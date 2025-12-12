Земля выдохнула, Луна напряглась: в этом прогнозе есть деталь, которую нельзя игнорировать

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в декабре 2032 года — SFP Versilia

Астрономы вновь оказались в центре напряжённого обсуждения после обновления расчётов по одному из околоземных объектов. Согласно новым данным, вероятность столкновения астероида с Луной в 2032 году увеличилась, что сразу привлекло внимание научного сообщества. Речь не идёт об угрозе для Земли, однако само событие может стать уникальным с научной точки зрения. Об этом сообщает SFP Versilia.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Астероидный удар по Луне

Почему учёные снова заговорили об астероидной угрозе

Поводом для дискуссии стал астероид 2024 YR4, обнаруженный в начале 2024 года. Первоначально он вызвал обеспокоенность из-за небольшого, но ненулевого риска сближения с Землёй. Эти данные автоматически запустили международные протоколы наблюдения, в которые включились космические агентства и обсерватории по всему миру, отслеживающие и другие околоземные объекты, включая небесный двойник Земли.

Со временем фокус сместился. Новые измерения показали, что вероятность столкновения с нашей планетой практически исчезла. Зато траектория относительно Луны оказалась менее предсказуемой, и именно это стало причиной новых заголовков и научных обсуждений.

Что известно об астероиде 2024 YR4

Астероид 2024 YR4 относится к категории околоземных объектов и имеет диаметр, по оценкам, от 53 до 67 метров. Это сопоставимо с размерами тела, которое стало причиной Тунгусского события 1908 года в Сибири. Тогда мощный взрыв уничтожил огромные площади леса, не оставив при этом ударного кратера.

В случае с 2024 YR4 ситуация принципиально иная. Его потенциальная цель — Луна, лишённая атмосферы, что делает возможное столкновение более "чистым" с точки зрения наблюдений и анализа.

Каковы реальные шансы столкновения с Луной

Согласно последним расчётам, вероятность удара по Луне составляет около 4,3%. Эта цифра была озвучена NASA после обновления орбитальной модели. Дата возможного события — 22 декабря 2032 года.

Хотя в бытовом понимании вероятность кажется низкой, для астрономии это серьёзный показатель. Даже доли процента могут означать необходимость долгосрочного мониторинга, особенно если речь идёт о хорошо наблюдаемом объекте и предсказуемом окне времени.

Роль телескопа James Webb в уточнении данных

Ключевым моментом стали наблюдения, проведённые в мае 2025 года с помощью космического телескопа James Webb. Именно они позволили практически полностью исключить риск столкновения с Землёй. Высокая точность измерений помогла скорректировать траекторию астероида и снизить уровень неопределённости.

Однако эти же данные показали, что лунный сценарий нельзя сбрасывать со счетов. Гравитационное влияние системы Земля-Луна и другие факторы могут сыграть роль в дальнейшей эволюции орбиты, как это уже происходит с быстрыми астероидами у Солнца.

Что произойдёт, если астероид ударит по Луне

С точки зрения безопасности Земли никаких последствий не ожидается. Орбита Луны останется стабильной, приливы и другие гравитационные эффекты не изменятся. Однако для науки это может стать событием исключительной ценности.

Возможный удар позволит проверить современные модели формирования лунных кратеров. В момент столкновения на поверхность выбросятся слои реголита, которые не подвергались воздействию миллионы лет. Это даст уникальный материал для анализа состава Луны.

Кроме того, учёные смогут наблюдать распространение выброшенных обломков в условиях отсутствия атмосферы. Подобные процессы до сих пор изучались в основном теоретически или на основе древних следов ударов.

Научная ценность наблюдения в реальном времени

Документирование столкновения в режиме реального времени открыло бы доступ к данным, которые ранее можно было получить лишь с помощью компьютерных симуляций. Камеры орбитальных аппаратов, наземные телескопы и, возможно, автоматические станции на Луне могли бы зафиксировать все стадии процесса.

Лунная поверхность представляет собой своеобразный "архив" истории Солнечной системы. Каждый новый кратер добавляет ещё одну страницу в это досье, помогая лучше понять эволюцию планет и малых тел.

Сравнение: удар по Луне и Тунгусское событие

Хотя размеры астероида 2024 YR4 сопоставимы с объектом Тунгусского события, условия будут принципиально разными. В 1908 году энергия высвободилась в атмосфере Земли, тогда как на Луне удар произойдёт напрямую о поверхность.

Отсутствие атмосферы означает образование чёткого кратера и выброс материала на большие расстояния. Это делает лунный сценарий более предсказуемым и удобным для научного анализа, чем земные аналоги.

Плюсы и минусы возможного столкновения

С научной точки зрения плюсы очевидны. Это шанс проверить теории, изучить внутренние слои Луны и получить новые данные о поведении материи при ударе. Дополнительным преимуществом станет возможность визуального наблюдения: при удачных условиях новый кратер может быть виден даже в любительские телескопы.

Минусы связаны в основном с неопределённостью. Вероятность всё ещё может измениться, а подготовка к наблюдению требует ресурсов. Кроме того, любые выводы будут зависеть от точности измерений и погодных условий на Земле в момент события.

Почему важно продолжать наблюдение

Даже если астероид не представляет угрозы для Земли, его траектория может меняться. На неё влияют гравитационные взаимодействия и тепловое излучение, известное как эффект Ярковского. Именно поэтому постоянное наблюдение остаётся приоритетом.

В ближайшие годы ожидается запуск миссии NEO Surveyor, запланированной на 2027 год. Она должна повысить эффективность обнаружения околоземных объектов. Также обсуждается развитие наземных обсерваторий и восстановление планетарного радара Аресибо.

Популярные вопросы о возможном ударе астероида по Луне

Опасно ли это для Земли?

Нет, даже в случае удара орбита Луны и условия на Земле не изменятся.

Можно ли будет увидеть новый кратер?

При благоприятных условиях и подходящем оборудовании — да, особенно если наблюдение будет вестись с крупных телескопов.

Может ли вероятность столкновения измениться?

Да, по мере поступления новых данных расчёты могут быть уточнены как в сторону увеличения, так и уменьшения.