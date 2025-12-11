Когда вспыхнул первый осознанный огонь: следы древнего костра в Барнхэме

Неандертальцы умели разводить огонь 400 000 лет назад — Nature

Обычно говорят, что путь к нашему современному мозгу начался с костра: именно огонь позволил ранним людям безопасно готовить еду, экономить энергию и направлять её на рост интеллекта.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Огонь

По "кулинарной гипотезе" переход к варке и запеканию был тем самым эволюционным рывком, который в итоге привёл к появлению Homo sapiens. Теперь новое открытие в английском глиняном карьере неожиданно переносит начало этой истории намного глубже в прошлое и делает главными героями не нас, а неандертальцев. Об этом сообщает журнал Nature.

Огонь в палеолитической Англии: что нашли археологи

Раскопки в глиняном карьере близ деревни Барнхэм в Великобритании долгое время считались "обычным" палеолитическим объектом: древние отложения, каменные орудия, следы стоянки. Но внимательный анализ показал, что в одном из слоёв, возраст которого превышает 400 000 лет, скрывается нечто более важное — признаки контролируемого костра и умения разжигать огонь с нуля.

Команда исследователей обнаружила в этом слое обожжённые отложения и набор артефактов, явно подвергшихся сильному нагреву. Среди них — как минимум четыре кремнёвых рубила, расколовшихся от жара, и участок с покрасневшим грунтом, похожий на очаг. Такая комбинация редко бывает результатом простого природного пожара: слишком локальны повреждения и слишком тесно они связаны с человеческой деятельностью.

Ключевой находкой стали два небольших фрагмента окисленного пирита — минерала, который при ударе по кремню способен давать искры. Один из этих кусочков лежал буквально рядом с расколотыми от жара рубилами и зоной, похожей на кострище. Пирит в природе встречается далеко не в каждом английском глиняном карьере, поэтому его присутствие здесь сразу вызвало вопросы: откуда он взялся и зачем его принесли именно на стоянку?

На основе совокупности данных авторы статьи делают осторожный, но очень смелый вывод: перед ними следы не только использования огня, но и его разведения. Причём возраст этого умения — не десятки, а сотни тысяч лет, задолго до появления современного человека в привычном нам виде.

От "подобранного" пламени к умению разжигать костёр

Учёные давно различают две ступени "огненной" эволюции. Первая — это использование уже готового пламени, например после лесных пожаров. Считается, что такие эпизоды могли происходить более миллиона лет назад: люди или их предки подбирали горящие ветки, поддерживали тлеющие угли и использовали огонь для подсушивания, обжарки мяса и отпугивания хищников.

Вторая ступень куда сложнее: это умение вызывать пламя по требованию, а не только пользоваться удачными обстоятельствами. Здесь нужно понимать, какие материалы дают искру, как подготовить трут, как сложить костёр и защитить его от ветра. Долгое время самым ранним прямым свидетельством такого контролируемого "поджога" считались находки около 50 000-летней давности. Анализ ручных топоров из Франции показал, что по ним неоднократно били минералом вроде пирита — именно так и рождаются искры.

Открытие в Барнхэме делает шаг ещё дальше назад. Два окисленных фрагмента пирита, найденные в одном комплексе с обожжёнными отложениями и расколовшимися от жара рубилами, указывают на то, что люди не просто пользовались пожаром, а сознательно приносили на стоянку материал для высекания искр.

Анализ обожжённых отложений добавляет ещё одну деталь: следы многократного нагревания. Если бы речь шла о разовом природном пожаре, структура грунта выглядела бы иначе. Повторяющиеся циклы нагрева и остывания больше похожи на картину регулярных костров, когда люди снова и снова разжигали огонь примерно в одном и том же месте.

Неандертальцы как мастера огня

Важно и то, кто мог быть автором этих костров. Возраст стоянки — более 400 000 лет — относится к периоду, когда на территории Европы жили древние формы людей, тесно связанные с неандертальцами. В самой палеолитической Англии именно их обычно считают главными "кандидатами" на роль обитателей подобных лагерей.

Если выводы исследователей верны, получается, что неандертальцы (или их ближайшие предки) не только грелись у костров, но и умели их сознательно разжигать. Это хорошо вписывается в современное представление о том, что наши "застенчивые родственники" были далеко не примитивными дикарями. Им приписывают сложные формы общения, символические практики, развитое изготовление орудий — и теперь, возможно, более ранний, чем считалось, контроль над огнём.

Способность в любой момент получить пламя меняет всё. Она позволяет планировать охоту и обработку добычи, выбирать место стоянки исходя не из случайности пожара, а из удобства. В холодном климате это буквально вопрос выживания, а некомфортные периоды межсезонья уже не так страшны: всегда можно разжечь костёр, высушить одежду, приготовить жёсткое мясо или корни.

То, что такие навыки появляются у неандертальцев, а не только у Homo sapiens, подталкивает к более сложной картине эволюции. Похоже, что "умные" технологии и культурные практики развивались у нескольких линий людей параллельно, а не были уникальным изобретением одной-единственной ветви.

Сравнение: случайный огонь и контролируемый костёр

Если сравнить две стратегии — "подбирать" огонь после пожара и уметь добывать его самому, — разница будет не только в удобстве, но и в эволюционных последствиях.

При случайном огне группа зависит от капризов природы. Пожар может случиться далеко, угли быстро гаснут, дожди или ветра лишают людей единственного источника тепла. В таких условиях нет уверенности, что завтра получится приготовить пищу или согреться, а любое переселение — это риск остаться без пламени.

