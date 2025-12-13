Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак заявила, что поседеет в ближайшее время
Паразитические грибы, управляющие насекомыми, существовали 99 млн лет назад
Кварцевые лампы вызывают ожоги глаз и отравления — врачи
Смесь пищевой соды и розмарина применяют для уборки и ароматизации дома — Malatec
Картофельная запеканка с сыром заменяет пюре на праздничном столе — Simply Recipes
Юрия Лоза высказался против использования мата в песнях
Мороз усилил вкус зимних овощей на огороде — Mein Schoener Garten
Игорь Додон заявил о критической зависимости бюджета Молдавии от западных спонсоров
Археологи нашли могилу шаманки возрастом 9000 лет в Бад-Дюрренберге

Забытые искры прошлого: огонь 400 тысяч лет назад, который потряс историю человечества

В Барнхеме нашли самые ранние доказательства использования огня — Ник Эштон
Наука

Недавнее открытие в восточной части Англии меняет взгляды ученых на раннее использование огня людьми. До сих пор самым ранним доказательством овладения огнем считались находки в северной Франции, датируемые 50 тысячами лет. Однако новое открытие в Барнхеме, графство Саффолк, доказывает, что древние люди, скорее всего, умели пользоваться огнем еще за 350 тысяч лет до этого.

Древние следы использования огня

На археологическом памятнике Барнхема были обнаружены уникальные находки, включая обожженную землю, каменные топоры, а также обломки пирита — минерала, использовавшегося для добывания искры. Все эти предметы предполагают, что местные жители не только могли разжигать огонь, но и поддерживать его.

Возраст этого памятника — около 400 тысяч лет, что на 350 тысяч лет старше, чем предыдущие доказательства использования огня, найденные на стоянках неандертальцев в Франции. Об этом сообщил Ник Эштон, ведущий исследователь этого открытия и куратор палеолитической коллекции Британского музея.

"Это открытие предоставляет нам самые ранние мировые свидетельства овладения огнем," — заявил Ник Эштон, куратор палеолитической коллекции Британского музея.

Почему это открытие важно для понимания эволюции человека

Контроль над огнем сыграл ключевую роль в развитии человека. Он обеспечивал тепло, защиту от хищников и возможность готовить пищу, что значительно повышало ее питательную ценность. С его помощью наши предки могли создавать более сложные инструменты, а также разрабатывать новые технологии, такие как клей, используемый для изготовления орудий труда.

Не менее важным аспектом было социальное значение огня. Он стал основой для общения: у костра люди могли обмениваться опытом, рассказывать истории, что способствовало укреплению социальных связей. Таким образом, огонь оказался важным элементом не только для выживания, но и для культурного развития.

Осложнения в изучении древнего огня

Однако изучение того, как древние люди начали использовать огонь, сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, следы от костров плохо сохраняются. Пепел и уголь легко разрушаются, а обожженная земля подвержена разрушению. Более того, иногда сложно отличить следы от естественного огня от тех, что были поджжены человеком.

Однако находки в Барнхеме убедительно подтверждают, что его жители осознанно и регулярно использовали огонь, что существенно расширяет горизонты понимания процесса эволюции человека.

"Это открытие подтверждает, что древние люди осознанно использовали огонь для различных нужд, что меняет представления о развитии человеческой культуры," — отметил Эштон.

Популярные вопросы

Когда именно человек начал использовать огонь?

Самые ранние свидетельства использования огня были найдены в Барнхеме и датируются около 400 тысяч лет назад, что значительно старше предыдущих находок.

Как использование огня повлияло на эволюцию человека?

Огонь позволил нашим предкам не только обогреваться и защищаться от хищников, но и готовить пищу, создавать инструменты и развивать социальные связи.

Почему следы огня так сложно обнаружить?

Следы от костров плохо сохраняются, а естественные пожары сложно отличить от тех, что были поджжены человеком.

Влияние открытий на современное общество

Открытия, подобные тому, что было сделано в Барнхеме, существенно влияют на наше понимание человеческой истории. Они показывают, насколько глубоки наши корни и какие сложные технологии использовались нашими предками для выживания и развития. Осознание этих аспектов помогает лучше понять, как человек пришел к современным достижениям, и какие важнейшие шаги привели нас к сегодняшнему состоянию цивилизации.

Такие исследования также напоминают нам о важности сохранения археологических памятников и необходимости продолжать исследовать, чтобы раскрыть новые тайны прошлого, которые могут изменить представления о нашей истории и эволюции.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Наличные платежи на определённые товары в Узбекистане будут под запретом с 1 апреля
Экономика и бизнес
Наличные платежи на определённые товары в Узбекистане будут под запретом с 1 апреля
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Ксения Собчак заявила, что поседеет в ближайшее время
Паразитические грибы, управляющие насекомыми, существовали 99 млн лет назад
13 декабря усиливает профессиональную концентрацию Дев
Масла и сыворотки ускоряют рост ногтей при домашнем уходе — Folha Vitoria
Кварцевые лампы вызывают ожоги глаз и отравления — врачи
Опыление мукой снижает активность колорадского жука
Смесь пищевой соды и розмарина применяют для уборки и ароматизации дома — Malatec
Спутники зафиксировали свечение в Южном океане — Science&Vie
Один шмель может менять поведение всей колонии — Южный медицинский университет
Осмотр автомобиля при выдаче снижает риск покупки битого авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.