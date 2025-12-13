Одна вспышка — и начался ураган: чёрная дыра устроила шторм, который переписывает астрофизику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Иногда открытия в астрофизике заставляют пересматривать само представление о масштабах происходящего во Вселенной. Учёные зафиксировали активность чёрной дыры, которая выбрасывает космические ветры с немыслимой скоростью — около одной пятой скорости света. Наблюдение позволило заглянуть в процессы, происходящие в самом сердце далёкой галактики.

Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра, которая превзошла ожидания

В центре спиральной галактики NGC 3783, расположенной примерно в 135 миллионах световых лет от Земли, астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру с массой, превышающей солнечную почти в 30 миллионов раз. Объект привлёк внимание после мощной рентгеновской вспышки, зафиксированной космическими телескопами. Подобные вспышки характерны для активных галактических ядер, но в данном случае последствия оказались по-настоящему исключительными.

После того как рентгеновское излучение ослабло, вокруг чёрной дыры начали распространяться потоки вещества, движущиеся со скоростью около 60 000 километров в секунду. Это соответствует примерно одной пятой скорости света и значительно превышает всё, что удавалось наблюдать ранее у подобных объектов. Об этом сообщает Live Science.

Рекордные космические ветры

Столь быстрые ветры от чёрной дыры ранее не фиксировались. Учёные подчёркивают, что речь идёт не о единичном выбросе, а о масштабном процессе, который способен оказывать влияние на всю окружающую галактику.

"Мы никогда раньше не наблюдали, чтобы чёрная дыра создавала такие быстрые ветры", — сказала астроном из Нидерландской организации космических исследований Ли Гу.

Подобные потоки материи способны переносить колоссальные объёмы энергии и вещества, воздействуя на межзвёздную среду и процессы звездообразования. Именно поэтому активные галактические ядра считаются одним из ключевых факторов эволюции галактик.

Что происходит в активном ядре галактики

Исследователи изучали область вокруг чёрной дыры, известную как активное галактическое ядро. Это зона, где вещество активно падает на чёрную дыру, разогревается и излучает энергию в разных диапазонах — от оптического до рентгеновского. Такие регионы способны внезапно "вспыхивать", выбрасывая струи плазмы и мощные ветры в космос.

Команда предполагает, что зафиксированное явление связано с магнитным полем чёрной дыры. В какой-то момент запутанные магнитные линии резко "распрямились", высвободив огромное количество энергии. Этот процесс запустил сначала рентгеновскую вспышку, а затем и рекордно быстрые ветры.

Аналогия с Солнцем — но в космическом масштабе

Учёные сравнили происходящее с корональными выбросами массы на Солнце. В нашей звезде такие выбросы возникают, когда магнитные линии переплетаются и затем резко разрываются, выбрасывая в космос облака плазмы. Однако в случае с NGC 3783 масштаб несоизмеримо больше.

Сверхмассивная чёрная дыра, масса которой эквивалентна 30 миллионам Солнц, порождает процессы, которые трудно представить даже в теории. Для сравнения: скорость солнечных выбросов обычно составляет около 1 500 километров в секунду, что в десятки раз меньше зафиксированных космических ветров.

"Это явления почти непостижимого масштаба", — отметил астроном Европейского космического агентства Маттео Гуайнацци.

Как удалось зафиксировать открытие

Открытие стало возможным благодаря одновременному использованию двух рентгеновских космических телескопов Европейского космического агентства — XMM-Newton и XRISM. Первый позволил зафиксировать саму вспышку с помощью оптического монитора, а второй — подробно проанализировать структуру и скорость возникающих ветров с использованием прибора Resolve.

Такой комбинированный подход дал учёным уникальную возможность проследить цепочку событий — от магнитного "срыва" до распространения потоков вещества. Исследователи планируют применять аналогичную методику и для изучения других активных галактических ядер.

Почему это важно для понимания Вселенной

Активные ядра галактик оказывают мощное воздействие на своё окружение. Ветры и выбросы энергии могут как подавлять образование новых звёзд, так и, наоборот, стимулировать его в других областях галактики. Поэтому понимание механизмов, стоящих за такими явлениями, напрямую связано с изучением эволюции галактик в целом.

Астрофизики подчёркивают, что магнитные поля играют в этих процессах ключевую роль, но до сих пор остаются недостаточно изученными. Наблюдение столь экстремальных явлений даёт редкий шанс проверить теоретические модели на практике.

"Поскольку активные ядра оказывают столь сильное влияние, понимание их магнетизма и механизмов образования ветров является ключом к изучению истории галактик", — сказала астрофизик Европейского космического агентства Камилла Диез.

Другие известные явления

В отличие от ранее наблюдавшихся выбросов чёрных дыр, зафиксированные ветры отличаются не только скоростью, но и масштабом влияния. Если большинство подобных процессов затрагивает относительно узкую область, то в данном случае речь идёт о явлении, способном менять структуру целых галактических регионов.

Это делает открытие особенно ценным для дальнейших исследований и уточнения представлений о роли сверхмассивных чёрных дыр во Вселенной.

Плюсы и ограничения подобных наблюдений

Наблюдение рекордных ветров открывает новые возможности, но также подчёркивает существующие сложности астрофизики.

  • Получены прямые данные о роли магнитных полей в активности чёрных дыр.
  • Подтверждена возможность экстремальных скоростей ветров.
  • Наблюдения требуют сложной координации нескольких телескопов.
  • Подобные события редки и сложно воспроизводимы для систематического изучения.

Советы для будущих исследований

  1. Использовать синхронные наблюдения в разных диапазонах излучения.
  2. Сравнивать данные по нескольким активным галактическим ядрам.
  3. Уточнять модели магнитных полей сверхмассивных чёрных дыр.
  4. Изучать влияние ветров на окружающее межзвёздное вещество.
  5. Отслеживать долгосрочные последствия вспышек для галактик.

Популярные вопросы о сверхмассивных чёрных дырах

Насколько редки такие быстрые ветры?

По текущим данным, подобные скорости фиксируются крайне редко и считаются исключением даже среди активных ядер галактик.

Опасно ли это для Земли?

Нет, объект находится на огромном расстоянии, и его активность не представляет угрозы для нашей планеты.

Что даёт это открытие науке?

Оно помогает глубже понять, как чёрные дыры влияют на развитие галактик и распределение вещества во Вселенной.

Подобные наблюдения расширяют научную оптику и напоминают, что даже хорошо изученные космические объекты способны преподносить неожиданные сюрпризы. Они подталкивают исследователей к поиску новых инструментов и подходов, а теоретиков — к пересмотру устоявшихся моделей. В итоге каждый такой шаг делает картину Вселенной более объёмной и сложной, оставляя пространство для дальнейших открытий.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
