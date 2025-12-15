Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Орбита сжалась до опасных 200 метров: спутники начали играть в русскую рулетку над Землёй

Спутники Starlink и китайский аппарат сблизились на 200 метров — SpaceX
Наука

В космосе стало настолько тесно, что даже крупные игроки всё чаще говорят о реальных рисках аварий. SpaceX рассказала о потенциально опасном сближении спутников, которое, по версии компании, произошло без должной координации между операторами. Инцидент вновь поднял вопрос о правилах движения на орбите и ответственности участников рынка.

Два спутника в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Два спутника в космосе

Опасное сближение на низкой орбите

SpaceX заявила о случае, который едва не закончился столкновением на орбите Земли. Один из спутников группировки Starlink оказался на критически малом расстоянии от аппарата, выведенного китайской ракетой Kinetica 1. По оценке компании, минимальная дистанция между объектами составила около 200 метров, что в условиях космоса считается крайне опасным сближением.

Информацией об этом поделился вице-президент Starlink по инженерным вопросам Майкл Никколс. Он подчеркнул, что, по имеющимся данным, никакого предварительного согласования траекторий или процедур разведения орбит не проводилось. Это, по мнению SpaceX, наглядно демонстрирует системную проблему — недостаток взаимодействия между операторами спутников, особенно в условиях стремительного роста их числа.

"Насколько нам известно, никакой координации с действующими операторами спутников не было", — заявил вице-президент Starlink по инженерии Майкл Никколс.

Что известно о запуске Kinetica 1

Речь идёт о запуске, состоявшемся во вторник, 9 декабря. Китайская ракета Kinetica 1 стартовала с космодрома Цзюцюань, расположенного в пустыне Гоби, и успешно вывела на орбиту девять спутников. Какой именно из этих аппаратов оказался на опасной траектории сближения со спутником STARLINK-6079, в SpaceX не уточнили.

При этом сам факт произошедшего вызвал активное обсуждение в профессиональном сообществе. Низкая околоземная орбита сегодня используется не только для связи, но и для дистанционного зондирования, навигации и научных экспериментов. Чем больше объектов на ней находится, тем выше вероятность непреднамеренных сближений, особенно если операторы не обмениваются данными в реальном времени.

Позиция CAS Space и вопрос ответственности

Компания CAS Space, оператор ракеты Kinetica 1, отреагировала на заявления SpaceX. В официальном комментарии она напомнила, что как поставщик пусковых услуг использует наземные системы космической ситуационной осведомлённости. Эти системы позволяют выбирать окна запусков таким образом, чтобы минимизировать риск столкновений с известными спутниками и космическим мусором, и являются обязательной частью процедур.

В CAS Space также отметили, что продолжают разбираться в деталях инцидента. В отдельном сообщении компания уточнила: если информация о сближении подтвердится, оно произошло примерно через 48 часов после отделения полезной нагрузки, когда миссия уже считалась завершённой. При этом оператор пообещал в дальнейшем активнее координировать действия с другими владельцами спутников.

Почему проблема становится всё острее

SpaceX в своих комментариях делает акцент не на конкретном запуске, а на более широкой тенденции. Орбита Земли становится всё более перегруженной, особенно из-за крупных спутниковых группировок, предназначенных для глобального интернета и связи. Даже одно столкновение может привести к образованию тысяч обломков, которые годами будут угрожать другим аппаратам.

Такой сценарий известен как "сценарий Кесслера" — цепная реакция, при которой количество мусора растёт лавинообразно и делает использование орбиты всё более рискованным. В этом контексте вопросы координации, обмена данными и единых правил становятся не просто техническими, а стратегическими для всей отрасли.

Популярные вопросы о перегруженности орбиты

Насколько часто происходят опасные сближения спутников?

По мере роста числа аппаратов такие случаи фиксируются всё чаще, хотя большинство из них заканчиваются без последствий благодаря манёврам уклонения.

Кто отвечает за координацию движения спутников в космосе?

Единого центра управления не существует: ответственность лежит на операторах, а правила определяются национальными и международными рекомендациями.

Можно ли полностью избежать столкновений на орбите?

Полностью исключить риск невозможно, но его можно существенно снизить за счёт координации, обмена данными и строгих процедур планирования.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
