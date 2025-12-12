Гигантские залы под Гизой: что показали радары и почему египтологи не верят

Спутники разглядели "мегаполис" под пирамидами Гизы — Newsweek

Под пирамидами Гизы "нашли" якобы огромный подземный комплекс с вертикальными шахтами и залами, сопоставимыми по размеру со стадионами.

Фото: www.flickr.com by Ричард Мортел, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парадная лестница в Гранд Музее в Гизе

Итальянская группа исследователей утверждает, что получила "полное подтверждение" по спутниковым данным сразу из нескольких источников, а их метод позволяет будто бы заглянуть глубоко под плато. Но практически сразу последовал резкий ответ со стороны известных египтологов и специалистов по радарам, которые называют выводы преувеличенными и методологически спорными. Об этом сообщает Newsweek.

Откуда взялась история про "подземный мир" под Хефреном

Вирусная версия звучит эффектно: под пирамидой Хефрена (Хафры) якобы видны восемь вертикальных "осей/шахт", уходящих на километры вниз и ведущих к большим подземным залам. В качестве доказательства упоминаются четыре спутниковых оператора (в публикациях фигурируют Umbra, Capella Space, ICEYE и итальянская Cosmo-SkyMed), а также технология, которую называют Doppler tomography — "допплеровской томографией".

Ключевой персонаж в этой истории — инженер и специалист по радиолокации Филиппо Бионди. Он настаивает, что совпадение "паттернов" сразу по нескольким источникам исключает случайность, а сами пирамиды — лишь видимая часть чего-то более крупного.

Что именно заявляют авторы и почему это выглядит спорно

Если убрать эмоции, спор крутится вокруг двух вещей: "что видят данные" и "что вообще физически может увидеть спутниковый радар". В научных работах Бионди и соавторов действительно обсуждается использование спутниковых SAR-данных и допплеровских подходов для анализа структур пирамид, в том числе с опорой на итальянскую систему Cosmo-SkyMed.

Но переход от реконструкций внутренних особенностей монумента к заявлениям о гигантских полостях на глубине в тысячи футов — это уже совсем другой уровень утверждений, который требует независимой проверки, воспроизводимости и понятной верификации "на земле".

Скептики указывают, что спутниковый SAR широко применяется для картирования поверхности, льда, растительности и ряда геофизических задач, но глубина "проникновения" и качество интерпретации зависят от частоты, среды и постановки эксперимента. В общем описании SAR NASA подчёркивает, что длина волны влияет на взаимодействие сигнала со средой, но это не означает автоматическую возможность "просветить" плотный известняк на километры.

Поэтому критики считают сенсационные глубины и масштабы, фигурирующие в вирусных версиях, чрезмерными.

"Это фейк-ньюс": как отреагировали в Египте

Самая громкая реакция пришла от египтолога и бывшего министра по делам древностей Египта Захи Хаваса. Он публично отверг заявления о "подземном городе", поставив под сомнение и корректность данных, и научную состоятельность методики в том виде, как её преподносят в соцсетях.

Параллельно звучит позиция специалистов по георадарам и дистанционному зондированию: даже если под плато действительно могут быть отдельные пустоты, шахты или древние полости (что в целом не сенсация для больших археологических зон), "город" стадионного масштаба на заявленных глубинах выглядит как минимум "сильное преувеличение". Так, профессор Лоуренс Коньерс (University of Denver) в комментариях медиа называл подобные утверждения гиперболой и сомневался, что технология способна "достать" так глубоко.

Почему история всё равно цепляет людей

Гиза — идеальная сцена для конфликтов между "новыми технологиями" и "старой школой" археологии. С одной стороны, дистанционное зондирование реально меняет полевую науку: спутниковые снимки помогают находить древние дороги, контуры поселений, скрытые под песком структуры и аномалии, которые затем проверяются экспедициями. С другой — чем громче обещание (стадионы под пирамидой), тем выше планка доказательств.

И ещё один фактор — медийная упаковка. Когда к теме добавляют слова вроде "энергия", "передача информации" и "спиральные конструкции", аудитория слышит не научную гипотезу, а сюжет в стиле приключенческого сериала. В итоге спор быстро превращается в культурную войну: одни требуют "срочно копать", другие — "не путать науку с вирусным контентом".

Сравнение спутниковой томографии и классической археологии на Гизе

Спутниковые методы хороши как разведка: они позволяют быстро увидеть аномалии, наметить зоны интереса и сэкономить ресурсы экспедиции. Но их слабое место — интерпретация: один и тот же "сигнал" может объясняться разными причинами, особенно без наземной проверки.

Классическая археология действует медленнее и дороже, зато подтверждает реальность находки: раскоп, геофизика на месте, стратиграфия, датировки, публикации и независимые проверки. Идеальный сценарий обычно гибридный: спутники подсказывают, где искать, а "земля" решает, что это такое на самом деле.

Плюсы и минусы громких заявлений о "гигантских структурах"

Привлекательность таких историй понятна, но у них есть практические последствия.

• Плюсы:

Поднимают интерес к археологии и технологиям дистанционного зондирования. Стимулируют обсуждение методов — что они реально умеют, а где начинается фантазия. Могут подтолкнуть к аккуратным, официальным проверкам отдельных аномалий.

• Минусы:

Размывают границу между гипотезой и доказанным фактом, особенно в соцсетях. Провоцируют недоверие к науке, когда "сенсации" не подтверждаются. Давят на институции и исследователей, превращая научную дискуссию в шоу.

Популярные вопросы о "подземных структурах под пирамидами Гизы"

Можно ли со спутника "увидеть" пустоты на километровой глубине?

Большинство экспертов, комментировавших именно эту историю, сомневаются в таких глубинах и называют заявления преувеличением, особенно для плотных пород вроде известняка.

Что такое SAR и почему его вообще привязывают к археологии?

SAR (синтетическая апертура) — радиолокационная съёмка, которая полезна для картирования поверхности и некоторых свойств среды; в археологии её часто используют как инструмент разведки, чтобы находить аномалии, которые затем проверяют на месте.

Есть ли у авторов публикации по теме, а не только заявления?

У Бионди и соавторов есть публикации по применению SAR/допплеровских подходов к анализу пирамид, но "вирусная" версия про стадионы под Хефреном остаётся предметом спора и не имеет общепринятого подтверждения в профессиональном сообществе.

Что лучше: верить египтологам или инженерам-радарщикам?

Лучше опираться на связку: метод должен быть описан так, чтобы его можно было проверить, а археологическая интерпретация — подтверждаться наземными данными. Без второго первое почти всегда превращается в спор интерпретаций.

Почему тема не утихает, даже когда звучат опровержения?

Потому что Гиза — символ, а "скрытые залы под пирамидами" — сюжет, который легко продаётся. Но в науке решает не эффектность, а проверяемость: пока нет прозрачной верификации, история остаётся на уровне громкой гипотезы.