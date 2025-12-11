Гаджеты получают команду, которую никто не слышал: эта технология становится оружием наблюдения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Представление о "тихой" работе гаджетов все чаще оказывается иллюзией: современные устройства способны реагировать даже на неслышимые сигналы.

Смартфон и наушники
Фото: unsplash.com by Andrey Matveev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Смартфон и наушники

Об этом говорят комментарии экспертов, которые объясняют, почему ультразвуковые команды становятся частью арсенала спецслужб и частных структур.

Как ультразвук используется для скрытой активации устройств

Заявление бывшего сотрудника ЦРУ Джона Кириаку вновь привлекло внимание к теме удалённой прослушки. В его докладе, опубликованном на YouTube-канале LADbible, утверждается, что отключённые телевизоры, смартфоны и компьютеры способны передавать аудиоданные благодаря встроенным функциям. В технические детали он не углубляется, однако специалисты рассматривают такую возможность как вполне реалистичную.

Директор департамента расследований T. Hunter Игорь Бедеров связывает подобные методы с технологией ультразвукового трекинга, которая давно применяется в профессиональной среде.

Он уточняет, что скрытые микрофоны в электронике могут реагировать на команды, невидимые для человеческого уха.

"В телевизорах или смартфонах может быть скрытая прослушивающая функция, которая активируется, скажем, звуком на частоте 20 кГц. Звук на ней будет совершенно незаметен для человеческого уха, но его легко уловят микрофоны устройства, ожидающие голосовые команды", — пояснил директор департамента расследований T. Hunter Игорь Бедеров.

Какие риски создают невидимые сигналы

Ультразвуковые импульсы могут передаваться через видеотрансляцию, рекламные ролики или соседние мобильные устройства, сообщает Газета.Ru. На первый взгляд безобидный сигнал способен запустить фоновый процесс: включить микрофон, активировать сбор данных или уточнить местоположение. Это возможно даже тогда, когда гаджет кажется неработающим или не подключённым к сети.

Для компаний и частных пользователей это означает пересмотр привычных представлений о цифровой безопасности. Устройства, рассчитанные на голосовое управление, оказываются особенно уязвимыми, поскольку постоянно находятся в режиме ожидания.

Так что малозаметная технология uXDT превращается в канал доступа, который сложно обнаружить и ещё сложнее контролировать.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
