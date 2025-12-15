Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Материки под океаном — не ошибка: планета провернула ход, к которому геология не была готова

Учёные обнаружили континентальную магму в океанических вулканах – Университет Саутгем
Наука

Геологи давно сталкивались с парадоксом, который не укладывался в классические представления о строении Земли. В самом центре океанов находили вулканы, магма которых по составу напоминала породы древних континентов. Это выглядело так, будто фрагменты материков каким-то образом оказались за тысячи километров от суши.

Вулканические скалы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вулканические скалы

Загадка чужой магмы посреди океана

На протяжении десятилетий исследователи фиксировали странную изотопную картину в океанических вулканах. В лавах островов, удалённых от континентов на тысячи километров, обнаруживали свинец, стронций и неодим с подписями, характерными для толстой и очень старой континентальной коры. Подобные химические "отпечатки" обычно встречаются в породах, формировавшихся миллиарды лет назад под материками, а не в молодой океанической коре.

Особенно наглядным примером стал остров Рождества в Индийском океане. Его вулканические породы демонстрировали состав, который геологи привыкли связывать с древними кратонными массивами. Возникал закономерный вопрос: каким образом вещество континентов оказалось в месте, где по всем правилам должна быть только океаническая мантия.

Почему старые теории не сработали

Долгое время существовали два основных объяснения океанического вулканизма. Первый вариант — субдукция, когда одна литосферная плита погружается под другую и уносит вниз осадочные и континентальные породы. Однако в районах с "аномальной" магмой, включая Индийский океан, активных зон субдукции попросту нет.

Второе объяснение опиралось на теорию мантийных плюмов — горячих восходящих потоков из глубин мантии, которые прожигают литосферу и формируют цепочки вулканических островов. Но данные сейсмической томографии показали, что под рядом таких вулканов отсутствуют глубокие каналы, уходящие к границе ядра и мантии. Источник расплава находился слишком неглубоко, чтобы его можно было объяснить классическим плюмом.

Моделирование, которое изменило картину

Прорыв произошёл не в экспедиции, а в вычислительном центре. Учёные из Университета Саутгемптона создали детальную компьютерную модель эволюции литосферы и мантии на временных масштабах в сотни миллионов лет. Симуляции позволили проследить процессы, которые невозможно увидеть напрямую.

Модель показала, что континенты во время распада суперконтинентов ведут себя не как цельные глыбы. Когда Гондвана и другие древние массивы начинали трескаться, в мантии под ними возникали медленные, но устойчивые возмущения — так называемые мантийные волны. Они распространяются со скоростью всего 15-20 километров за миллион лет, но их воздействие на литосферу оказывается значительным.

Земля теряет корни

Мантийные волны подмывают нижнюю часть континентальной литосферы — её глубокий "киль", который уходит на сотни километров вниз. Этот процесс напоминает эрозию берега сильным течением, только растянутую на геологические эпохи. В результате нижние фрагменты континента отслаиваются и отделяются от основной массы.

Отделившиеся блоки не исчезают мгновенно. Они сохраняют относительную плавучесть и вовлекаются в общий мантийный поток. Вместо того чтобы утонуть, такие фрагменты начинают медленно дрейфовать под формирующейся океанической корой, преодолевая расстояния в тысячи километров от исходного места.

Путешествие материков под океанами

Авторы исследования показали, что эти "каменные айсберги" могут существовать очень долго. Континентальная порода отличается от мантии повышенным содержанием летучих компонентов и более низкой температурой плавления. Со временем такие фрагменты начинают частично плавиться.

Когда в океанической коре возникает разлом или ослабленная зона, расплав поднимается вверх. Так формируется вулкан, который извергает магму с явным "континентальным" химическим почерком. Именно этот процесс и объясняет парадоксальные данные, полученные на удалённых океанических островах.

Практическое значение открытия

Новое понимание внутренней динамики Земли выходит далеко за рамки академического интереса. Континентальные "корни" известны как области концентрации полезных ископаемых. В них формируются алмазы, а также месторождения никеля, платины и редкоземельных металлов, востребованных в электронике, аккумуляторах и высокотехнологичном оборудовании.

Кроме того, вулканизм напрямую связан с углеродным циклом планеты. Возврат древнего углерода из глубин через вулканы влияет на состав атмосферы и климат в долгосрочной перспективе. Учёт этого механизма позволяет точнее моделировать климатические изменения на масштабах миллионов лет.

Сравнение: классические модели и новая концепция

Ранее геологи рассматривали океанический вулканизм в рамках двух сценариев — субдукции и мантийных плюмов. Эти модели хорошо работают для зон столкновения плит и для цепочек вроде Гавайев, но не объясняют изотопные аномалии вдали от границ плит.

Новая концепция дополняет картину. Она не отменяет существующие механизмы, а объясняет промежуточные случаи, где нет ни субдукции, ни глубокого плюма. Мантийные волны и отслаивание континентальных корней заполняют этот пробел и связывают воедино геохимию, тектонику и динамику мантии.

Популярные вопросы

Может ли такой процесс происходить сегодня?

Да, отслаивание корней — медленный, но непрерывный процесс, связанный с движением плит и перераспределением мантии.

Можно ли использовать эти данные при поиске полезных ископаемых?

Косвенно — да. Понимание миграции континентальных фрагментов помогает выделять перспективные районы шельфа и океанического дна.

Что лучше объясняет океанические вулканы — плюмы или мантийные волны?

Это зависит от региона. В одних случаях доминируют плюмы, в других — механизмы, связанные с отслаиванием континентальной литосферы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
