Черная дыра закрутила Вселенную: пространство теряет устойчивость там, где физика бессильна

Вращение черной дыры искривило пространство-время

Черные дыры давно перестали быть абстрактными объектами из учебников по астрофизике и все чаще становятся героями реальных наблюдений. Ученым удалось зафиксировать редкий эффект, показывающий, как вращение черной дыры буквально "перекраивает" пространство и время вокруг себя. Это наблюдение стало важным шагом в проверке фундаментальных идей общей теории относительности.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иллюстрация магической фантастической черной дыры

Когда теория становится наблюдением

Долгие годы эффект Лензе-Тирринга существовал преимущественно на страницах научных работ и в сложных математических моделях. Он был предсказан Альбертом Эйнштейном как следствие общей теории относительности и описывает так называемое "увлечение инерциальных систем": вращающееся массивное тело должно слегка закручивать пространство-время вокруг себя. В масштабах Земли этот эффект крайне мал и фиксируется лишь с помощью высокоточных спутниковых экспериментов, но рядом с черной дырой он проявляется значительно сильнее.

Наблюдения, о которых идет речь, стали возможны благодаря сочетанию редкого космического события и современных инструментов. Астрономы обратили внимание на объект AT2020afhd — вспышку, связанную с разрушением звезды сверхмассивной черной дырой. В момент, когда звезда подошла слишком близко, она была разорвана гравитацией, а ее вещество образовало аккреционный диск.

Что происходит в аккреционном диске

Аккреционный диск — это не просто "кольцо" вещества. Он представляет собой сложную динамическую структуру, в которой материя разогревается до экстремальных температур, излучает в разных диапазонах и иногда формирует узкие струи — джеты, направленные почти со скоростью света. В случае AT2020afhd ученые заметили необычную особенность: внутренние области диска и исходящие из него струи начали регулярно менять ориентацию.

Эти колебания продолжались около 20 дней и были синхронны между разными диапазонами наблюдений. Такая согласованность позволила исключить случайные процессы и указала на фундаментальную причину происходящего. Анализ показал, что вращение черной дыры влияет на геометрию пространства-времени, заставляя диск и струи медленно "качаться".

Прецессия Лензе-Тирринга в реальных данных

Именно это явление ученые интерпретировали как прецессию Лензе-Тирринга. Впервые эффект был зафиксирован не в лабораторных условиях и не косвенно, а напрямую в астрофизических данных. Для исследования использовались наблюдения космической обсерватории Swift, работающей в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах, а также данные радиотелескопа Very Large Array.

Совмещение этих источников позволило восстановить трехмерную картину происходящего и проверить, как именно меняется ориентация диска. Расчеты показали, что без учета искривления пространства-времени воспроизвести наблюдаемую динамику невозможно.

Это открытие важно для науки

Подтверждение прецессии Лензе-Тирринга имеет значение не только для теории относительности. Оно помогает лучше понять поведение материи в экстремальных условиях, где привычные физические законы проявляются иначе. Такие данные важны для моделирования роста черных дыр, формирования джетов и распределения энергии в ядрах галактик.

Кроме того, подобные наблюдения дают ученым инструмент для оценки параметров самих черных дыр — их массы и скорости вращения. Это особенно ценно, поскольку напрямую "увидеть" черную дыру невозможно, и вся информация о ней извлекается через влияние на окружающее вещество.

Как это меняет представление о космосе

Еще несколько десятилетий назад эффекты искривления пространства-времени казались чем-то далеким от наблюдаемой реальности. Сегодня они становятся частью повседневной астрофизики, наряду с такими понятиями, как гравитационные волны или экзопланеты. Фиксация прецессии Лензе-Тирринга показывает, что Вселенная не статична даже на уровне геометрии: само пространство может "двигаться" и взаимодействовать с материей.

Это открывает новые перспективы для исследований, включая более точные тесты общей теории относительности и поиск отклонений от нее в экстремальных условиях. В будущем подобные эффекты могут стать ключом к объединению гравитации с квантовой физикой.

Популярные вопросы о влиянии черных дыр на пространство-время

Можно ли увидеть искривление пространства напрямую?

Непосредственно увидеть пространство-время нельзя, но его искривление проявляется через движение материи и излучение, которое фиксируют телескопы.

Опасны ли такие эффекты для Земли?

Нет, черные дыры, способные заметно влиять на пространство-время, находятся на огромных расстояниях. Их воздействие не распространяется на нашу планету.

Что дает это открытие обычному человеку?

Подобные исследования расширяют понимание устройства Вселенной и способствуют развитию технологий, используемых в астрономии и смежных областях.