Подземный мир из прошлого: находка под холмами переписала представления о древней фауне

Подземные туннели в Южной Америке могли вырыть древние ленивцы — Earth
Наука

Глубоко под холмами Южной Америки скрывается сеть гигантских подземных ходов, происхождение которых долгое время ставило учёных в тупик. Эти туннели не похожи ни на пещеры, ни на шахты, ни на следы эрозии. Новые исследования показывают: их могли создать вымершие гигантские животные ледникового периода. Об этом сообщает Earth.

Каменные своды пещеры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Каменные своды пещеры

Загадочные туннели под Бразилией и Аргентиной

Под югом Бразилии и на севере Аргентины исследователи обнаружили огромные подземные проходы, прорезанные в твёрдых породах. Многие из них тянутся более чем на 550 метров и имеют такую высоту и ширину, что взрослый человек может свободно идти, не наклоняясь.

Эти структуры не следуют за древними руслами рек, не имеют признаков добычи полезных ископаемых и не напоминают карстовые пещеры. Их форма, разветвлённость и ровные очертания исключают большинство известных геологических процессов и всё больше указывают на деятельность доисторических животных.

Что показали многолетние исследования

За последнее десятилетие учёные составили подробные карты более 1 500 подобных подземных нор на юге и юго-востоке Бразилии. Многие из них образуют сложные системы с ответвлениями, пересечениями и повторно расширенными участками.

Исследование возглавил геолог Генрих Франк из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул. Он специализируется на так называемых палеонорaх — ископаемых туннелях, созданных крупными животными прошлого.

Проходы встречаются в уплотнённых песках, песчанике и выветренных вулканических породах. Это материалы, которые крайне сложно обрабатывать даже современной техникой, не говоря уже о примитивных орудиях человека.

Почему это не работа геологии

Обычные геологические процессы — оползни, трещины, вымывание пород — крайне редко формируют длинные, почти округлые туннели с подъёмами, спусками и боковыми ответвлениями.

Ключевая улика — стены ходов. Они буквально испещрены длинными параллельными царапинами, иногда идущими по три борозды рядом. Эти следы располагаются именно там, где копающая конечность должна была соприкасаться с породой. Такая картина больше напоминает следовую активность животных, известную по другим находкам в палеонтологии, чем результат природной эрозии.

Кто мог вырыть эти тоннели

Чтобы определить "строителей", учёные сравнили размеры туннелей и характер царапин с ископаемыми останками животных, найденных в тех же регионах.

Самые крупные ходы достигают около 1,8 метра в ширину и высоту. Это сразу исключает большинство животных и оставляет лишь нескольких кандидатов — гигантских наземных ленивцев и крупных древних броненосцев.

Однако форма следов больше соответствует длинным, изогнутым когтям ленивцев, а не коротким и массивным когтям броненосцев. Именно поэтому основная гипотеза указывает на гигантских наземных ленивцев.

Megatherium и другие гиганты ледникового периода

Одним из главных кандидатов считается Megatherium — один из самых известных гигантских ленивцев Южной Америки позднего плейстоцена. По данным палеонтологов, он весил до четырёх тонн и достигал высоты около 3,7 метра, сопоставимой с современным слоном.

Megatherium имел мощные передние конечности с изогнутыми когтями и длинный хвост для баланса. Такое телосложение позволяло ему вставать на задние лапы, упираться хвостом и методично разрабатывать породу, расширяя норы на протяжении многих поколений.

Люди и ленивцы: опасное соседство

Возраст туннелей относят к плейстоцену — эпохе, завершившейся около 11 700 лет назад. В это время люди и гигантские ленивцы одновременно обитали на Американском континенте.

В районе Уайт-Сэндс в Нью-Мексико были обнаружены следы, где босые люди наступали прямо в отпечатки ленивцев и затем следовали за ними на значительные расстояния. Это указывает на возможную охоту или преследование.

Следы показывают, что ленивцы иногда разворачивались лицом к преследователям, а люди группировались вокруг. Круговые узоры отпечатков указывают на моменты, когда животные вставали и размахивали когтями, защищаясь.

Зачем ленивцам были нужны подземные убежища

В таких условиях длинные подземные туннели могли служить укрытиями от хищников, людей и резких перепадов температуры. Они обеспечивали защиту на открытых склонах и создавали стабильный микроклимат.

Подземные системы, вероятно, использовались десятилетиями или даже столетиями, расширялись и частично обрушались, после чего вновь раскапывались.

Почему палеоноры важны для науки

Палеоноры сохраняют информацию, которую невозможно получить только по костям. Они показывают размеры, поведение и образ жизни животных, а также их взаимодействие с ландшафтом.

Такие "следовые ископаемые" дополняют данные окаменелостей, наряду со следами лап, гнёздами и другими отпечатками активности. Вместе они помогают учёным понять, как гигантская мегафауна формировала почвы, растительность и экосистемы после ледникового периода.

Сравнение: палеоноры и обычные пещеры

Обычные пещеры формируются водой и химическим растворением пород, имеют неровные формы и хаотичную структуру. Палеоноры же отличаются ровными стенами, повторяющимися размерами и следами когтей. Эти признаки делают их уникальным типом подземных структур, связанных именно с деятельностью животных.

Плюсы и минусы гипотезы о гигантских ленивцах

Гипотеза хорошо объясняет размеры туннелей, характер царапин и их распространение. Она согласуется с анатомией Megatherium и других ленивцев.
В то же время прямых доказательств — например, костей внутри самих туннелей — пока немного, и исследования продолжаются.

Популярные вопросы о гигантских туннелях

Почему люди не могли построить эти ходы?
Размеры, протяжённость и твёрдость пород делают их создание невозможным без современных технологий.

Существуют ли такие туннели в других регионах мира?
Подобные структуры редки, но отдельные палеоноры находят и в других частях Южной Америки.

Опасны ли эти туннели сегодня?
Некоторые из них частично обрушены и могут представлять риск, но большинство находятся глубоко под землёй.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
