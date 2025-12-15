Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Геомагнитные возмущения не прогнозируются до 21 декабря — ИКИ РАН
Чувствительным к шуму людям нужно менять условия работы — психофизиолог Пушкарева
Колёса R15 признали оптимальными для зимы
Сложные углеводы поддерживают стабильный уровень сахара — тренеры
Касторовое масло снижает перхоть и зуд кожи головы при регулярном применении
Доля россиян с ожиданием ухудшения экономики выросла с весны 2025 года
Кровь первой реагирует на воспаления и гормональные сбои — врач Малиновская
Морские черепахи дожили до наших дней без эволюционных изменений — зоологи
Олег Газманов был удивлён своей популярностью среди молодёжи

Тёплый океан с холодным сердцем: странная зона у Гренландии ломает привычные прогнозы

Холодная зона у Гренландии связана с ослаблением океанической циркуляции — Newsbomb
Наука

Атлантический океан в целом нагревается, следуя глобальному тренду изменения климата, но одна область ведёт себя вопреки ожиданиям. К югу от Гренландии уже более века сохраняется устойчивая холодная зона, которая выбивается из общей картины потепления. Учёные считают, что эта аномалия может быть признаком серьёзных изменений в работе океана. Об этом сообщает издание Newsbomb.

Антарктида
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антарктида

Холодная зона, которой "не должно быть"

На фоне роста температур поверхности океана почти во всех регионах мира выделяется участок в Северной Атлантике, где вода, напротив, становится холоднее. Эта область получила название "холодное пятно" или "дыра потепления Северной Атлантики".

С начала XX века средняя температура поверхности моря здесь не росла, а в отдельных периодах даже снижалась. Для климатологов это долгое время оставалось загадкой, поскольку большинство климатических моделей не могли воспроизвести подобное поведение океана.

Новое исследование и ключевая находка

Международная группа учёных опубликовала результаты работы в журнале Nature Communications Earth & Environment. Исследование показало, что объяснение аномалии напрямую связано с ослаблением Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции — AMOC.

Этот гигантский комплекс течений часто сравнивают с конвейером, который переносит тёплую воду из тропиков на север, а холодную — обратно на юг. Согласно выводам авторов, только те климатические модели, которые учитывают постепенное ослабление AMOC, способны воспроизвести наблюдаемую холодную зону. Модели со стабильной или усиленной циркуляцией этого не показывают.

"Результаты ясно указывают на то, что именно ослабление AMOC является ключевым фактором формирования холодной аномалии в Северной Атлантике", — отмечается в исследовании.

Что происходит под поверхностью океана

Особую тревогу у учёных вызывает то, что изменения не ограничиваются поверхностными слоями воды. Анализ данных показал, что охлаждение и снижение солёности распространяются на всю толщу океана — вплоть до глубин около 3 000 метров.

Такая вертикальная картина указывает на замедление вертикального перемешивания воды, что является характерным признаком ослабления AMOC. Иными словами, океан меняется не только "сверху", но и в своей глубинной структуре.

Почему AMOC так важна для климата

Атлантическая циркуляция влияет не только на температуру океана. Она играет ключевую роль в формировании климата целых континентов. От её стабильности зависят осадки в Западной Европе, пути атлантических циклонов и даже сила муссонов в Южной Азии.

Если AMOC продолжит ослабевать, это может привести к смещению атмосферных потоков. Зимы в Европе рискуют стать более холодными и влажными, а лето — более контрастным: засухи в одних регионах и проливные дожди в других.

Возможные глобальные последствия

В тропических широтах ослабление AMOC может усилить ураганы и нарушить привычные сезонные ритмы осадков. Это затронет сельское хозяйство и водные ресурсы в уязвимых регионах.

Морские экосистемы также находятся под угрозой. Изменение температуры и солёности воды влияет на распределение питательных веществ, миграцию рыб и устойчивость экосистем в целом. Даже небольшие сдвиги в циркуляции могут иметь долгосрочные последствия.

Сравнение: стабильная и ослабленная AMOC

При стабильной AMOC тепло эффективно переносится на север, смягчая климат Европы и поддерживая относительный баланс температур в Атлантике. Ослабленная циркуляция, напротив, приводит к накоплению тепла в южных широтах и охлаждению в районе Гренландии.

Именно такое сочетание — тёплые воды вблизи Гольфстрима и холодная зона у Гренландии — сегодня наблюдается в реальных данных, что усиливает опасения учёных и перекликается с тем, как океан меняет маршруты тепла в масштабах всего полушария.

Плюсы и минусы новых климатических моделей

Современные модели, учитывающие ослабление AMOC, позволяют точнее воспроизводить наблюдаемые аномалии и лучше понимать происходящие процессы. Это шаг вперёд в прогнозировании климата.
Однако такие модели сложнее и требуют больших объёмов данных. Кроме того, остаётся неопределённость в том, насколько быстро и сильно AMOC может ослабеть в будущем.

Советы и выводы учёных шаг за шагом

Усилить мониторинг температуры и солёности океана в Северной Атлантике.
Совмещать спутниковые данные с глубоководными измерениями.
Учитывать состояние AMOC в климатических прогнозах для Европы и Северной Америки.
Анализировать связь океанических изменений с экстремальными погодными явлениями.
Развивать международное сотрудничество в области океанографии и климата.

Популярные вопросы о холодной зоне Атлантики

Почему эта холодная зона вызывает столько тревоги?
Потому что она противоречит общему тренду потепления и указывает на сбой в ключевой системе океанических течений.

Может ли AMOC полностью остановиться?
Учёные считают такой сценарий маловероятным в ближайшее время, но дальнейшее ослабление уже вызывает серьёзные климатические последствия.

Затронет ли это обычных людей?
Да, через изменения погоды, экстремальные явления и долгосрочные климатические сдвиги.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Домашние животные
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Популярное
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ

Один пушистый аксессуар способен преобразить зимний образ, добавить элегантности и сделать любой наряд модным без лишней вычурности.

Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Последние материалы
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес
Доля россиян с ожиданием ухудшения экономики выросла с весны 2025 года
Гигиена рук остаётся базовой мерой защиты от вирусов — Федерика Амати
В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм"
Кровь первой реагирует на воспаления и гормональные сбои — врач Малиновская
Холодная зона у Гренландии связана с ослаблением океанической циркуляции — Newsbomb
Лёгкий бег трусцой допустим при варикозе без осложнений
Козерог признан самым амбициозным знаком Зодиака
Морские черепахи дожили до наших дней без эволюционных изменений — зоологи
Олег Газманов был удивлён своей популярностью среди молодёжи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.