2000 лет под водой: в гавани Александрии обнаружено судно, о котором знали лишь из легенд

В Египте нашли баржу времён Птолемеев возрастом 2000 лет — Live Science
Наука

Иногда море хранит не только сокровища, но и следы роскоши древних правителей. У берегов Александрии археологи наткнулись на останки судна, которое могло быть той самой "баржей для увеселений" — плавучим дворцом времён Птолемеев, построенным более 2000 лет назад.

Аквалангист
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Аквалангист

На дне древней гавани

Экспедиция вела раскопки у подводных руин храма Исиды, некогда стоявшего на острове Антиродос — части "Великого порта" Александрии. Когда-то здесь швартовались торговые и военные корабли эллинистического Египта. Сегодня всё это скрыто под водой — землетрясения и медленный подъем уровня моря превратили остров в затонувшее наследие истории.

На глубине были найдены фрагменты судна: мощные деревянные балки длиной около 28 метров и шириной 7 метров, которые некогда образовывали корпус 35-метровой баржи. По мнению Годдио, именно это и есть знаменитый таламагос — "перевозчик кают", как называли такие суда греки. Их строили для царей и придворных, превращая путешествия по Нилу в плавучие праздники.

Похожие открытия делались и раньше — например, археологи недавно нашли древнюю египетскую крепость в пустыне Синая, где сохранились печи и даже застывшее тесто возрастом более 3500 лет.

Плавучие дворцы элиты

Во времена династии Птолемеев подобные суда считались символом власти и богатства. Они украшались расписными панелями, бронзовыми деталями и позолоченными украшениями. Центральная каюта превращалась в настоящий зал пиршеств, где хозяева принимали гостей, наслаждаясь ароматами лотосов и музыкой.

"Они устраивают пиры в лодках с каютами, на которых плывут в гущу лотосов и в тень листьев", — писал греческий географ Страбон.

Именно такую атмосферу — сочетание эстетики, религии и удовольствий — пытались воссоздать исследователи, когда изучали останки судна. Они уверены: найденная баржа принадлежала к последнему периоду египетских фараонов и была частью роскошной жизни Птолемеев, в особенности правления Клеопатры VII. Об этом сообщает Live Science.

Катастрофа, похоронившая корабль

Когда и почему судно оказалось под водой, остаётся загадкой. Годдио предполагает, что храм Исиды и прилегающие строения погрузились в море после разрушительного землетрясения около 50 года н. э. Позже остров окончательно ушёл под воду — между IV и VIII веками.

С помощью цифровых технологий археологи создали 3D-модель обломков, чтобы понять, как выглядела баржа до крушения. Реконструкция показала: судно было украшено резьбой, имело просторные помещения и, вероятно, приводилось в движение веслами. Возможно, оно использовалось во время религиозных церемоний — например, Navigatio Isidis, ежегодного праздника богини моря Исиды, когда по каналам Александрии проходила процессия с символическим судном.

Египет между двумя мирами

Эта находка стала важной не только для египтологов, но и для историков античности. Баржа символизирует переломный момент — переход от эллинистического Египта к римскому владычеству. После поражения при Акциуме в 31 году до н. э. Александрия оказалась под контролем Октавиана Августа, а эпоха фараонов закончилась.

Однако влияние греко-египетской культуры сохранилось. Подобные суда продолжали использоваться как средство демонстрации статуса, и, возможно, найденное судно было не просто частным транспортом, а элементом имперского культа.

Огромное влияние Рима в регионе подтверждается и другими открытиями, например, когда дайверы нашли корабль римской эпохи у берегов Израиля с мраморными колоннами - свидетельство богатства и масштабов морской торговли Средиземноморья.

Таламагос и другие древние суда

Среди древних кораблей таламагос выделялся не размерами, а назначением. Если триремы были созданы для войны, а торговые суда — для перевозки грузов, то баржи Птолемеев существовали ради удовольствия и ритуалов.

  • Военные суда - узкие, скоростные, с несколькими рядами вёсел.
  • Торговые суда - массивные, с высокими бортами и трюмом.
  • Таламагос - широкое, устойчивое судно, где важнее комфорт, чем скорость.

Такое разнообразие морского флота отражает не только уровень технологий, но и отношение древних египтян к воде — источнику жизни, религии и искусства.

Плюсы и минусы подводных раскопок

Исследования под водой дают археологам редкую возможность прикоснуться к прошлому, но сопряжены с огромными трудностями.

Плюсы:

  • Хорошая сохранность органических материалов, таких как дерево и ткань.
  • Возможность воссоздать подводную инфраструктуру древних городов.
  • Находки, не подвергшиеся грабежу.

Минусы:

  • Ограниченное время работы под водой.
  • Необходимость дорогостоящего оборудования.
  • Сложность точного датирования.

Несмотря на эти сложности, находка в Александрии может стать одним из самых значимых открытий последнего десятилетия.

Популярные вопросы о подводных находках в Египте

1. Почему в Александрии так много затонувших руин?

Из-за частых землетрясений и постепенного погружения побережья часть древнего города ушла под воду.

2. Что такое таламагос?

Это тип корабля, служивший для развлечений и путешествий элиты. Его называли "плавучим дворцом".

3. Можно ли увидеть эти находки?

Некоторые артефакты выставлены в Египетском музее, другие пока остаются на месте раскопок.

История подобных открытий заставляет задуматься не только о прошлом, но и о вечном желании человека познавать неизведанное. Каждый найденный под слоем воды артефакт — это не просто часть утраченного мира, а напоминание о хрупкости цивилизаций, о том, как легко могущество и великолепие исчезают под толщей времени. Но вместе с тем такие находки показывают, насколько сильна человеческая тяга к поиску — стремление понять, как жили предки, что ими двигало, какие ценности они оставили после себя. Археология в этом смысле становится мостом между эпохами: она возвращает нам не только образы древних культур, но и чувство сопричастности к непрерывной истории человечества, где каждое открытие — это шаг навстречу самому себе.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
