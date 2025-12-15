Птицы под управлением импульсов: как нейроинтерфейс сделал городского голубя управляемым биодроном

Российские инженеры и нейробиологи научились превращать обычных голубей в биодроны, способные выполнять маршруты и передавать данные. При этом птицы продолжают жить привычной жизнью, а технологии лишь корректируют их поведение. Об этом сообщает KP. RU. со ссылкой на директора проектного офиса компании Neiry Александра Бубенка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Голуби на балконе

Как выглядит биодрон и что в нем "умного"

Визуально такой голубь почти не отличается от обычного городского. Основное различие — компактный электронный модуль, закрепленный на груди, и нейроинтерфейс, связанный с мозгом птицы. Через эту систему подаются управляющие импульсы, а встроенная камера передает изображение оператору.

Речь не идет о полном контроле над сознанием. Электроника лишь стимулирует определенные зоны мозга, отвечающие за направление движения. Голубь по-прежнему ориентируется по местности, реагирует на среду и действует как живой организм, а не как механический аппарат.

Почему птица выгоднее классического дрона

Ключевое преимущество биодронов — автономность. Механический беспилотник требует подзарядки, обслуживания и ограничен запасом энергии. Птица решает эти задачи сама: отдыхает, питается и снова готова к полету.

Такой подход особенно полезен для мониторинга протяженных объектов. Аналогичные задачи сегодня решают и беспилотники, когда речь идет об инспекции инфраструктуры, например в энергетике, где полёты дронов превращают энергетику в умную паутину. Биодроны в этом контексте выглядят как дополнение, а не замена техники.

"Обычный дрон нужно обслуживать и возвращать, если заканчивается энергия. Голубь заботится о себе самостоятельно: нашел корм, отдохнул и снова готов лететь", — объясняет директор проектного офиса Neiry Александр Бубенок.

Еще один фактор — незаметность. Голубь не вызывает подозрений, не шумит и органично вписывается в городскую среду, в отличие от беспилотника с винтами и характерным звуком.

Управление и передача данных

Существует два режима работы. Первый — автономный, когда в нейроинтерфейс заранее загружается маршрут. Второй — дистанционный, при котором оператор управляет полетом в реальном времени.

Изображение с камеры передается в центр управления при наличии связи. Сейчас данные проходят обязательную обработку: лица людей и автомобильные номера размываются. Это требование законодательства, и разработчики подчеркивают, что они отвечают только за технологию, а не за сценарии ее применения.

"Вопросы эксплуатации остаются на стороне заказчиков. Это касается и типа камер, и обработки изображения", — отмечает Александр Бубенок.

Откуда берут птиц и что с ними происходит после миссий

Для проектов используются не случайные уличные голуби. Компания сотрудничает с крупными голубятнями, где содержатся тысячи птиц. Отбор проходят только здоровые и физически крепкие самцы, прошедшие вакцинацию.

Операция по установке электродов проводится под общим наркозом. По словам разработчиков, птица не испытывает боли, а после выполнения задания оборудование снимается, и голубь возвращается в голубятню. В день одна установка позволяет подготовить до двух биодронов, но при необходимости процесс масштабируется.

Экономика проекта и вопрос цены

Точную стоимость биодрона в компании не раскрывают. Известно лишь, что цена сопоставима с дронами аналогичного веса. Используются стандартные электронные компоненты, а ключевая ценность проекта — в нейротехнологическом ноу-хау и методике интеграции интерфейса с живым организмом.

Риски и ограничения технологии

Биодроны уязвимы для естественных угроз. Хищные птицы и кошки остаются реальным риском.

"Мы предполагаем, что на задания будут отправляться группы голубей. Потери возможны, но они есть и у классических дронов", — говорит Александр Бубенок.

При этом разработчики считают, что хищники инстинктивно избегают несъедобных элементов, а риск сопоставим с потерями механических аппаратов.

Контекст цифрового наблюдения

Идея птиц-разведчиков усиливает ощущение тотальной наблюдаемости. Смартфоны, камеры и сенсоры давно стали частью повседневности, и на этом фоне разговоры о контроле данных звучат все громче. Недаром в цифровой среде обсуждается, что телефон молчит, но вас все равно слышат, а новые технологии лишь расширяют поле для подобных опасений.

Разработчики подчеркивают, что сама технология нейтральна, а этические рамки определяются правилами ее использования.

Что дальше: новые виды и искусственный интеллект

Пока в проектах используются только голуби, но на перспективу рассматриваются и другие виды. Вороны интересны высоким уровнем интеллекта, а альбатросы — способностью преодолевать огромные расстояния над морем.

Теоретически такие биодроны можно интегрировать с системами искусственного интеллекта. Это открывает возможность координации целых стай, где алгоритмы анализируют данные и распределяют задачи между птицами.

Сравнение биодронов и классических беспилотников

Биодроны выигрывают в автономности, дальности и скрытности. Они не требуют инфраструктуры для взлета и посадки и способны работать там, где техника быстро выходит из строя.

Классические дроны обеспечивают более стабильное качество съемки, большую грузоподъемность и предсказуемость поведения. Выбор между этими подходами зависит от задач и условий эксплуатации.

Плюсы и минусы использования птиц-биодронов

Технология сочетает сильные и слабые стороны живых организмов и электроники.

К преимуществам относятся:

автономность и отсутствие подзарядки;

естественная маскировка;

большая дальность полета.

Среди минусов:

зависимость от биологических факторов;

уязвимость для хищников;

этические и правовые вопросы применения.

Популярные вопросы о биодронах на основе птиц

Насколько безопасна технология для птиц?

По заявлениям разработчиков, операции проводятся под наркозом и не нарушают качество жизни голубей.

Где биодроны применимы на практике?

В мониторинге ЛЭП, сельхозугодий, экологических зон и труднодоступных территорий.

Что лучше — биодрон или обычный дрон?

Все зависит от задачи: биодроны выигрывают в автономности, дроны — в точности и управляемости.

Сколько стоит биодрон?

Цена сопоставима с дронами аналогичного класса и зависит от комплектации.