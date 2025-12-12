Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чехию сотрясает: рой землетрясений наступает — геологи в замешательстве

Жители Хеба в Чехии страдают от подземного гула — специалисты
Наука

В районе Хеба (Чехия) уже несколько недель продолжаются слабые подземные толчки, начавшиеся в ноябре, и местные жители всё чаще замечают характерный гул.

City of Cheb
Фото: commons.wikimedia.org by Olga1969, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
City of Cheb

По данным Геофизического института Академии наук, за это время зафиксировали тысячи микрособытий, а заметных для людей — значительно меньше. Самый свежий ощутимый толчок произошёл утром в среду и достиг магнитуды около 2,6, что для западной Чехии считается умеренным уровнем в рамках текущей активности. 

Что происходит в Хебском регионе и почему это называют "землетрясным роем"

Ситуация, которую наблюдают на западе Чехии, относится к явлению, известному как землетрясный рой. Это серия многочисленных небольших толчков, которые могут тянуться неделями или даже дольше, при этом не обязательно сопровождаются одним "главным" землетрясением. Именно поэтому в сводках и звучит, что приборы фиксируют "целый рой", а в каталогах автоматической обработки накапливаются тысячи событий.

Особенность региона в том, что слабые толчки здесь нередко сопровождаются звуковыми эффектами — люди слышат гул или "громовые" звуки. Это связано с тем, что часть энергии проявляется не только как вибрация, но и как акустическое восприятие, особенно когда очаг находится относительно неглубоко и колебания проходят через местные породы.

Важно, что текущие значения магнитуды остаются невысокими: сильнее всего в этой серии пока отмечают примерно 2,6, а близкие значения — порядка 2,5 — фиксировались в последние выходные. Для большинства зданий это не тот уровень, который приводит к повреждениям, зато достаточно заметный, чтобы часть людей почувствовала дрожание или услышала звук.

Где находится очаг и как он "сдвигался" с ноября

По словам специалистов, в начале активности в ноябре зона толчков располагалась примерно на два километра южнее, чем сейчас, но глубина гипоцентра остаётся около 10 километров — это типично для западной Чехии. Такая "миграция" роя в пределах нескольких километров — обычная картина для кластеров слабых землетрясений: рой может смещаться, оставаясь в одном и том же районе.

Географически события концентрируются вокруг области Нового Костела и соседних населённых пунктов: специалисты описывают зону как примерно десятикилометровую, где сеть станций стараются "обхватить" источник со всех сторон. Это нужно для того, чтобы точнее определить параметры каждого события и разбирать детали — от глубины до характера волн.

Почему люди чаще слышат, чем чувствуют

При магнитудах около 2-2,6 заметность для населения неоднородна. Большинство людей в первую очередь отмечают звук, а не качание мебели. На таком уровне обычно речь идёт о лёгкой вибрации, иногда — о дрожании пола или стен, но звон посуды и выраженная тряска чаще появляются при более сильных событиях.

Нынешние толчки для западной Чехии не выглядят как опасные, а больше напоминают "более слабые" события. Тем не менее для местных жителей рой остаётся стрессовым фактором, потому что повторяемость создаёт ощущение непрерывного ожидания.

Как наблюдают рой: сеть WEBNET и зачем столько станций

Западная Чехия — один из регионов, где мониторинг слабой сейсмичности ведут системно и давно. Стандартная сейсмическая сеть WEBNET, которая включает 24 станции и настроена так, чтобы максимально окружать фокальную зону. Такой принцип размещения важен: когда толчок фиксируется "с разных сторон", можно точнее вычислять координаты очага и сравнивать сигналы между станциями.

Подобные сети особенно полезны именно при роевых процессах, где значимы не только отдельные "сильные" толчки, но и вся динамика серии: как она развивается, куда смещается, как меняется частота событий и распределение магнитуд.

Сравнение: землетрясный рой и одиночное землетрясение

Рой часто путают с "обычным" землетрясением, но логика разная. Одиночное событие обычно воспринимается как один мощный толчок (иногда с афтершоками), после которого напряжение постепенно спадает. При рое наоборот: "главного удара" может не быть вовсе, зато происходят многочисленные небольшие события, создающие длинный фон.

  1. Одиночное землетрясение: короткий пик ощущений, затем затухающие повторные толчки.

  2. Землетрясный рой: много слабых событий, растянутых во времени, с возможной миграцией очагов в пределах района.

  3. По восприятию: при рое чаще утомляет повторяемость и звуковые эффекты, даже если магнитуды остаются умеренными.

  4. По мониторингу: рой требует более плотной статистики и аккуратного анализа всей серии, а не одного "главного" события.

Плюсы и минусы текущей ситуации для жителей и служб

Слабая роевость неприятна, но у неё есть и "практическая сторона" — она даёт учёным много данных, а жителям возможность подготовиться без паники.

Плюсы:
• низкие магнитуды снижают риск серьёзных разрушений;
• плотная сеть датчиков позволяет быстро фиксировать и анализировать события;
• жители лучше понимают, как выглядят реальные сейсмические проявления в регионе;
• есть время спокойно проверить домашнюю безопасность и документы на страховку жилья.

Минусы:
• повторяемость провоцирует тревожность и усталость;
• гулкие звуки воспринимаются сильнее, чем реальная вибрация;
• сложно "привыкнуть" к неопределённости: рой может то стихать, то возвращаться;
• людям с чувствительным сном и маленькими детьми такие серии доставляют больше дискомфорта.

Что сделать дома, пока толчки слабые

  1. Проверьте, не стоят ли тяжёлые предметы на краю полок: при вибрации падают не стены, а вещи.

  2. Уберите стекло и посуду выше уровня глаз или поставьте ограничители, чтобы снизить риск порезов.

  3. Подготовьте простой аварийный набор: фонарик, батарейки, аптечка, вода, пауэрбанк для телефона.

  4. Договоритесь с близкими о точке связи: если связь "провиснет", заранее понятно, где встречаться и как действовать.

  5. Если у вас есть домашние животные, держите переноску и поводок в доступном месте.

  6. Посмотрите условия страховки жилья: важно знать, что покрывается, а что нет, до того как случится что-то серьёзнее.

  7. Следите за официальными сводками и не ориентируйтесь только на слухи в соцсетях.

Популярные вопросы о землетрясном рое в районе Хеба

Почему толчки часто сопровождаются гулом?

При слабых событиях люди нередко сначала слышат звук, а уже потом замечают лёгкую вибрацию. В регионе Хеба такой "гулкий" эффект отмечают регулярно.

Магнитуда 2,6 — это опасно для зданий?

Обычно такие значения воспринимаются людьми, но редко приводят к повреждениям. По словам специалистов, текущая серия в западной Чехии больше похожа на слабые толчки.

Почему рой может длиться неделями?

Потому что это не одно событие, а цепочка многочисленных микроземлетрясений. В каталогах фиксируются тысячи явлений, но ощутимыми становятся лишь некоторые.

Можно ли предсказать, когда всё закончится?

Точно — нет. Специалисты подчёркивают непредсказуемость таких серий и не привязывают их надёжно к времени года.

Что делать, если толчки станут сильнее и начнёт трясти мебель?

Сохраняйте спокойствие, отойдите от шкафов и стеклянных поверхностей, не бегите по лестнице во время тряски и после события проверьте газ, воду и электричество. Если есть повреждения или пострадавшие, действуйте по инструкциям местных служб.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
