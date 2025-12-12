Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замиокулькас желтеет зимой из-за недостатка света и сухого воздуха — Malatec
Боль за грудиной и слабость могут быть признаками инфаркта – врач Беляева
Скрытая углеродная губка на дне океана — ученый Розалинд Коггон
Пластик и бытовая химия нарушают гормональный баланс – эндокринолог Скорогудаева
Дочь Даны Борисовой помирилась с мамой и вернулась домой
Музей-квартира Куинджи сохранила атмосферу мастерской художника — гиды
Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания
Ортофосфорная кислота в газированных напитках растворяет накипь в чайниках — Malatec
Спортивные сумки с отделениями упрощают сборы на тренировки — тренеры

Тонны ярости и клыков: следы на зубах выдали привычку, меняющую представление о древних хищниках

Новый анализ зубов археотериев выявил хищническое поведение — sciencepost
Наука

Представьте себе доисторического зверя весом больше тонны, ростом почти с человека и с огромной головой, занимавшей треть тела. Эти хищные создания перемалывали кости так же легко, как современные гиены, и владели силой, которая позволяла им контролировать территории североамериканских равнин. Так выглядел мир около 30 миллионов лет назад, когда по континенту бродили археотерии — существа, получившие мрачное прозвище "адские свиньи". Новый анализ зубов этих животных позволил по-новому взглянуть на их поведение, рацион и место в древних экосистемах. Об этом сообщает sciencepost.

Энтелодонт
Фото: Own work by Max Bellomio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Энтелодонт

Гиганты палеогена и их анатомические парадоксы

Археотерии жили в Северной Америке в период от 37 до 23 миллионов лет назад. Несмотря на их внешнее сходство с дикими свиньями, генетически они были ближе к гиппопотамам и китообразным, что давно стало предметом научного интереса. Их массивное тело сочеталось с необычно крупной головой и крайне скромным мозгом. Учёные отмечают, что отношение массы мозга к массе тела у этих созданий сопоставимо с показателями рептилий. Это значит, что археотерии полагались скорее на физическую мощь и инстинкты, чем на интеллектуальные способности, и именно сила делала их доминирующим видом в древних экосистемах.

Исследователи подчёркивают: такие особенности строения создавали уникальный баланс. С одной стороны, животные могли охотиться, отнимать добычу у других хищников и защищать территорию. С другой — их поведение не отличалось сложностью. Эволюционные преимущества, вероятно, давало именно сочетание выносливости, массивных челюстей и способности питаться широким спектром пищи.

Что скрывают зубы: новая методика анализа

Группа специалистов, изучавшая окаменевшие челюсти археотериев, использовала метод микротекстурного анализа — технологию, позволяющую получить трёхмерные изображения мельчайших царапин и следов на поверхности зубов. Такие паттерны формируются в процессе жевания и отражают типы материалов, которые животное чаще всего употребляло в пищу. Фоссилии были собраны из разных регионов США: Небраски, Южной Дакоты, Орегона и Колорадо, что позволило получить более широкий взгляд на видовые различия.

Результаты, представленные на ежегодном конгрессе Society of Vertebrate Paleontology, показали неожиданный разброс пищевых стратегий внутри одной группы животных. Оказалось, что археотерии не были просто крупными всеядными гигантами. Их питание зависело от размера и морфологии, создавая своеобразное распределение экологических ниш.

Самые мощные представители демонстрировали следы износа, совпадающие с паттернами жевания у современных хищников. Это указывает на активное дробление костей — действие, требующее значительной силы и позволяющее добывать питательный костный мозг. Учёные предполагают, что такие животные могли отнимать добычу у других хищников или доедать то, что оставалось на местах охоты более мелких видов.

В то время как меньшие археотерии обладали зубами, напоминающими по износу зубы пекари. Это означает, что они питались более мягкими материалами — свежей плотью, листьями и травами. Их стратегия выживания могла заключаться в большей подвижности и способности активно охотиться, избегая прямой конкуренции с крупными особями.

