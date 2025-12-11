Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Научились делить обеденный стол: белобокие дельфины показали, что с косатками можно не только бежать, но и сотрудничать

Косатки и дельфины объединились для охоты в океане — Nature Scientific Reports
Наука

Камера дрона зафиксировала необычную сцену у берегов Британской Колумбии: косатки и тихоокеанские белобокие дельфины не убегают друг от друга, а охотятся вместе, словно одна слаженная команда.

Косатки в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Косатки в океане

Для морских биологов, привыкших видеть в косатке опасного хищника для других дельфинов, такое сотрудничество стало настоящим сюрпризом. Теперь ученые пытаются понять, зачем потенциальная добыча сопровождает крупнейшего дельфина планеты и как им удаётся делить один и тот же "обеденный стол" в холодных водах Тихого океана. Об этом сообщается в журнале Nature Scientific Reports.

Совместная охота, которой раньше никто не видел

Исследовательская группа наблюдала за косатками и тихоокеанскими белобокими дельфинами у побережья Британской Колумбии, одной из ключевых акваторий для морских млекопитающих северо-восточной части Тихого океана. Команда использовала дроны и специальные метки с мини-камерами, которые крепятся к телу животных и позволяют заглянуть под поверхность океана, не мешая естественному поведению. Так ученые могли одновременно видеть и общую картину с воздуха, и детали движений животных под водой. 

Обычно косатки в этом регионе воспринимаются как верхушка пищевой цепочки: они охотятся на рыбу, морских львов и иногда на других дельфинов. Белобокие дельфины, наоборот, чаще фигурируют в роли осторожных соседей и потенциальной добычи, а не союзников. Поэтому случай, когда эти два вида синхронно преследуют одну и ту же добычу, оказался для специалистов беспрецедентным.

Видеозаписи показали, что дельфины берут на себя роль "разведчиков": они первыми обнаруживают стаи рыбы, движутся к ним быстрыми, резкими рывками и как будто приглашают косаток следовать за собой. Косатки же используют свой размер, силу и сложные охотничьи приёмы, чтобы собрать рыбу в плотные скопления и легче захватить добычу. Уже после успешной атаки часть добычи достаётся и дельфинам — исследователи зафиксировали, как они подбирают обломки рыбы рядом с косатками. 

Особенно важно, что речь идёт не об одном случайном эпизоде. Судя по видеоматериалам, животные не только терпят присутствие друг друга, но и выстраивают повторяющуюся схему: дельфины — впереди, косатки — следом, затем совместное преследование и раздел общей добычи. Для науки это первое задокументированное наблюдение именно кооперативной охоты между косатками и тихоокеанскими белобокими дельфинами, а не просто мирного соседства или случайного контакта. 

Как учёные увидели то, что раньше скрывалось под водой

Раньше значительная часть подобных взаимодействий оставалась незамеченной: с поверхности океана сложно понять, кто на кого охотится, а кто с кем сотрудничает. Исследователи из Университета Далхаузи и их коллеги решили объединить сразу несколько технологий: наблюдение с воздуха при помощи дронов и использование меток с камерами и датчиками, которые временно крепятся к коже животных. 

Дроны дают возможность видеть рисунок движений всей группы: как косатки и дельфины выстраиваются относительно друг друга, как смещаются по отношению к стае рыбы, кто первым меняет направление. Камеры на самих животных показывают уже "точку зрения участника охоты": видно, как меняется глубина, скорость, угол поворота тела, когда животное приближается к добыче.

Ведущий исследователь, доктор Сара Форчун описывает один из ключевых эпизодов, когда косатки буквально следовали за дельфинами не только у поверхности, но и в толще воды:

Такая детализация позволила отследить последовательность действий: дельфины ускоряются и уходят вглубь, косатки почти сразу реагируют и повторяют траекторию, а затем уже у самой стаи рыбы видно согласованное "сжатие" косяка и последующее питание обоих видов.

Важно и то, что при анализе данных исследователи учитывали не только единичные записи, но и общую картину поведения животных в этой акватории. Ранее в регионе уже фиксировали случаи мирного сосуществования косаток и других китообразных, но именно совместная охота с разделением добычи оставалась лишь гипотезой. Новые видеоматериалы превращают эту гипотезу в подтверждённый факт. 

