Марс хранил секрет под пылью: странные светлые скалы указывают на проливные дожди в прошлом

Выявлены обесцвеченные марсианские породы с каолинитом — почвовед Адриан Броз
Наука

Когда-то Марс мог быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть. Новые данные от марсохода Perseverance показали, что под слоем красной пыли скрываются следы влажного, тёплого и, возможно, даже тропического прошлого планеты.

Поверхность Марса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поверхность Марса

Обнаружение глинистых пород

Исследователи обратили внимание на странно обесцвеченные участки марсианской поверхности — светлые камни, резко выделяющиеся на фоне красноватой породы. При детальном анализе приборы Perseverance выявили, что это каолинит — разновидность глины с высоким содержанием алюминия.

На Земле каолинит обычно образуется только в условиях постоянной влажности и тепла, характерных для тропических лесов. Такие глины формируются миллионы лет, когда дожди вымывают из породы другие минералы, оставляя только устойчивые алюмосиликаты.

"Поэтому, когда вы видите каолинит на такой планете, как Марс, где всё бесплодно, холодно и на поверхности точно нет жидкой воды, это говорит нам о том, что когда-то воды было гораздо больше, чем сейчас", — сказал почвовед, ведущий автор исследования из Университета Пердью Адриан Броз.

Это открытие стало неожиданностью: Марс известен своим суровым климатом и почти полным отсутствием жидкой воды на поверхности. Но присутствие каолинита означает, что в прошлом на планете шли проливные дожди и существовали зоны с мягким климатом — возможно, подходящие для зарождения жизни, о чём ранее напоминали астробиологи NASA.

Сравнение с земными образцами

Учёные из Университета Пердью провели сравнение структуры марсианского каолинита с образцами, собранными в Южной Африке и Сан-Диего. Анализ показал удивительное сходство: химический состав, кристаллическая решётка и слоистая структура глины практически идентичны.

"Пока мы не сможем добраться до этих крупных обнажений с помощью марсохода, эти небольшие камни будут нашим единственным наземным доказательством", — отметила планетолог, соавтор исследования Брайони Хорган.

Спутниковые снимки NASA подтверждают, что залежи каолинита встречаются и в других регионах планеты. Однако Perseverance пока исследовал только малую часть возможных месторождений.

Что это говорит о климате Марса

Наличие глинистых пород доказывает, что в далёком прошлом Марс был гораздо теплее и влажнее. Учёные полагают, что миллиарды лет назад атмосфера планеты была плотнее и удерживала тепло. Вода могла свободно циркулировать, создавая реки, озёра и, возможно, мелководные моря.

Постепенное ослабление магнитного поля сделало атмосферу уязвимой перед солнечным ветром. Потоки заряженных частиц начали "сдувать" газовую оболочку, и вода испарялась в космос. Этот процесс занял сотни миллионов лет, превратив тропический мир в холодную пустыню.

"Изучение этих древних глин помогает нам понять, когда и как Марс лишился воды", — говорится в исследовании, опубликованном в Communications Earth & Environment.

Марс и Земля

Марс и Земля когда-то имели схожие климатические циклы. Оба мира обладали плотной атмосферой и активными гидросистемами. Разница в размерах и массе сделала Марс более уязвимым для потери тепла.

На Земле процессы выветривания продолжаются и сегодня — тропические ливни формируют каолинит, как, например, в Южной Америке и Африке. На Марсе же аналогичные минералы сохранились как "временные капсулы" его далёкого прошлого. Это сравнение помогает учёным понять эволюцию планет земного типа и перспективы их обитаемости. Об этом сообщает NASA.

Плюсы и минусы открытия

Обнаружение каолинита имеет несколько ключевых преимуществ:

  • даёт новые доказательства существования воды в прошлом;
  • помогает уточнить временные рамки формирования древних ландшафтов;
  • открывает перспективы поиска следов жизни в отложениях глины.

Однако у открытия есть и ограничения. Каолинит найден пока только в небольших образцах, а точное происхождение этих пород требует подтверждения. Без анализа из других районов сложно судить, насколько широко распространён этот минерал на Марсе.

Связь с другими открытиями

Находка вписывается в общую картину недавних миссий NASA. Например, ранее марсоход Perseverance фиксировал признаки старых русел рек и следы высохших озёр, а также наблюдал пылевые вихри, указывающие на активные процессы в атмосфере. Всё это подтверждает, что Красная планета не всегда была мёртвой.

Похожим образом на Земле учёные находят свидетельства древних катастроф, например метеоритных ударов возрастом 3,5 миллиарда лет, которые могли изменить ход геологической и биологической эволюции.

Популярные вопросы о Марсе

Почему каолинит важен для науки?

Он свидетельствует о длительном воздействии воды и тепла, что говорит о возможности существования биосферы в прошлом.

Можно ли найти жизнь в каолинитовых породах?

На Земле глины часто сохраняют органические остатки, поэтому их изучение на Марсе может пролить свет на вопрос о существовании древней микрожизни.

Открытие каолинита на Марсе стало ещё одним доказательством того, что Красная планета имела богатое климатическое прошлое. В те времена здесь, вероятно, текли реки и шли тёплые дожди, оставившие в породах химический след. Теперь Perseverance и будущие миссии NASA стремятся подтвердить, насколько масштабным был этот "марсианский тропический период".
Пока остаётся загадкой, могла ли жизнь действительно зародиться на этой планете, но одно ясно: чем больше таких находок, тем ближе человечество к пониманию своей собственной истории.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
