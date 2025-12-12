Глубинные воды ведут свою игру: скрытый маршрут под Антарктидой запускает опасные перемены

Учёные обнаружили движение тёплой воды к линии заземления ледника Дотсона — Earth

Тёплая океанская вода медленно подтачивает ледяной щит Антарктиды, проникая в скрытые полости под шельфами и достигая тех участков, куда человеческий взгляд обычно не добирается. Незаметная циркуляция приводит к тому, что мощные ледяные плиты становятся тоньше, а значительная часть континента теряет устойчивость. Учёные фиксируют, что подобные процессы напрямую влияют на скорость таяния ледников и, как следствие, на темпы глобального подъёма уровня моря. Об этом сообщает Earth.

Подлёдные пространства Антарктиды: что там происходит

Исследователи уже много лет пытаются понять, как именно тёплая морская вода попадает в труднодоступные полости под шельфовыми ледниками. Эти пространства играют ключевую роль в динамике всей ледовой системы, однако изучены крайне слабо. Большая часть процессов циркуляции остаётся скрытой, особенно в районах, где наблюдается ускоренное таяние и потеря льда.

Одним из таких уязвимых участков считается шельфовый ледник Дотсона, расположенный в море Амундсена. Регион давно известен быстрым сокращением ледниковых масс, а температурные изменения океана только усиливают этот процесс. Учёные связывают стремительное таяние именно с проникновением тёплых глубоких вод, которые достигают нижней части ледяной плиты.

Чтобы восполнить пробелы данных, команда Университета Восточной Англии отправила в подлёдную полость автономный подводный аппарат. Машина прошла более 100 километров, двигаясь по морскому дну и фиксируя параметры воды и движения потоков. Такие миссии позволяют заглянуть в область, куда невозможно добраться обычными методами наблюдений.

Как тёплая вода достигает основания Антарктиды

Результаты обследования области под ледником Дотсона показывают: решающим оказывается путь, по которому движется тёплая вода. По наблюдениям учёных, большая её часть вовсе не поднимается вверх, как ожидалось, а перемещается горизонтально — к линии заземления, где ледник утрачивает контакт с морским дном.

"Мы обнаружили, что под ледником Дотсона тёплая вода почти не поднимается вверх. Вместо этого она направляется в сторону линии заземления — точки, где ледник начинает плавать", — поясняет доктор Рихтер.

"Это означает, что вода сохраняет высокую температуру вплоть до линии заземления, где может напрямую растапливать лёд. В итоге ледник начинает отступать, ускоряться и терять ещё больше массы, что и приводит к повышению уровня моря по всему миру".

Такой механизм показывает, насколько важен каждый участок подлёдной циркуляции. Даже небольшое изменение направления потоков способно существенно повлиять на устойчивость ледников.

Сложная миссия подо льдом

В исследовании использовался автономный аппарат Autosub Long Range, известный под именем "Boaty McBoatface", разработанный Национальным океанографическим центром. Робот фиксировал скорость течений, температуру, уровень кислорода и интенсивность перемешивания воды. Он находился примерно в 100 метрах над морским дном и провёл в полости около 74 часов.

Во время миссии аппарат записал скорости течений от пяти до десяти сантиметров в секунду в ключевой зоне притока тёплой воды. Участки с особенно крутым дном — до 45 градусов — оказались важными для понимания интенсивности перемешивания.

Собранный массив данных объединяет четыре отдельных погружения, проведённых в 2022 году. Миссии такого уровня редки: вернуть аппарат из-под шельфа крайне сложно, а возможность измерить именно процессы перемешивания встречается ещё реже.

Внутри полости учёные обнаружили прослойку более тёплой и солёной воды под более холодной и пресной. Это сочетание формирует сильный контраст плотностей, определяющий направление и область смешения.

Что это значит для будущих исследований

Новые данные позволяют по-новому взглянуть на процессы, происходящие под шельфовыми ледниками. Полученная информация помогает уточнить модели, отвечающие за прогнозы таяния и глобального повышения уровня моря. Эти модели используют оценку того, как тепло распределяется в подлёдных полостях, и нуждаются в точных исходных параметрах.

Доктор Рихтер подчёркивает, что эта миссия стала первой в своём роде для ледника Дотсона. Результаты дают учёным ценнейшие сведения, которые теперь можно сравнивать с наблюдениями под другими ледяными шельфами, чтобы понять различия между регионами.

Сравнение механизмов таяния под шельфами Антарктиды

Таяние шельфовых ледников нельзя рассматривать как единый процесс. В разных регионах действуют отличающиеся схемы циркуляции.

В западной Антарктиде тёплая глубинная вода активно проникает под шельф и сохраняет температуру, достигая линии заземления.

В восточной части континента чаще встречается более стабильная стратификация воды, где тёплые массы перемешиваются слабо.

В районах с крутым рельефом дна процессы перемешивания усиливаются, хотя их вклад зависит от конкретного угла наклона.

Такие различия позволяют понять, какие регионы уязвимы в первую очередь и как меняется динамика ледников в долгосрочной перспективе.

Плюсы и минусы подводных роботизированных миссий

Исследовательские аппараты дают возможность проникнуть в места, недоступные человеку. Это технически сложные, но крайне информативные миссии.

Плюсы:

Роботы позволяют собирать данные в полностью закрытых полостях.

Аппаратура фиксирует параметры воды с высокой точностью.

В результате формируются базы наблюдений, незаменимые для климатических моделей.

Минусы:

Выход из строя робота означает потерю дорогостоящего оборудования.

Планирование маршрутов усложняется из-за неизвестного рельефа.

Миссии ограничены временем работы батарей и риском застрять под льдом.

Популярные вопросы о тёплой воде под Антарктидой

Почему тёплая вода проникает под ледники?

Из-за особенностей циркуляции глубокая тёплая вода поднимается с океанских глубин и попадает в подлёдные полости, где сохраняет температуру и разрушает лёд снизу.

Можно ли остановить подобные процессы?

Их нельзя остановить техническими методами, но снижение глобальных выбросов может уменьшить прогрев океана и замедлить таяние.

Что опаснее — таяние сверху или снизу?

Подлёдное таяние считается более разрушительным, потому что оно ослабляет ледник изнутри и ускоряет его движение в океан.