продолжающихся извержений. В пересказах результатов это описывают как эффект "плота", который приподнимает дно примерно на сотни метров.
Исследователи опирались на записи сейсмической станции на Бермудах. Идея в том, что сильные землетрясения по всему миру запускают волны, которые проходят через разные слои Земли, а на границах сред меняют скорость и характер распространения. Анализируя такие "переломы" сигналов, можно восстановить структуру пород под станцией на десятки километров вниз.
Отдельный слой обсуждений связан с тем, что "бермудский" вулканизм может отличаться от привычных горячих точек Тихого океана. Геолог Сара Мацца (Smith College), которая не участвовала в сейсмическом исследовании, обращает внимание на геохимию местных лав: низкое содержание кремнезёма и признаки участия углеродсодержащих источников.
В её работе по изотопам цинка на материалах с Бермуд поднимается тема углерода, который мог быть связан с глубинными резервуарами мантии и древними процессами, уходящими корнями во времена формирования и распада Пангея.
Классическая модель для океанических островов — мантийный плюм или горячая точка: она даёт вулканизм и временное поднятие дна, которое обычно уменьшается, когда плита уезжает от источника тепла. Бермуды не очень вписываются в эту схему: активность давно затихла, а поднятие заметно до сих пор.
Альтернатива, которую усиливает новая находка, — механическая поддержка рельефа за счёт более лёгкого слоя, внедрённого под кору во время древних извержений. В таком варианте рельеф держится не потому, что "снизу всё ещё горячо", а потому что под корой лежит устойчивый массив с подходящей плотностью и толщиной.
Это исследование не меняет жизнь туристов на пляже, но меняет карту вопросов для геологии и сейсмологии. Оно показывает, что внутри океанических плит могут существовать "нестандартные" конструкции, которые долго влияют на форму океанского дна.
• Плюсы: появляется объяснение, почему Бермудское поднятие сохраняется без современного вулканизма; уточняется роль подстилающих внедрений в формировании рельефа; открывается новый способ искать "аномалии" под океаническими островами по сейсмическим данным.
• Минусы: происхождение слоя пока не доказано напрямую бурением; выводы зависят от интерпретации сейсмических границ и моделей плотности; остаётся вопрос, уникальны ли Бермуды или подобные структуры просто редко измеряли.
Это массив пород под корой, который обычно не выделяют как отдельную толстую прослойку в океанической литосфере. Под Бермудами он достигает примерно 20 км.
Потому что слой может поддерживать рельеф океанического дна без текущих извержений — за счёт толщины и пониженной плотности.
Нет. Речь о геологии и структуре литосферы, а не о "таинственных исчезновениях". Сами популярные истории о треугольнике часто считаются преувеличенными.
Авторы как раз планируют сравнения с другими островными районами, чтобы понять, уникальны ли Бермуды или это редкий, но повторяющийся тип строения.
