Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивные сумки с отделениями упрощают сборы на тренировки — тренеры
Краснодарский край столкнулся с топливным кризисом — ЕМИСС
Трамп призывает не к отказу от ядерного оружия, а к его сокращению — политолог Живов
Изменение условий семейной ипотеки повлияет на рынок новостроек зимой 2025–2026
Экспорт сала из России в 2025 году вырос на 38% по выручке
Проект "Театр — большая семья!": стартует бесплатное театральное мероприятие
Новая противодроновая система станет оружием будущего — аналитик Герасимов
Всероссийский атаман выступил на Совете по военно‑патриотическому воспитанию
Рост цен на ОСАГО связан с волной страховых мошенничеств — автоэксперт Ладушкин

Глубинные воды ведут свою игру: скрытый маршрут под Антарктидой запускает опасные перемены

Учёные обнаружили движение тёплой воды к линии заземления ледника Дотсона — Earth
Наука

Тёплая океанская вода медленно подтачивает ледяной щит Антарктиды, проникая в скрытые полости под шельфами и достигая тех участков, куда человеческий взгляд обычно не добирается. Незаметная циркуляция приводит к тому, что мощные ледяные плиты становятся тоньше, а значительная часть континента теряет устойчивость. Учёные фиксируют, что подобные процессы напрямую влияют на скорость таяния ледников и, как следствие, на темпы глобального подъёма уровня моря. Об этом сообщает Earth.

Ледниковый период
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ледниковый период

Подлёдные пространства Антарктиды: что там происходит

Исследователи уже много лет пытаются понять, как именно тёплая морская вода попадает в труднодоступные полости под шельфовыми ледниками. Эти пространства играют ключевую роль в динамике всей ледовой системы, однако изучены крайне слабо. Большая часть процессов циркуляции остаётся скрытой, особенно в районах, где наблюдается ускоренное таяние и потеря льда.

Одним из таких уязвимых участков считается шельфовый ледник Дотсона, расположенный в море Амундсена. Регион давно известен быстрым сокращением ледниковых масс, а температурные изменения океана только усиливают этот процесс. Учёные связывают стремительное таяние именно с проникновением тёплых глубоких вод, которые достигают нижней части ледяной плиты.

Чтобы восполнить пробелы данных, команда Университета Восточной Англии отправила в подлёдную полость автономный подводный аппарат. Машина прошла более 100 километров, двигаясь по морскому дну и фиксируя параметры воды и движения потоков. Такие миссии позволяют заглянуть в область, куда невозможно добраться обычными методами наблюдений.

Как тёплая вода достигает основания Антарктиды

Результаты обследования области под ледником Дотсона показывают: решающим оказывается путь, по которому движется тёплая вода. По наблюдениям учёных, большая её часть вовсе не поднимается вверх, как ожидалось, а перемещается горизонтально — к линии заземления, где ледник утрачивает контакт с морским дном.

"Мы обнаружили, что под ледником Дотсона тёплая вода почти не поднимается вверх. Вместо этого она направляется в сторону линии заземления — точки, где ледник начинает плавать", — поясняет доктор Рихтер.

"Это означает, что вода сохраняет высокую температуру вплоть до линии заземления, где может напрямую растапливать лёд. В итоге ледник начинает отступать, ускоряться и терять ещё больше массы, что и приводит к повышению уровня моря по всему миру".

Такой механизм показывает, насколько важен каждый участок подлёдной циркуляции. Даже небольшое изменение направления потоков способно существенно повлиять на устойчивость ледников.

Сложная миссия подо льдом

В исследовании использовался автономный аппарат Autosub Long Range, известный под именем "Boaty McBoatface", разработанный Национальным океанографическим центром. Робот фиксировал скорость течений, температуру, уровень кислорода и интенсивность перемешивания воды. Он находился примерно в 100 метрах над морским дном и провёл в полости около 74 часов.

Во время миссии аппарат записал скорости течений от пяти до десяти сантиметров в секунду в ключевой зоне притока тёплой воды. Участки с особенно крутым дном — до 45 градусов — оказались важными для понимания интенсивности перемешивания.

