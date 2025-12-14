Бермуды удивили снова: находка в глубинах оказалась уникальной для всей Земли

Под Бермудскими островами найден гигантский слой пород — сейсмолог Фрейзер

Под Бермудскими островами скрывается геологическая структура, которой нет аналогов на планете. Учёные обнаружили необычайно толстый слой горных пород, залегающий глубоко под океанической корой и нарушающий привычные представления о строении Земли. Эта находка может объяснить, почему архипелаг словно "приподнят" над окружающим Атлантическим океаном. Об этом сообщает Live Science.

Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info остров

Необычное строение недр под Бермудскими островами

Бермудский архипелаг давно привлекает внимание исследователей, но на этот раз причина интереса связана не с мифами о Бермудском треугольнике, а с глубинной геологией. Под островами был выявлен слой горных пород толщиной около 20 километров, что эквивалентно примерно 12,4 мили. Для океанических регионов такая структура считается беспрецедентной и заставляет по-новому взглянуть на процессы, происходящие внутри планеты.

Обычно под океанической корой располагается мантия — более плотный и горячий слой Земли. Однако в случае Бермудских островов учёные зафиксировали дополнительный пласт, находящийся между корой и мантией и входящий в состав тектонической плиты. Его плотность ниже, чем у окружающих пород, что делает эту зону особенно интересной для сейсмологии и общей геодинамики Земли.

"Обычно под океанической корой находится мантия, но под Бермудскими островами есть ещё один слой, расположенный внутри тектонической плиты", — отметил ведущий автор исследования, сейсмолог Уильям Фрейзер.

Как исследователи "увидели" глубины Земли

Открытие стало возможным благодаря анализу сейсмических волн, возникающих при мощных землетрясениях в разных частях света. Учёные использовали данные сейсмостанции на Бермудах и проследили, как волны меняют характеристики при прохождении через различные слои земных недр.

Подобный подход уже применялся для изучения других аномалий планеты — например, при анализе древних ударных структур и кратеров, подобных тем, что были метеоритном кратере возрастом 3,5 миллиарда лет. В случае с Бермудами изменения в поведении волн указали на наличие необычайно толстого и относительно лёгкого слоя пород.

Исследование позволило "заглянуть" на глубину до 50 километров, что существенно расширяет понимание строения океанической литосферы в Атлантике. Результаты работы были опубликованы 28 ноября в журнале Geophysical Research Letters.

Почему Бермуды остаются приподнятыми над океаном

Одной из давних загадок Бермудских островов остаётся их расположение на океаническом поднятии. Обычно такие возвышенности связаны с активными мантийными "горячими точками", питающими вулканизм. Однако на Бермудах вулканическая активность прекратилась около 31 миллиона лет назад.

Несмотря на это, поднятие не исчезло и не выровнялось со временем. Учёные предполагают, что обнаруженный слой действует как своеобразный "плот", поддерживающий участок океанического дна примерно на 500 метров выше окружающей поверхности. Это противоречит классическим моделям поведения океанической коры после затухания вулканизма.

"Существует материал, оставшийся со времён активного вулканизма под Бермудами, который помогает поддерживать этот участок океана на повышенном уровне", — рассказала геолог колледжа Смит Сара Мацца.

Следы глубокой истории Земли

Дополнительный интерес к находке вызывают данные о составе пород. Исследования показывают, что местные лавы бедны кремнезёмом и связаны с породами, богатыми углеродом. Геохимические анализы указывают на мантийное происхождение этого углерода, уходящее корнями в далёкое прошлое планеты.

По мнению учёных, такие особенности могли сформироваться ещё во времена суперконтинента Пангея — между 900 и 300 миллионами лет назад. Это перекликается с современными наблюдениями за глобальными процессами планеты, включая изменения её динамики и даже скорости вращения.

"Я думаю, что тот факт, что мы находимся в регионе, который раньше был центром последнего суперконтинента, отчасти объясняет его уникальность", — сказала Сара Мацца.

Чем Бермуды отличаются от других океанических островов

В отличие от Гавайев или архипелагов Индийского океана, сформированных над активными горячими точками, Бермуды демонстрируют иной сценарий развития. Атлантический океан считается геологически молодым, и процессы в его мантии могут отличаться от тех, что характерны для более древних океанических бассейнов.

Это означает, что универсальных моделей формирования океанических островов не существует. Каждый регион отражает уникальное сочетание тектоники плит, мантийных процессов и древней истории Земли.

Бермудские острова и острова горячих точек

Если сопоставить Бермуды с классическими островами горячих точек, различия становятся очевидны. В зонах активного вулканизма океаническое поднятие постепенно ослабевает после смещения плиты. На Бермудах же возвышенность сохраняется десятки миллионов лет без признаков современной вулканической активности.

Кроме того, состав пород под Бермудами указывает на более сложное и древнее происхождение, связанное с углеродсодержащей мантией и эпохой Пангеи. Это делает архипелаг важным объектом для пересмотра представлений о геодинамике Атлантики.

Плюсы и минусы открытия для науки

Это открытие открывает новые горизонты, но одновременно ставит перед учёными новые вопросы. Оно расширяет понимание строения океанической коры и мантии, однако требует осторожной интерпретации.

К преимуществам относятся:

углубление знаний о формировании океанических поднятий;

новые данные о роли древнего вулканизма;

уточнение моделей строения Атлантического океана.

Среди ограничений:

отсутствие возможности прямого бурения на такие глубины;

зависимость выводов от сейсмических моделей;

необходимость сравнения с другими регионами планеты.

Популярные вопросы о геологии Бермудских островов

Почему под Бермудами больше нет вулканов?

Вулканическая активность в регионе завершилась около 31 миллиона лет назад, и современные процессы не приводят к извержениям.

Чем это открытие важно для науки?

Оно помогает понять, как древние процессы продолжают влиять на современное строение океанического дна.

Есть ли подобные структуры в других местах?

Пока аналогов не найдено, но исследования других островов продолжаются.

Опасно ли это для жителей архипелага?

Открытие носит фундаментальный характер и не указывает на непосредственные риски.

В ближайшее время исследование Бермудских островов может выйти за рамки локального научного интереса. Учёные уже рассматривают архипелаг как естественную "лабораторию", позволяющую проверять гипотезы о поведении мантии и океанической коры в нетипичных условиях. Продолжение подобных работ, включая анализ других островных регионов, поможет точнее определить, какие процессы в недрах Земли являются редкими исключениями, а какие — частью более широкой и пока ещё не до конца понятной картины эволюции планеты.