Кто такие косатки и тихоокеанские белобокие дельфины

Хотя в русском языке за косатками закрепилось слово "киты-убийцы", биологически это самые крупные представители семейства дельфиновых. Их длина может превышать 7-8 метров, а масса — несколько тонн, что делает их одними из наиболее впечатляющих морских хищников. Косатки живут в сложных социальных группах, используют развитую систему звуковых сигналов и демонстрируют разнообразные формы кооперативной охоты — от "сеток" из пузырьков до согласованных ударов хвостом по косякам рыбы. 

Тихоокеанские белобокие дельфины, напротив, значительно мельче: их длина обычно не превышает нескольких метров, а вес — нескольких сотен килограммов. Это очень подвижные, акробатичные животные, известные своей любовью к прыжкам и тому, что они часто сопровождают суда, играя в носовой волне. В прибрежных водах Британской Колумбии их считают одним из самых многочисленных видов дельфинов: они образуют большие, шумные стаи и активно используют богатые рыбой участки континентального шельфа. 

Обычно главное сходство между косатками и белобокими дельфинами — это высокий уровень социальной организации и склонность к совместной охоте внутри своего вида. Оба вида умеют скоординированно преследовать добычу, "поджимать" её к поверхности или к берегу, делить роли в группе. Но при этом в природе косатки могут быть и хищниками по отношению к дельфинам: в ряде регионов описаны случаи нападений косаток на различных дельфинов, когда они используют свою скорость и силу для атаки на более мелких соседей. 

На этом фоне наблюдение, где белобокие дельфины не стараются уйти от косаток, а, наоборот, движутся с ними бок о бок и участвуют в совместной охоте, выглядит особенно неожиданным. Это заставляет ученых по-новому взглянуть на межвидовые отношения в океане: они не всегда сводятся к схеме "хищник — жертва", иногда в экосистеме возможны гибридные, более сложные формы взаимодействия. 

Что открытие значит для науки и охраны океана

Совместная охота косаток и белобоких дельфинов — это не просто любопытная сцена для красивого видео. Для исследователей морских экосистем такие наблюдения помогают лучше понимать, как распределяются ресурсы между видами, какие связи внутри пищевой сети оказываются критически важными и как изменения климата или рыболовного давления могут влиять на поведение животных. 

Если два разных вида находят способ совместно охотиться и делить добычу, это означает, что их интересы в конкретной ситуации частично совпадают. Например, дельфины могут выигрывать за счёт способности косаток эффективнее концентрировать косяки рыбы, а косатки — за счёт высокой манёвренности и "разведывательных" способностей дельфинов, которые первыми находят кормовые участки.

Для охраны природы такие знания важны вдвойне. Если в одном районе Тихого океана одновременно страдают популяции рыбы, косаток и дельфинов, это может говорить о нарушении целых блоков экосистемы, а не только об отдельной проблеме конкретного вида. Напротив, стабильные наблюдения кооперативной охоты и регулярной встречаемости обоих видов могут служить косвенным показательным здоровья морской среды. 

Кроме того, подобные сюжеты усиливают интерес к ответственному экотуризму. Люди, приезжающие на побережье Британской Колумбии, чтобы увидеть китов и дельфинов, всё чаще выбирают компании, соблюдающие правила дистанции и минимального вмешательства. Чем больше мы знаем о сложных социальных связях морских млекопитающих, тем яснее становится, что шум, погоня за "идеальным кадром" и агрессивное приближение судов могут разрушить тонкий баланс их поведения.

В перспективе такие исследования могут использоваться при планировании морских охраняемых территорий и регулировании рыболовства: например, при определении зон, где особенно важно оставить животным возможность свободной охоты, без конкуренции с крупными траулерами.

Сравнение охоты косаток и белобоких дельфинов

Чтобы лучше понять уникальность нового наблюдения, полезно сравнить обычные охотничьи стратегии каждого вида с тем, что ученые увидели у берегов Канады.

В привычных ситуациях косатки охотятся в небольших группах, чётко разделяя роли. Одни особи могут выступать "ударниками", нанося сильные удары хвостом по косяку рыбы, другие — "помощниками", удерживающими добычу в нужной позиции. Такая кооперация повышает успешность охоты и позволяет подолгу питаться с одного косяка. 

