Гараж превращается в аэропорт: первый летающий автомобиль готовят к покупателям — будущее уже рядом

Наука

Идея персонального воздушного транспорта много лет казалась фантастикой, но теперь стремительно приближается к реальности. Новая веха в отрасли была достигнута в Калифорнии, где стартап приступил к выпуску электрического летающего автомобиля. Этот шаг открывает рынок, который ещё недавно существовал лишь в концептах и демонстрационных роликах.

Летающий автомобиль
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летающий автомобиль

Производственный старт и его значение

Компания Alef Aeronautics, основанная в 2015 году группой инженеров и предпринимателей, объявила о начале сборки серийных экземпляров Model A на своём объекте в Кремниевой долине. За десять лет команда прошла путь от лабораторных эскизов до испытанных лётных прототипов, а в 2023 году получила от Федерального управления гражданской авиации США сертификат лётной годности для экспериментальных полётов. Это позволило перейти к следующему этапу — ограниченному производству, ориентированному на ранних заказчиков.

"Производство первого летающего автомобиля началось в соответствии с графиком", — заявил генеральный директор Alef Джим Духовны.

Компания подчёркивает, что спрос со стороны клиентов стабильно растёт: предварительные заказы превысили 3500 единиц, а их совокупная сумма приблизилась к миллиарду долларов. Такой интерес объясняется уникальностью Model A — машина совмещает функции электромобиля и вертикально взлетающего летательного аппарата, что делает её альтернативой как дорожному транспорту, так и аэротакси.

Особенности конструкции и подход к сборке

Производственный процесс Model A сочетает автоматизированные этапы с ручной сборкой. Отдельные узлы проходят тестирование до установки, после чего собранный аппарат проходит серию воздушных испытаний. На каждый экземпляр уходит несколько месяцев, поскольку компания стремится обеспечить максимальную надёжность ещё до расширения масштабов выпуска.

"Такой подход позволит компании усовершенствовать технологию перед переходом к автоматизированному массовому производству", — отмечается в материале New-Science.ru.

Первые покупатели получат технику в формате пилотного проекта, где особое внимание уделяется обучению, соблюдению норм и обратной связи. Эти данные станут основой для доводки конструкции и разработки массовой модели.

Технические характеристики Model A и будущие проекты

Главной особенностью Model A является двойная функциональность. Электромобиль способен передвигаться по дорогам с запасом хода около 354 километров, а при необходимости — совершать вертикальный взлёт и лететь до 177 километров. В отличие от eVTOL-систем, ему не требуются специальные площадки для полётов. Полностью закрытые пропеллеры, гиростабилизированная кабина и система элевонов обеспечивают устойчивость и безопасность.

Производитель подчёркивает, что электросиловая система расходует меньше энергии на поездку, чем типичные электромобили и воздушные такси. В конструкцию интегрированы: многоуровневое резервирование, расширенная диагностика, алгоритмы предотвращения столкновений, планирующая посадка и баллистический парашют.

Цена одного экземпляра Model A составляет около 300 000 долларов. Следующий этап развития — Model Z, четырёхместный седан с ориентировочной стоимостью 35 000 долларов и увеличенным запасом хода. Его выход ожидают к 2035 году. Параллельно продолжается работа над платформой Model Zero, из которой эволюционировала потребительская Model A.

Сравнение летающих автомобилей и традиционных электромобилей

Сравнивая Model A с классическими электромобилями, можно выделить несколько ключевых отличий. Стандартные электрокары предназначены исключительно для движения по дорогам и обеспечивают предсказуемые параметры пробега. Летающий автомобиль предлагает дополнительный сценарий использования — вертикальный взлёт и полёт на короткие дистанции.

Если рассматривать аэротакси eVTOL, то они требуют специальной инфраструктуры, профессионального пилотирования и часто работают в рамках коммерческих сервисов. Model A, напротив, предполагает индивидуальное использование, совмещает автомобильный и авиационный функционал и не требует аэродромов.

Эти различия делают модель Alef не заменой, а новым транспортным классом, который потенциально может дополнить существующие решения в условиях растущей урбанизации.

Советы по выбору инновационного транспорта

При выборе инновационного вида транспорта важно учитывать несколько аспектов. Прежде всего стоит оценить назначение устройства — подходит ли оно для повседневных поездок или используется в специфических условиях. Также важно проверить наличие сертификации, объём технической поддержки и инфраструктуру, необходимую для эксплуатации.

  1. Анализируйте реальные задачи: подходит ли гибридный транспорт вашему образу жизни.
  2. Сравнивайте запас хода в дорожном и воздушном режимах.
  3. Обращайте внимание на обучение, входящее в пакет для покупателей.
  4. Уточняйте требования к обслуживанию и условиям страхования.
  5. Оценивайте перспективы обновлений и долгосрочной поддержки производителя.

Эти рекомендации помогут минимизировать риски при покупке инновационной техники и понять, насколько она соответствует ожиданиям пользователя.

Популярные вопросы

Сколько стоит летающий автомобиль Alef Model A?

Стоимость стартовой версии составляет около 300 000 долларов.

Нужна ли специальная площадка для взлёта?

Нет, модель выполняет вертикальный взлёт и может использоваться без аэродромов или вертолётных площадок.

Что лучше — eVTOL или летающий автомобиль?

Это зависит от цели. eVTOL больше подходит для коммерческих перевозок, тогда как Model A ориентирован на индивидуальное использование и сочетает автомобильный и воздушный функционал.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
