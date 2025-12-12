Вселенная сорвала стоп-кран: вспышка тянулась так долго, будто что-то держало космос в заложниках

Трудно представить себе космическое явление, способное длиться дольше нескольких минут, когда речь идёт о гамма-всплесках — самых ярких и энергетически насыщенных вспышках во Вселенной. Эти события обычно столь кратковременны, что учёные называют их капризом космической удачи: стоит отвернуться — и вспышка исчезает из поля зрения навсегда. Но летом 2025 года привычные представления были полностью пересмотрены. Космический телескоп Fermi зафиксировал гамма-всплеск, который не просто задержался, а продолжал излучать импульсы более семи часов подряд. Об этом сообщает Earth.

Самый длинный гамма-всплеск в истории наблюдений

Необычное событие получило название GRB 250702B и сразу же привлекло к себе внимание мировых обсерваторий. Оно нарушило существующие модели поведения гамма-всплесков, которые десятилетиями подразделяли на "короткие" и "длинные", но никогда не сталкивались с чем-то настолько устойчивым. Поскольку вспышка не прекращалась, исследователи начали экстренно координировать действия, чтобы собрать максимальное количество данных из разных диапазонов — от гамма-лучей до инфракрасного и радиодиапазона.

Первые гамма-сигналы зарегистрировал Fermi, а рентгеновские телескопы быстро уточнили координаты источника. Почти сразу к исследованию подключился Очень Большой Телескоп ESO, который подтвердил: объект расположен за пределами Млечного Пути. Это означало, что речь идёт о мощнейшем явлении, способном осветить часть космоса на миллиарды световых лет вокруг.

Главной задачей стало наблюдение за послесвечением — более длительным излучением, которое следует за начальным выбросом энергии. Именно оно позволяет понять структуру выброса и окружающей среды, в которой он возник.

Наземная кампания наблюдений: телескопы против времени

Один из наиболее масштабных наземных проектов возглавил аспирант Джонатан Карни из Университета Северной Каролины. Его команда оперативно задействовала три крупные обсерватории: телескоп имени Виктора Бланко в Чили и два телескопа обсерватории "Джемини". Координация между площадками позволила начать наблюдения спустя всего 15 часов после срабатывания триггера и продолжать их в течение 18 дней.

"Возможность быстро навести телескопы Бланко и Джемини в кратчайшие сроки имеет решающее значение для фиксации таких кратковременных явлений, как гамма-всплески", — сказал Карни.

Ему удалось получить детальную кривую блеска в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, что редко возможно при столь запылённых объектах. Дело в том, что GRB 250702B оказался скрыт плотной межзвёздной пылью, которая затрудняет наблюдения в видимом спектре. Инфракрасные приборы NEWFIRM и DECam помогли обойти это препятствие, а глубокая экспозиция телескопа Gemini North позволила увидеть почти исчезающее сияние галактики-хозяйки.

Плотные пылевые слои — как в нашей галактике, так и в самой системе-источнике — объясняют, почему всплеск не был ярко виден в оптическом диапазоне. Однако в инфракрасных наблюдениях картина оказалась гораздо богаче, что позволило восстановить динамику послесвечения.

Как формировался рекордный всплеск

Чтобы понять физическую природу события, исследователи сопоставили данные оптических, инфракрасных, радиоизлучений и рентгеновских телескопов. Дополнительную информацию предоставили наблюдения обсерватории Keck и космического телескопа Хаббла. Анализ показал, что GRB 250702B мог быть порождён релятивистской струёй — узким потоком вещества, движущимся почти со скоростью света и пробивающимся сквозь плотные окрестности.

Форма и эволюция послесвечения указывали на наличие джета, который сохранял яркость при взаимодействии с газом и пылью, превращая энергию движения в длительное сияние. Галактика-хозяйка GRB 250702B оказалась необычно массивной по сравнению с большинством известных мест рождения гамма-всплесков, а линия обзора проходила через плотную пылевую полосу. Эти детали позволили уточнить параметры среды и ограничить возможные сценарии происхождения выброса.

С 1973 года астрономам удалось зарегистрировать около 15 тысяч гамма-всплесков. Лишь немногие из них приближались по длительности к GRB 250702B. Подобные длительные события часто связывают с коллапсом голубых сверхгигантов, разрушением звезды чёрной дырой или формированием нового магнитара. Однако сегодняшний рекордсмен плохо вписывается в эти схемы.

Возможные объяснения такого события

Специалисты выделили несколько вариантов. Один из них предполагает необычный коллапс звезды, лишённой внешней оболочки. В её ядре могла сформироваться чёрная дыра, а окружающая среда обеспечила условия для длительного выброса энергии.

Другая гипотеза — микроразрушение объекта компактным останком звезды. В этом сценарии небольшое тело (например, коричневый карлик или массивная планета) может быть разрушено при близком прохождении вокруг плотного объекта, порождая кратковременную, но мощную струю.

Самым заманчивым вариантом стала версия о чёрной дыре промежуточной массы — объекта от нескольких сотен до сотен тысяч солнечных масс. Если GRB 250702B действительно вызван разрушением звезды такой чёрной дырой, это станет первым прямым подтверждением существования джетов у подобных объектов.

Сравнение механизмов гамма-всплесков

Астрономы сопоставляют данные GRB с другими типами событий.

Коллапсы массивных звёзд обычно дают яркие, но относительно короткие всплески.

Тидальные разрушения создают более длительные выбросы, но их спектр отличается.

Магнитары могут производить импульсы высокой энергии, однако их длительности не достигают подобных масштабов.

Эти различия позволяют формировать более точную классификацию космических взрывов.

Плюсы и минусы различных моделей происхождения GRB

Каждый из потенциальных механизмов имеет свои сильные и слабые стороны.

Плюсы:

объясняют длительность всплеска;

согласуются с наличием джета;

учитывают плотное окружение.

Минусы:

требуют специфических условий;

не всегда подтверждаются наблюдениями;

нуждаются в дополнительных данных о галактике-хозяйке.

Популярные вопросы о сверхдлинных гамма-всплесках

Почему GRB 250702B необычайно длинный?

Вероятно, всплеск поддерживался релятивистским джетом, который долго взаимодействовал с плотной средой.

Можно ли точно сказать, что его вызвало?

Пока нет: несколько моделей соответствуют данным, включая разрушение звезды чёрной дырой.

Повторятся ли такие события?

Да, но они крайне редки. Их изучение требует чувствительных инструментов и быстрой реакции.