Белобокие дельфины тоже известны коллективной охотой, но их стратегия чаще строится на скорости и манёвренности. Они стремительно окружают косяк, постоянно меняют направление, вынуждая рыбу сбиваться в плотные скопления. Внутри стаи дельфинов нет такого ярко выраженного разделения ролей, как у косаток, но ключевым преимуществом становится численность и скоординированность движения. 

В случае совместной охоты наблюдается своеобразный "гибрид" этих стратегий. Если упрощать, то:

  1. Дельфины быстрее обнаруживают добычу и задают направление движения.

  2. Косатки подключаются, когда стая рыбы уже найдена, и используют свои мощные хвосты и размер, чтобы "поджать" косяк и сделать его более компактным.

  3. После успешного манёвра обе группы животных питаются рядом, дельфины активно подбирают обломки и отдельные рыбы, которым удалось вырваться из плотного скопления. 

Такое сравнение показывает, что кооперация не отменяет природные особенности каждого вида, а, наоборот, использует их сильные стороны. Косатки вносят в охоту силу и структурированную тактику, дельфины — манёвренность и способность быстро находить новые кормовые пятна.

Плюсы и минусы совместной охоты для животных

Для самих косаток и белобоких дельфинов подобная кооперация тоже не может быть однозначно "хорошей" или "плохой" — у неё есть как очевидные преимущества, так и возможные риски.

Если говорить о плюсах, можно выделить несколько моментов:

  1. Повышение шансов на успешную охоту за счёт объединения разных навыков и тактик.

  2. Возможность эффективнее использовать крупные, рассредоточенные косяки рыбы в условиях меняющихся морских экосистем.

  3. Снижение затрат энергии для отдельных особей, когда часть работы берут на себя "партнёры" из другого вида.

Но есть и потенциальные минусы и ограничения:

  1. Риск конфликтов из-за распределения добычи, особенно если ресурсы ограничены или косяк рыбы невелик.

  2. Возможность изменения привычного поведения, что в долгосрочной перспективе может оказаться невыгодным, если условия в океане резко поменяются.

  3. Вероятность того, что присутствие одного вида привлекает к другому внимание хищников или конкурентов.

Пока ученые могут лишь аккуратно предполагать, насколько устойчивой окажется такая форма сотрудничества. Для этого потребуются годы дальнейших наблюдений и сравнение с другими регионами, где косатки и дельфины регулярно пересекаются.

Популярные вопросы о совместной охоте косаток и белобоких дельфинов

1. Не опасно ли дельфинам находиться рядом с косатками?
В целом да, косатки в разных частях мира действительно охотятся на дельфинов и других китообразных, используя сложные кооперативные приёмы. Однако в конкретных районах и популяциях поведение может отличаться. Наблюдение у берегов Британской Колумбии показывает, что в данной ситуации белобокие дельфины не выступают добычей, а становятся партнёрами по охоте. Это не отменяет их осторожности, но говорит о более гибких, контекстно-зависимых отношениях между видами. 

2. Почему учёные уверены, что это именно кооперация, а не случайное совпадение?
Исследователи опираются на последовательность и повторяемость наблюдаемых действий. На видеозаписях видно, что дельфины и косатки синхронно меняют направление, участвуют в одном и том же манёвре по "сжатию" косяка рыбы и затем кормятся рядом. Это отличается от ситуации, когда один вид просто случайно оказывается рядом с другим. Кроме того, данные с камер на животных показывают, что косатки явно ориентируются на движение дельфинов, следуя за ними в глубину. 

3. Может ли подобная совместная охота встречаться и в других регионах?
В научной литературе уже появляются указания на то, что в ряде районов мира косатки и другие дельфины могут взаимодействовать более мирно, чем считалось раньше, а иногда и участвовать в совместных охотах. Однако подтверждённых случаев по-прежнему очень мало, а подробных видеодоказательств — ещё меньше. Открытие у берегов Британской Колумбии задаёт направление для дальнейших исследований: теперь специалисты будут целенаправленно искать подобные сцены и в других частях океана.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
