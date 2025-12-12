Тёплое дыхание океана слабеет: ключевая система течений приближается к опасной границе

Учёные предупредили о риске суровых зим в Европе — t-online

Европейская климатическая стабильность может оказаться куда более хрупкой, чем принято считать. Ученые предупреждают: ключевая океаническая система, десятилетиями смягчавшая погоду в Европе, приближается к опасной границе. При неблагоприятном сценарии региону грозят суровые зимы с экстремальными морозами. Об этом сообщает t-online со ссылкой на международные климатические исследования.

Что такое Amoc и почему ее называют "отоплением Европы"

Атлантическая меридиональная циркуляция, известная как Amoc, — это сложная система океанических течений, в которую входит и Гольфстрим. Она функционирует как глобальный тепловой насос, перераспределяя энергию между тропиками и северными широтами. Нагретая солнечными лучами вода движется у поверхности океана на север, отдавая тепло атмосфере. Одновременно в глубинных слоях более холодные и плотные массы возвращаются на юг.

Именно этот механизм десятилетиями обеспечивал Европе относительно мягкий климат. Северные регионы континента живут в условиях, которые трудно объяснить только широтой. Города, находящиеся на одном уровне с суровыми канадскими территориями, избегают продолжительных экстремальных морозов. Этот баланс напрямую зависит от стабильной работы Amoc и тесно связан с тем, как океан и биосфера справляются с ростом концентрации CO₂, о чём ранее говорили исследования о том, что растения теряют способность поглощать углекислый газ.

Сценарий без Amoc: как изменится климат Германии

Расчеты исследовательской группы Утрехтского университета показывают: при отключении Amoc климат Центральной Европы радикально меняется. Даже при глобальном потеплении на два градуса Германия может столкнуться с погодными условиями, которые сегодня кажутся немыслимыми. В Гамбурге экстремальные морозы до -30 градусов будут фиксироваться раз в десятилетие. В Берлине около сорока дней в году температура не будет подниматься выше нуля даже в дневные часы. В Мюнхене число морозных ночей может достичь 137 в год.

Для понимания масштаба изменений ученые приводят географические параллели. Гамбург расположен примерно на одной широте с канадским Эдмонтоном, где продолжительные зимние холода считаются нормой. Разница между этими регионами сегодня во многом объясняется именно влиянием океанических течений.

Вероятность коллапса: оценки ученых становятся жестче

Долгое время считалось, что риск полного коллапса Amoc остается низким. Однако новые модели изменили картину. Ученые увеличили временной горизонт расчетов, позволив суперкомпьютерам анализировать процессы на более длинных отрезках времени. Это дало более тревожные результаты.

В работе, опубликованной в журнале Environmental Research Letters и выполненной под руководством морского исследователя и метеоролога Сибрена Дрийфхаута, участвовал и климатолог Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия на климат.

"Это ужасно", — объяснил климатолог Стефан Рамсторф.

Согласно расчетам, даже при снижении глобальных выбросов CO₂ до уровней, предусмотренных Парижским климатическим соглашением, вероятность коллапса Amoc составляет около 25 процентов. При сценарии высоких выбросов риск возрастает до 70 процентов.

"Никто не сел бы в самолет, если бы вероятность крушения составляла один процент", — отметил Стефан Рамсторф.

Переломный момент: как запускается цепная реакция

Моделирование показывает, что ключевую роль играет так называемый переломный момент. По мере усиления климатического кризиса воды Северной Атлантики нагреваются и одновременно опресняются. Менее соленая вода становится легче и хуже погружается в глубинные слои океана. Это ослабляет всю циркуляционную систему.

Процесс имеет характер самоподдерживающейся обратной связи. Чем меньше соленой воды опускается вниз, тем слабее становится приток теплых масс с юга. В результате северные регионы получают все меньше тепла, а система постепенно теряет устойчивость.

"В наших симуляциях переломный момент в ключевых морских районах Северной Атлантики обычно наступает в течение следующих нескольких десятилетий", — поясняет Стефан Рамсторф.

