Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тушение остаётся ключевой техникой для мягкого и сочного мяса — lacucinaitaliana
Размещение лаванды у входа снижает запахи и поддерживает гармонию дома — Malatec
Профилактика сосудов с укропом, валерианой и мёдом: рекомендации доктора Морозова
Подшёрсток зубров и овцебыков удерживает тепло даже при морозах до -60
Наличные платежи на определённые товары в Узбекистане будут под запретом с 1 апреля
Денис Шреер собирается жениться на Семенович в 2026 году
Банк России оспорит действия Euroclear в Арбитражном суде Москвы
Горячая вода придаёт тесту эластичность и хруст после выпечки — кулинары
Кефир по утрам поддерживает пищеварение и микрофлору кишечника — врачи

Вода ушла под песок и выжила: тайна подземных тоннелей, переживших империи и войны в жаркой пустыне

Древняя система кяриз в Иране обеспечивает подземное водоснабжение без насосов
Наука

Под палящим солнцем иранской пустыни можно увидеть зрелище, которое легко принять за природную аномалию или следы неизвестной цивилизации. Сотни земляных конусов, выстроенных в ровные ряды, уходят вдаль, словно кто-то разметил пустыню по линейке. Эти странные формы оказываются входами в инженерное чудо древнего мира, которое до сих пор работает.

Ливийская пустыня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ливийская пустыня

Подземный ответ на жажду

Для жителей древней Персии вопрос воды был вопросом выживания. Засушливый климат, редкие дожди и пересыхающие реки не оставляли пространства для ошибок. Вместо попыток удержать воду на поверхности, где её мгновенно забирало солнце, персы приняли неожиданное решение — спрятать воду под землю. Так появилась система, известная как кяриз, или канат, — протяжённый подземный канал, который доставлял воду от горных водоносных слоёв к поселениям и полям. В отличие от обычного колодца, это была настоящая подземная река с тщательно рассчитанным уклоном.

Работы начинались у подножия гор, где мастера находили устойчивый водоносный горизонт. Затем вручную прокладывался тоннель, уходящий вниз на километры и постепенно выходящий к нужной точке. Вода текла сама, под действием силы тяжести, без насосов, механизмов и топлива. Такая система не только экономила ресурсы, но и защищала воду от испарения, сохраняя её прохладной и чистой.

Земляные конусы как часть сложного механизма

Те самые конусы, которые видны на поверхности пустыни, были не случайными отверстиями. Каждая шахта выполняла сразу несколько функций. Через них поднимали грунт при строительстве, обеспечивали вентиляцию для рабочих и обслуживали тоннель в дальнейшем. Кроме того, разница температур между прохладным подземным каналом и раскалённым воздухом пустыни способствовала конденсации влаги. Небольшие капли стекали вниз, пополняя общий поток.

Самым известным примером считается гонабадский кяриз. Его протяжённость достигает 33 километров, а количество вертикальных шахт превышает четыре сотни. Это лишь один элемент огромной сети, раскинувшейся по территории современного Ирана и соседних регионов. По оценкам историков, суммарная длина подобных каналов исчисляется сотнями тысяч километров, что сопоставимо с инфраструктурой крупных транспортных систем.

Знание, передаваемое поколениями

Строительство кяриза не было делом одного человека или даже одной семьи. Над созданием и обслуживанием системы могли работать поколения. Профессия мастера-муканни, специалиста по прокладке подземных каналов, считалась одной из самых уважаемых. Знания о геологии, уклонах, устойчивости пород и поведении воды передавались устно и на практике, от наставника к ученику.

Не менее важной частью была организация распределения воды. Существовали строгие правила и расписания, определявшие, кто и когда может пользоваться ресурсом. Такой подход предотвращал конфликты и обеспечивал долгосрочную стабильность. Вода рассматривалась не как товар, а как общее благо, требующее бережного отношения.

Парадокс современности

Сегодня человечество располагает мощными насосами, буровыми установками и опреснительными заводами. Однако именно эти технологии часто приводят к истощению подземных водоёмов. Забирая воду быстрее, чем природа успевает её восполнить, люди создают долгосрочные проблемы. Кяризы же изначально проектировались так, чтобы брать ровно столько воды, сколько способен дать водоносный горизонт без ущерба для будущего.

Этот контраст делает древнюю систему особенно актуальной в XXI веке. Она демонстрирует подход, основанный не на покорении природы, а на сотрудничестве с ней. Кяриз — это пример устойчивого мышления, которое сегодня всё чаще обсуждается в контексте экологии, сельского хозяйства и управления ресурсами.

Сравнение кяриза и современных систем водоснабжения

Древняя система и современные технологии решают одну задачу, но делают это принципиально разными способами. Кяриз работает исключительно за счёт гравитации и природных условий, тогда как современные системы зависят от электроэнергии, насосов и сложного оборудования. Подземные каналы практически не требуют топлива и не создают выбросов, но их строительство занимает десятилетия и требует высокой квалификации.

Современные скважины и насосные станции позволяют быстро обеспечить водой новые районы и поддерживать высокий объём подачи. Однако они часто нарушают баланс водоносных слоёв и требуют постоянных затрат на обслуживание. Кяриз же отличается медленной, но стабильной работой, рассчитанной на века.

Популярные вопросы о кяризах

Что такое кяриз простыми словами?

Это подземный канал, который самотёком доставляет воду от горных источников к населённым пунктам.

Используются ли кяризы сегодня?

Да, в некоторых регионах Ирана и соседних стран они продолжают функционировать и обеспечивать водой поля и поселения.

Можно ли применить этот принцип в современном строительстве?

Прямое копирование возможно не везде, но принципы устойчивого водопользования и гравитационной подачи активно используются в современных проектах.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Планку назвали лучшим упражнением для всего тела — Instyle
Новости спорта
Планку назвали лучшим упражнением для всего тела — Instyle
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Поддельная доверенность позволяет арендатору продать квартиру
Недвижимость
Поддельная доверенность позволяет арендатору продать квартиру
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
США захватили нефтяной танкер с грузом Венесуэлы: эксперт о последствиях для России Любовь Степушова Россия запускает серийное производство плавучих АЭС Сергей Ивaнов Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Цветок, влюбляющий с первого вдоха: дачники массово бросают розы ради этого одного ароматного сорта
Цветок, влюбляющий с первого вдоха: дачники массово бросают розы ради этого одного ароматного сорта
Последние материалы
Денис Шреер собирается жениться на Семенович в 2026 году
Древняя система кяриз в Иране обеспечивает подземное водоснабжение без насосов
Банк России оспорит действия Euroclear в Арбитражном суде Москвы
Граждане РФ оставляют на маркетплейсах около 103 млрд долларов в год
Белый, голубой и ледяной оттенки входят в тренды маникюра 2026 года
Перекус без запаха подходит для длительной поездки в автобусе — Unitiki
Визит Святого Николая сделал оленей рождественскими героями — Maison et jardin
Регулярные мини-тренировки помогают не выпадать из режима — Prevention
Кошки чувствительны к токсичным комнатным растениям — Mein Schoener Garten
Горячая вода придаёт тесту эластичность и хруст после выпечки — кулинары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.