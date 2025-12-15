Тёплый океан с холодным сердцем: странная зона у Гренландии ломает привычные прогнозы

Холодная зона у Гренландии связана с ослаблением океанической циркуляции — Newsbomb

Атлантический океан в целом нагревается, следуя глобальному тренду изменения климата, но одна область ведёт себя вопреки ожиданиям. К югу от Гренландии уже более века сохраняется устойчивая холодная зона, которая выбивается из общей картины потепления. Учёные считают, что эта аномалия может быть признаком серьёзных изменений в работе океана. Об этом сообщает издание Newsbomb. Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Антарктида Холодная зона, которой "не должно быть" На фоне роста температур поверхности океана почти во всех регионах мира выделяется участок в Северной Атлантике, где вода, напротив, становится холоднее. Эта область получила название "холодное пятно" или "дыра потепления Северной Атлантики". С начала XX века средняя температура поверхности моря здесь не росла, а в отдельных периодах даже снижалась. Для климатологов это долгое время оставалось загадкой, поскольку большинство климатических моделей не могли воспроизвести подобное поведение океана. Новое исследование и ключевая находка Международная группа учёных опубликовала результаты работы в журнале Nature Communications Earth & Environment. Исследование показало, что объяснение аномалии напрямую связано с ослаблением Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции — AMOC.

Этот гигантский комплекс течений часто сравнивают с конвейером, который переносит тёплую воду из тропиков на север, а холодную — обратно на юг. Согласно выводам авторов, только те климатические модели, которые учитывают постепенное ослабление AMOC, способны воспроизвести наблюдаемую холодную зону. Модели со стабильной или усиленной циркуляцией этого не показывают.

"Результаты ясно указывают на то, что именно ослабление AMOC является ключевым фактором формирования холодной аномалии в Северной Атлантике", — отмечается в исследовании.

Что происходит под поверхностью океана

Особую тревогу у учёных вызывает то, что изменения не ограничиваются поверхностными слоями воды. Анализ данных показал, что охлаждение и снижение солёности распространяются на всю толщу океана — вплоть до глубин около 3 000 метров.

Такая вертикальная картина указывает на замедление вертикального перемешивания воды, что является характерным признаком ослабления AMOC. Иными словами, океан меняется не только "сверху", но и в своей глубинной структуре.

Почему AMOC так важна для климата

Атлантическая циркуляция влияет не только на температуру океана. Она играет ключевую роль в формировании климата целых континентов. От её стабильности зависят осадки в Западной Европе, пути атлантических циклонов и даже сила муссонов в Южной Азии.

Если AMOC продолжит ослабевать, это может привести к смещению атмосферных потоков. Зимы в Европе рискуют стать более холодными и влажными, а лето — более контрастным: засухи в одних регионах и проливные дожди в других.

Возможные глобальные последствия

В тропических широтах ослабление AMOC может усилить ураганы и нарушить привычные сезонные ритмы осадков. Это затронет сельское хозяйство и водные ресурсы в уязвимых регионах.

Морские экосистемы также находятся под угрозой. Изменение температуры и солёности воды влияет на распределение питательных веществ, миграцию рыб и устойчивость экосистем в целом. Даже небольшие сдвиги в циркуляции могут иметь долгосрочные последствия.

Сравнение: стабильная и ослабленная AMOC

При стабильной AMOC тепло эффективно переносится на север, смягчая климат Европы и поддерживая относительный баланс температур в Атлантике. Ослабленная циркуляция, напротив, приводит к накоплению тепла в южных широтах и охлаждению в районе Гренландии.

Именно такое сочетание — тёплые воды вблизи Гольфстрима и холодная зона у Гренландии — сегодня наблюдается в реальных данных, что усиливает опасения учёных и перекликается с тем, как океан меняет маршруты тепла в масштабах всего полушария.

Плюсы и минусы новых климатических моделей

Современные модели, учитывающие ослабление AMOC, позволяют точнее воспроизводить наблюдаемые аномалии и лучше понимать происходящие процессы. Это шаг вперёд в прогнозировании климата.

Однако такие модели сложнее и требуют больших объёмов данных. Кроме того, остаётся неопределённость в том, насколько быстро и сильно AMOC может ослабеть в будущем.

Советы и выводы учёных шаг за шагом

Усилить мониторинг температуры и солёности океана в Северной Атлантике.

Совмещать спутниковые данные с глубоководными измерениями.

Учитывать состояние AMOC в климатических прогнозах для Европы и Северной Америки.

Анализировать связь океанических изменений с экстремальными погодными явлениями.

Развивать международное сотрудничество в области океанографии и климата.

Популярные вопросы о холодной зоне Атлантики

Почему эта холодная зона вызывает столько тревоги?

Потому что она противоречит общему тренду потепления и указывает на сбой в ключевой системе океанических течений.

Может ли AMOC полностью остановиться?

Учёные считают такой сценарий маловероятным в ближайшее время, но дальнейшее ослабление уже вызывает серьёзные климатические последствия.

Затронет ли это обычных людей?

Да, через изменения погоды, экстремальные явления и долгосрочные климатические сдвиги.