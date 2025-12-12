Тонны ярости и клыков: следы на зубах выдали привычку, меняющую представление о древних хищниках

Новый анализ зубов археотериев выявил хищническое поведение — sciencepost

Представьте себе доисторического зверя весом больше тонны, ростом почти с человека и с огромной головой, занимавшей треть тела. Эти хищные создания перемалывали кости так же легко, как современные гиены, и владели силой, которая позволяла им контролировать территории североамериканских равнин. Так выглядел мир около 30 миллионов лет назад, когда по континенту бродили археотерии — существа, получившие мрачное прозвище "адские свиньи". Новый анализ зубов этих животных позволил по-новому взглянуть на их поведение, рацион и место в древних экосистемах. Об этом сообщает sciencepost.

Фото: Own work by Max Bellomio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Энтелодонт

Гиганты палеогена и их анатомические парадоксы

Археотерии жили в Северной Америке в период от 37 до 23 миллионов лет назад. Несмотря на их внешнее сходство с дикими свиньями, генетически они были ближе к гиппопотамам и китообразным, что давно стало предметом научного интереса. Их массивное тело сочеталось с необычно крупной головой и крайне скромным мозгом. Учёные отмечают, что отношение массы мозга к массе тела у этих созданий сопоставимо с показателями рептилий. Это значит, что археотерии полагались скорее на физическую мощь и инстинкты, чем на интеллектуальные способности, и именно сила делала их доминирующим видом в древних экосистемах.

Исследователи подчёркивают: такие особенности строения создавали уникальный баланс. С одной стороны, животные могли охотиться, отнимать добычу у других хищников и защищать территорию. С другой — их поведение не отличалось сложностью. Эволюционные преимущества, вероятно, давало именно сочетание выносливости, массивных челюстей и способности питаться широким спектром пищи.

Что скрывают зубы: новая методика анализа

Группа специалистов, изучавшая окаменевшие челюсти археотериев, использовала метод микротекстурного анализа — технологию, позволяющую получить трёхмерные изображения мельчайших царапин и следов на поверхности зубов. Такие паттерны формируются в процессе жевания и отражают типы материалов, которые животное чаще всего употребляло в пищу. Фоссилии были собраны из разных регионов США: Небраски, Южной Дакоты, Орегона и Колорадо, что позволило получить более широкий взгляд на видовые различия.

Результаты, представленные на ежегодном конгрессе Society of Vertebrate Paleontology, показали неожиданный разброс пищевых стратегий внутри одной группы животных. Оказалось, что археотерии не были просто крупными всеядными гигантами. Их питание зависело от размера и морфологии, создавая своеобразное распределение экологических ниш.

Самые мощные представители демонстрировали следы износа, совпадающие с паттернами жевания у современных хищников. Это указывает на активное дробление костей — действие, требующее значительной силы и позволяющее добывать питательный костный мозг. Учёные предполагают, что такие животные могли отнимать добычу у других хищников или доедать то, что оставалось на местах охоты более мелких видов.

В то время как меньшие археотерии обладали зубами, напоминающими по износу зубы пекари. Это означает, что они питались более мягкими материалами — свежей плотью, листьями и травами. Их стратегия выживания могла заключаться в большей подвижности и способности активно охотиться, избегая прямой конкуренции с крупными особями.

Подтверждения хищничества и дальнейшие исследования

Охотничье поведение археотериев подкрепляется найденными следами укусов на костях Poebrotherium — небольших родственников верблюдов, деливших с "адскими свиньями" одну экосистему. На некоторых останках сохранялись следы, говорящие о том, что животные могли запасать добычу и возвращаться к ней позже. Это указывает на более сложную стратегию поведения, чем предполагалось ранее.

Однако микротекстурный анализ позволяет понять лишь твердость пищи, но не её конкретный вид. Чтобы уточнить рацион, исследователи планируют использовать анализ изотопов кальция — метод, который помогает определить происхождение съеденных материалов. Если структура изотопов покажет связь с костной тканью, это станет окончательным доказательством того, что дробление костей действительно было частью их повседневного поведения.

Предварительные результаты уже меняют подход к изучению археотериев. Эти животные оказались куда более разнообразными в своих пищевых предпочтениях, чем считалось. Их эволюционная гибкость могла быть ключевым фактором выживания в конкурентной среде палеогена, где климат и ресурсы постоянно менялись.

Сравнение пищевых стратегий археотериев и современных животных

Понимание рациона древних животных часто требует сравнения с современными аналогами.

Крупные археотерии демонстрируют износ, близкий к хищникам, активно дробящим кости.

Мелкие особи напоминают по структуре зубов всеядных животных со смешанным мягким рационом.

В условиях переменчивой экосистемы такие различия могли снижать конкуренцию между особями.

Это позволяет увидеть, как разные подвиды адаптировались к ограничениям среды, создавая устойчивую систему сосуществования.

Плюсы и минусы микротекстурного анализа

Метод, применённый исследователями, имеет свои преимущества и ограничения.

Плюсы:

позволяет определять твердость пищи без разрушения образца;

сохраняет фоссилии в целости;

даёт объективные данные о режиме питания.

Минусы:

не даёт точного списка съеденных видов;

требует высокоточного оборудования;

результаты нуждаются в сопоставлении с другими методами.

Эти особенности делают метод отличным инструментом для первичного анализа, но он нуждается в дополнении изотопными и морфологическими исследованиями.

Популярные вопросы об археотериях

Почему археотериев называют "адскими свиньями"?

Из-за их внешнего сходства со свиньями и устрашающей мощи, хотя генетически они ближе к гиппопотамам и китам.

Действительно ли они дробили кости?

Да, микротекстуры их зубов у крупных особей совпадают с хищниками, которые дробят кости ради костного мозга.

Были ли археотерии умными?

Нет. Их мозг был крайне мал относительно тела, что делает их ближе к рептилиям по уровню развития.