Подтверждения хищничества и дальнейшие исследования

Охотничье поведение археотериев подкрепляется найденными следами укусов на костях Poebrotherium — небольших родственников верблюдов, деливших с "адскими свиньями" одну экосистему. На некоторых останках сохранялись следы, говорящие о том, что животные могли запасать добычу и возвращаться к ней позже. Это указывает на более сложную стратегию поведения, чем предполагалось ранее.

Однако микротекстурный анализ позволяет понять лишь твердость пищи, но не её конкретный вид. Чтобы уточнить рацион, исследователи планируют использовать анализ изотопов кальция — метод, который помогает определить происхождение съеденных материалов. Если структура изотопов покажет связь с костной тканью, это станет окончательным доказательством того, что дробление костей действительно было частью их повседневного поведения.

Предварительные результаты уже меняют подход к изучению археотериев. Эти животные оказались куда более разнообразными в своих пищевых предпочтениях, чем считалось. Их эволюционная гибкость могла быть ключевым фактором выживания в конкурентной среде палеогена, где климат и ресурсы постоянно менялись.

Сравнение пищевых стратегий археотериев и современных животных

Понимание рациона древних животных часто требует сравнения с современными аналогами.

Крупные археотерии демонстрируют износ, близкий к хищникам, активно дробящим кости.

Мелкие особи напоминают по структуре зубов всеядных животных со смешанным мягким рационом.

В условиях переменчивой экосистемы такие различия могли снижать конкуренцию между особями.

Это позволяет увидеть, как разные подвиды адаптировались к ограничениям среды, создавая устойчивую систему сосуществования.

Плюсы и минусы микротекстурного анализа

Метод, применённый исследователями, имеет свои преимущества и ограничения.

Плюсы:

  • позволяет определять твердость пищи без разрушения образца;
  • сохраняет фоссилии в целости;
  • даёт объективные данные о режиме питания.

Минусы:

  • не даёт точного списка съеденных видов;
  • требует высокоточного оборудования;
  • результаты нуждаются в сопоставлении с другими методами.

Эти особенности делают метод отличным инструментом для первичного анализа, но он нуждается в дополнении изотопными и морфологическими исследованиями.

Популярные вопросы об археотериях

Почему археотериев называют "адскими свиньями"?
Из-за их внешнего сходства со свиньями и устрашающей мощи, хотя генетически они ближе к гиппопотамам и китам.

Действительно ли они дробили кости?
Да, микротекстуры их зубов у крупных особей совпадают с хищниками, которые дробят кости ради костного мозга.

Были ли археотерии умными?
Нет. Их мозг был крайне мал относительно тела, что делает их ближе к рептилиям по уровню развития.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Планку назвали лучшим упражнением для всего тела — Instyle
Новости спорта
Планку назвали лучшим упражнением для всего тела — Instyle
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Новости спорта
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Срок службы флизелиновых обоев составляет 15–20 лет
Недвижимость
Срок службы флизелиновых обоев составляет 15–20 лет
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева Лунный реголит содержит ионы земной атмосферы — University of Rochester Александр Рощин Грузовик УльЗиС-253 стал катализатором промышленности и ушел в небытие Сергей Милешкин
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Зимой крем с SPF 30 используют даже в пасмурную погоду — косметолог Быстрова
Скрытая углеродная губка на дне океана — ученый Розалинд Коггон
Пластик и бытовая химия нарушают гормональный баланс – эндокринолог Скорогудаева
Шампунь с pH 5-6 лучше всего подходит для ухода за волосами зимой — The Voice
Дочь Даны Борисовой помирилась с мамой и вернулась домой
Музей-квартира Куинджи сохранила атмосферу мастерской художника — гиды
Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания
Ортофосфорная кислота в газированных напитках растворяет накипь в чайниках — Malatec
Мясо по-французски получается сочнее на корейке
Спортивные сумки с отделениями упрощают сборы на тренировки — тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.