Собранный массив данных объединяет четыре отдельных погружения, проведённых в 2022 году. Миссии такого уровня редки: вернуть аппарат из-под шельфа крайне сложно, а возможность измерить именно процессы перемешивания встречается ещё реже.

Внутри полости учёные обнаружили прослойку более тёплой и солёной воды под более холодной и пресной. Это сочетание формирует сильный контраст плотностей, определяющий направление и область смешения.

Что это значит для будущих исследований

Новые данные позволяют по-новому взглянуть на процессы, происходящие под шельфовыми ледниками. Полученная информация помогает уточнить модели, отвечающие за прогнозы таяния и глобального повышения уровня моря. Эти модели используют оценку того, как тепло распределяется в подлёдных полостях, и нуждаются в точных исходных параметрах.

Доктор Рихтер подчёркивает, что эта миссия стала первой в своём роде для ледника Дотсона. Результаты дают учёным ценнейшие сведения, которые теперь можно сравнивать с наблюдениями под другими ледяными шельфами, чтобы понять различия между регионами.

Сравнение механизмов таяния под шельфами Антарктиды

Таяние шельфовых ледников нельзя рассматривать как единый процесс. В разных регионах действуют отличающиеся схемы циркуляции.

В западной Антарктиде тёплая глубинная вода активно проникает под шельф и сохраняет температуру, достигая линии заземления.

В восточной части континента чаще встречается более стабильная стратификация воды, где тёплые массы перемешиваются слабо.

В районах с крутым рельефом дна процессы перемешивания усиливаются, хотя их вклад зависит от конкретного угла наклона.

Такие различия позволяют понять, какие регионы уязвимы в первую очередь и как меняется динамика ледников в долгосрочной перспективе.

Плюсы и минусы подводных роботизированных миссий

Исследовательские аппараты дают возможность проникнуть в места, недоступные человеку. Это технически сложные, но крайне информативные миссии.

Плюсы:

  • Роботы позволяют собирать данные в полностью закрытых полостях.
  • Аппаратура фиксирует параметры воды с высокой точностью.
  • В результате формируются базы наблюдений, незаменимые для климатических моделей.

Минусы:

  • Выход из строя робота означает потерю дорогостоящего оборудования.
  • Планирование маршрутов усложняется из-за неизвестного рельефа.
  • Миссии ограничены временем работы батарей и риском застрять под льдом.

Популярные вопросы о тёплой воде под Антарктидой

Почему тёплая вода проникает под ледники?
Из-за особенностей циркуляции глубокая тёплая вода поднимается с океанских глубин и попадает в подлёдные полости, где сохраняет температуру и разрушает лёд снизу.

Можно ли остановить подобные процессы?
Их нельзя остановить техническими методами, но снижение глобальных выбросов может уменьшить прогрев океана и замедлить таяние.

Что опаснее — таяние сверху или снизу?
Подлёдное таяние считается более разрушительным, потому что оно ослабляет ледник изнутри и ускоряет его движение в океан.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Горячие точки
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Срок службы флизелиновых обоев составляет 15–20 лет
Недвижимость
Срок службы флизелиновых обоев составляет 15–20 лет
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева Лунный реголит содержит ионы земной атмосферы — University of Rochester Александр Рощин Грузовик УльЗиС-253 стал катализатором промышленности и ушел в небытие Сергей Милешкин
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Краснодарский край столкнулся с топливным кризисом — ЕМИСС
Витамин С ослабляет вред организму от загрязнения воздуха — Environment International
Добавление овощей снижает риск болезней у собак — учёные из Гарварда
Напряжённые икры влияют на колени, стопы и поясницу — Prevention
Томатный суп готовят из пассаты и томатной пасты
Кошки могут переносить паразитов при совместном сне
Правильная сушка семян предотвращает от плесени при хранении
Учёные обнаружили движение тёплой воды к линии заземления ледника Дотсона — Earth
Трамп призывает не к отказу от ядерного оружия, а к его сокращению — политолог Живов
Изменение условий семейной ипотеки повлияет на рынок новостроек зимой 2025–2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.