Контролируемый огонь, напротив, даёт предсказуемость. Можно переносить жар в форме тлеющих головней, но главное — понимать, что даже в новом месте искру можно высечь снова. Это влияет на маршруты миграции, выбор мест стоянок, схемы охоты и распределение обязанностей внутри группы.

Для палеолита разница между этими двумя подходами примерно как между использованием случайно упавшей ветки и умением строить полноценный дом. В одном случае люди приспосабливаются к тому, что есть; в другом — начинают активно менять окружающий мир под себя.

Плюсы и минусы умения разводить огонь

На первый взгляд может показаться, что в умении разжигать костёр одни плюсы. Но, как и у любой технологии, у огня есть и обратная сторона. Чтобы увидеть полную картину, полезно перечислить основные выгоды и возможные риски для древних людей.

Среди очевидных плюсов:

Регулярное приготовление пищи: термически обработанное мясо, корнеплоды и клубни легче жевать и усваивать.

Тепло и защита: костёр отпугивает хищников, позволяет ночевать в более открытых местах и расширяет пригодные для жизни зоны.

Технологические возможности: с огнём появляются новые способы обработки камня, кости, древесины, создание клеев и смол.

Социальное пространство: вечер у костра — естественный центр общения, где можно делиться опытом, рассказывать истории и обучать детей.

Но важны и минусы, о которых археологи тоже не забывают:

Опасность пожаров: неумелое обращение с костром может приводить к выгоранию больших участков леса и потере ресурсов.

Зависимость от топлива: чем больше группа полагается на огонь, тем сильнее ей приходится заботиться о запасах сухой древесины и времени на её сбор.

Привлекательность для врагов: дым и свет сделают стоянку заметной не только для друзей, но и для конкурирующих групп.

Здоровье: постоянное нахождение в дыму увеличивает нагрузку на дыхательную систему, особенно в закрытых пространствах.

Для наших предков, судя по всему, баланс оказался в пользу огня. Но важно помнить, что каждая технологическая победа приносит не только новые возможности, но и новые уязвимости.

Огонь, мозг и социальная эволюция

Именно с огнём связывают то, что часто называют "кулинарной гипотезой". Её смысл в том, что регулярная термическая обработка пищи позволила ранним людям получать больше энергии из того же набора продуктов и тратить меньше сил на длительное пережёвывание и переваривание сырой еды. Освободившиеся ресурсы могли пойти на рост мозга и поддержание сложной нервной системы.

Огонь превращается не только в "кухонный прибор" каменного века, но и в центр коллективной жизни. Вокруг него легче собираться вечером, делить пищу, обсуждать план завтрашней охоты или перехода. В таком пространстве возникают длинные разговоры, передача знаний, зарождаются зачатки мифов и традиций.

Расширение рациона за счёт корнеплодов, клубней и мяса, о котором говорят авторы исследования, — ещё одна важная деталь. Более разнообразная еда снижает риск голода и позволяет использовать те ресурсы, которые в сыром виде мало пригодны. Меньше времени уходит на добычу и "обработку" пищи, больше — остаётся на обучение, игру, формирование сложных социальных связей. Всё это в сумме поддерживает рост когнитивных способностей и закрепляет новые формы поведения в эволюции.

Популярные вопросы о древнем огне и неандертальцах

1. Значит ли это, что люди научились разжигать огонь 400 000 лет назад "раз и навсегда"?

Не обязательно. Находка в Барнхэме показывает, что в одном конкретном месте и в одном временном промежутке существовало умение пользоваться пиритом и костром. Но разные группы могли осваивать и терять этот навык независимо друг от друга. Где-то технологии закреплялись, где-то забывались, особенно при резких изменениях климата или миграциях.

2. Можно ли теперь считать неандертальцев такими же "разумными", как Homo sapiens?

Открытие усиливает представление о когнитивной сложности неандертальцев, но не стирает все различия. Они, по-видимому, обладали развитым абстрактным мышлением, умели планировать, создавали сложные орудия и, вероятно, символические объекты. Однако эволюционные траектории разных линий людей всё равно отличались, и прямое уравнивание здесь было бы чрезмерным упрощением.

3. Подтверждает ли находка "кулинарную гипотезу" окончательно?

Она хорошо с ней сочетается, но не ставит окончательную точку. Связь между огнём, приготовлением пищи и ростом мозга поддерживается множеством данных, однако учёные продолжают обсуждать, насколько именно кулинария была решающим фактором по сравнению с другими — например, социальной кооперацией или изменениями в образе жизни. Барнхэм добавляет важный штрих, но не отменяет дискуссию.

4. Меняется ли из-за этого датировка появления Homo sapiens?

Нет, речь идёт не о пересмотре времени появления нашего вида, а о понимании того, какие технологии были доступны более древним популяциям. Homo sapiens возник значительно позже, но теперь мы лучше видим, что некоторые ключевые навыки — вроде контроля над огнём — могли быть "наработаны" задолго до этого и в других линиях людей.

5. Означает ли это, что без неандертальцев у нас бы не было огня?

Скорее всего, нет в таком прямом виде. Навык разведения огня мог возникать в разных группах независимо. Но чем больше мы узнаём о неандертальцах, тем яснее становится, что вклад разных человеческих линий в общую историю технологий сильно недооценивали. Огонь — хороший пример того, как эволюционные экспериментаторы из прошлого влияли на набор возможностей, которые позднее использовал наш вид.