После 2100 года: что происходит при полном отключении

Даже после прохождения переломной точки коллапс не происходит мгновенно. По оценкам ученых, полное прекращение потоков Amoc может наступить через 50-100 лет, то есть уже после 2100 года. Однако последствия будут долгосрочными.

Количество тепла, которое океан передает атмосфере на крайнем севере Атлантики, сократится до менее чем 20 процентов от нынешнего уровня. В ряде моделей этот показатель стремится почти к нулю. Это означает фундаментальное изменение климатической системы региона.

При этом признаки ослабления циркуляции фиксируются уже сейчас. Исследователи указывают на совокупность наблюдений, которые свидетельствуют о постепенном снижении мощности Amoc.

Глобальные последствия: Европа — лишь часть картины

Коллапс Amoc затронет не только Европу. Смещение тропического пояса осадков может привести к резкому перераспределению влаги. В одних регионах это обернется масштабными наводнениями, в других — затяжными засухами. Дополнительно ожидается повышение уровня моря в Северной Атлантике примерно на один метр — процессы, которые перекликаются с выводами о том, как океанские течения срываются с привычного ритма.

Еще один важный фактор — снижение способности океана поглощать углекислый газ. Это усилит парниковый эффект и усложнит достижение климатических целей, даже при активном использовании технологий декарбонизации и переходе на возобновляемую энергетику.

Риск необратимости: почему времени почти не осталось

Отдельную обеспокоенность ученых вызывает то, что стандартные климатические модели могут недооценивать угрозу. В них не в полной мере учитывается дополнительный приток пресной воды из-за таяния ледяного щита Гренландии. Этот фактор способен еще сильнее ослабить циркуляцию.

"Если этот поток прекратится, он не возобновится в течение столетий или тысячелетий", — предупреждает Стефан Рамсторф.

По сути, речь идет о практически необратимом процессе в масштабах человеческой цивилизации.

Сравнение: стабильная Amoc и ослабленная циркуляция

При устойчивой работе Amoc Европа получает мягкие зимы, предсказуемые сезоны и умеренные температурные колебания. Это создает базу для сельского хозяйства, энергетики, транспортной инфраструктуры и страховых моделей рисков. Экономические системы адаптированы именно к такому климату.

При ослаблении или коллапсе циркуляции континент сталкивается с ростом экстремальных погодных явлений. Зимы становятся холоднее и длиннее, возрастает нагрузка на энергосети, отопление и логистику. Для домохозяйств это означает рост расходов на отопление, для бизнеса — увеличение операционных рисков.

Плюсы и минусы климатических сценариев

Переход к жестким климатическим мерам имеет свои последствия. С одной стороны, снижение выбросов CO₂ уменьшает вероятность коллапса Amoc и стабилизирует климатическую систему. С другой — требует масштабных инвестиций в энергетику, транспорт и промышленность.

При бездействии экономические издержки могут оказаться куда выше. Экстремальные морозы, перебои в инфраструктуре и рост уровня моря несут прямые и косвенные убытки, которые сложно компенсировать даже за счет страхования и государственных резервов.

Советы шаг за шагом: что снижает климатические риски

Последовательно сокращать выбросы парниковых газов на уровне государств и корпораций. Инвестировать в климатические исследования и мониторинг океанических процессов. Адаптировать городскую и энергетическую инфраструктуру к более жестким сценариям. Учитывать климатические риски в долгосрочном планировании экономики и страховых продуктов.

Популярные вопросы о коллапсе Amoc

Что такое Amoc простыми словами?

Это система океанических течений, которая переносит тепло из тропиков к северу и делает климат Европы мягче.

Насколько реален коллапс в ближайшие годы?

Речь идет не о мгновенном отключении, а о постепенном ослаблении с риском переломного момента в течение нескольких десятилетий.

Можно ли восстановить систему после остановки?

По текущим научным оценкам, после полного коллапса восстановление займет столетия или даже тысячелетия.