Птицы под управлением импульсов: как нейроинтерфейс сделал городского голубя управляемым биодроном

Еще недавно идея управляемых птиц выглядела как фантастика, но сегодня она стала частью прикладной науки. Российские инженеры и нейробиологи научились превращать обычных голубей в биодроны, способные выполнять маршруты и передавать данные. При этом птицы продолжают жить привычной жизнью, а технологии лишь корректируют их поведение. Об этом сообщает KP. RU. со ссылкой на директора проектного офиса компании Neiry Александра Бубенка.
Визуально такой голубь почти не отличается от обычного городского. Основное различие — компактный электронный модуль, закрепленный на груди, и нейроинтерфейс, связанный с мозгом птицы. Через эту систему подаются управляющие импульсы, а встроенная камера передает изображение оператору.
Речь не идет о полном контроле над сознанием. Электроника лишь стимулирует определенные зоны мозга, отвечающие за направление движения. Голубь по-прежнему ориентируется по местности, реагирует на среду и действует как живой организм, а не как механический аппарат.
Ключевое преимущество биодронов — автономность. Механический беспилотник требует подзарядки, обслуживания и ограничен запасом энергии. Птица решает эти задачи сама: отдыхает, питается и снова готова к полету.
Такой подход особенно полезен для мониторинга протяженных объектов. Аналогичные задачи сегодня решают и беспилотники, когда речь идет об инспекции инфраструктуры, например в энергетике, где полёты дронов превращают энергетику в умную паутину. Биодроны в этом контексте выглядят как дополнение, а не замена техники.
"Обычный дрон нужно обслуживать и возвращать, если заканчивается энергия. Голубь заботится о себе самостоятельно: нашел корм, отдохнул и снова готов лететь", — объясняет директор проектного офиса Neiry Александр Бубенок.
Еще один фактор — незаметность. Голубь не вызывает подозрений, не шумит и органично вписывается в городскую среду, в отличие от беспилотника с винтами и характерным звуком.
Существует два режима работы. Первый — автономный, когда в нейроинтерфейс заранее загружается маршрут. Второй — дистанционный, при котором оператор управляет полетом в реальном времени.
Изображение с камеры передается в центр управления при наличии связи. Сейчас данные проходят обязательную обработку: лица людей и автомобильные номера размываются. Это требование законодательства, и разработчики подчеркивают, что они отвечают только за технологию, а не за сценарии ее применения.
"Вопросы эксплуатации остаются на стороне заказчиков. Это касается и типа камер, и обработки изображения", — отмечает Александр Бубенок.
Для проектов используются не случайные уличные голуби. Компания сотрудничает с крупными голубятнями, где содержатся тысячи птиц. Отбор проходят только здоровые и физически крепкие самцы, прошедшие вакцинацию.
Операция по установке электродов проводится под общим наркозом. По словам разработчиков, птица не испытывает боли, а после выполнения задания оборудование снимается, и голубь возвращается в голубятню. В день одна установка позволяет подготовить до двух биодронов, но при необходимости процесс масштабируется.
Точную стоимость биодрона в компании не раскрывают. Известно лишь, что цена сопоставима с дронами аналогичного веса. Используются стандартные электронные компоненты, а ключевая ценность проекта — в нейротехнологическом ноу-хау и методике интеграции интерфейса с живым организмом.
Биодроны уязвимы для естественных угроз. Хищные птицы и кошки остаются реальным риском.
"Мы предполагаем, что на задания будут отправляться группы голубей. Потери возможны, но они есть и у классических дронов", — говорит Александр Бубенок.
При этом разработчики считают, что хищники инстинктивно избегают несъедобных элементов, а риск сопоставим с потерями механических аппаратов.
Идея птиц-разведчиков усиливает ощущение тотальной наблюдаемости. Смартфоны, камеры и сенсоры давно стали частью повседневности, и на этом фоне разговоры о контроле данных звучат все громче. Недаром в цифровой среде обсуждается, что телефон молчит, но вас все равно слышат, а новые технологии лишь расширяют поле для подобных опасений.
Разработчики подчеркивают, что сама технология нейтральна, а этические рамки определяются правилами ее использования.
Пока в проектах используются только голуби, но на перспективу рассматриваются и другие виды. Вороны интересны высоким уровнем интеллекта, а альбатросы — способностью преодолевать огромные расстояния над морем.
Теоретически такие биодроны можно интегрировать с системами искусственного интеллекта. Это открывает возможность координации целых стай, где алгоритмы анализируют данные и распределяют задачи между птицами.
Биодроны выигрывают в автономности, дальности и скрытности. Они не требуют инфраструктуры для взлета и посадки и способны работать там, где техника быстро выходит из строя.
Классические дроны обеспечивают более стабильное качество съемки, большую грузоподъемность и предсказуемость поведения. Выбор между этими подходами зависит от задач и условий эксплуатации.
Технология сочетает сильные и слабые стороны живых организмов и электроники.
К преимуществам относятся:
Среди минусов:
Насколько безопасна технология для птиц?
По заявлениям разработчиков, операции проводятся под наркозом и не нарушают качество жизни голубей.
Где биодроны применимы на практике?
В мониторинге ЛЭП, сельхозугодий, экологических зон и труднодоступных территорий.
Что лучше — биодрон или обычный дрон?
Все зависит от задачи: биодроны выигрывают в автономности, дроны — в точности и управляемости.
Сколько стоит биодрон?
Цена сопоставима с дронами аналогичного класса и зависит от комплектации.
