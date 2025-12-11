Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шерегеш увеличил турпоток до 1,65 млн человек — директор Оксана Булах
Гипсофила показала высокую приживаемость при делении корней
Производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" планирует сократить рабочую неделю
Африканский карликовый крокодил использует звук, похожий на мычание — сообщили учёные
Антон Васильев уехал из Риги после того, как его обокрали
Спаржа и аспидистра подходят для помещений с высокой влажностью — Modenavoltapagina
Кредитные карты теряют популярность среди молодёжи до 20 лет — Центробанк
Оптимизация настроек бойлера уменьшает энергопотребление — Proson.gr
Растение у кровати улучшило фазу глубокого сна на 37 процентов — NASA

Ядерная реакция, о которой молчали ранее: солнечные нейтрино меняют наше понимание Вселенной

Учёные впервые подтвердили редчайшую ядерную реакцию
Наука

Сверхлёгкие частицы, которые непрерывно излучает Солнце, впервые помогли напрямую подтвердить одну из самых редких ядерных реакций, о которой физики десятилетиями говорили только в теории.

Солнце
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнце

Речь идёт о столкновениях солнечных нейтрино с ядрами тяжёлого изотопа углерода-13, составляющего лишь малую часть обычного углерода. Новый результат показал, что нейтрино способны вступать в такие реакции даже при очень низких энергиях и тем самым расширил наше понимание того, как ведут себя эти призрачные частицы. Об этом рассказали учёные, работающие с детектором SNO+ и пресс-служба Оксфордского университета.

Новая страница в исследовании нейтрино

Нейтрино называют одними из самых загадочных частиц во Вселенной: они почти не взаимодействуют с веществом и пролетают сквозь планеты, звёзды и людей, как будто тех просто нет. Тем ценнее каждый зафиксированный случай, когда нейтрино всё-таки сталкивается с атомом и оставляет след в детекторе. В новом эксперименте физикам удалось впервые увидеть, как так называемые "борные" солнечные нейтрино вступают в реакцию с ядрами углерода-13, порождая нестабильный азот-13, который тут же распадается и даёт вспышки света. Теоретики давно предсказывали возможность такой реакции, но до сих пор она оставалась лишь расчётом на бумаге.

Подтверждение этого сценария важно сразу по двум причинам. Во-первых, оно показывает, что наши модели взаимодействий нейтрино на низких энергиях работают верно, и значит, на них можно опираться при описании процессов в ядрах звёзд. Во-вторых, оно открывает новый канал, через который можно изучать свойства самих нейтрино и внутреннее устройство Солнца, используя данные с уже работающих подземных детекторов.

Как устроен детектор SNO+ глубоко под землёй

Эксперимент SNO+ (Sudbury Neutrino Observatory Plus) расположен в Канаде, в районе города Садбери, на глубине около двух километров под землёй, в выработках старой никелевой шахты. Такая глубина нужна не ради эффектного антуража, а чтобы защитить чувствительную установку от космических лучей и естественной радиоактивности, которые на поверхности создают мощный фон и "забивают" сигнал.

Сердце детектора — гигантская акриловая сфера, заполненная специальной органической жидкостью, так называемым жидким ароматическим углеводородом. Это вещество играет роль сцинтиллятора: когда в нём происходит ядерная реакция, часть энергии переходит в короткие вспышки света. Вокруг сферы установлены тысячи фотодатчиков, которые улавливают эти слабые вспышки и позволяют по ним восстановить, где именно и с какой энергией произошло событие.

Обычно SNO+ регистрирует взаимодействия нейтрино с протонами (ядрами водорода), входящими в состав сцинтиллятора. В таких редких столкновениях нейтрино выбивает из ядра частицы, появляются нейтроны и фотоны, а детектор фиксирует характерную последовательность вспышек. Но в составе сцинтиллятора присутствуют и атомы углерода, в том числе изотоп углерод-13, который и стал "мишенью" в новом анализе.

Что такое "борные" нейтрино и роль углерода-13

Солнечные нейтрино рождаются в термоядерных реакциях внутри звезды, когда лёгкие ядра сливаются в более тяжёлые. Основной поток — это нейтрино от слияния протонов, но существует и более энергичный подтип, связанный с распадом ядер бора-8. Такие частицы и называют "борными" нейтрино. Они особенно интересны физикам, потому что ощущают условия в самых горячих слоях солнечного ядра и служат точным тестом моделей строения Солнца.

Углерод-13 — стабильный тяжёлый изотоп углерода, в ядре которого на один нейтрон больше, чем у привычного углерода-12. На долю углерода-13 приходится около 1% от всей массы углерода во Вселенной, но этого достаточно, чтобы такие ядра присутствовали и в веществе детектора. Теоретические расчёты предсказывали, что "борное" нейтрино может столкнуться с ядром углерода-13 и превратить его в нестабильный азот-13. Тот в свою очередь быстро распадается с испусканием позитрона и нейтрино, оставляя в сцинтилляторе заметный оптический след.

Проблема в том, что вероятность такого взаимодействия чрезвычайно мала. На гигантский поток проходящих через установку нейтрино приходится лишь считанные единичные события в год, поэтому их нужно вылавливать почти по крупицам, аккуратно отсекая все возможные фоновые процессы.

Как физики "вытащили" пять событий из года данных

Чтобы проверить, существует ли реакция "борное нейтрино + углерод-13" в реальности, команда SNO+ проанализировала данные, собранные детектором с мая 2022 по июнь 2023 года. За этот период установка непрерывно регистрировала все вспышки света в сцинтилляторе и записывала информацию о времени, интенсивности и распределении сигналов по фотодатчикам.

Дальше началась самая кропотливая часть работы — отделить потенциальные события с участием углерода-13 от всего остального. Физики последовательно вырезали фон от радиоактивных примесей, естественных распадов элементов, случайных совпадений сигналов и других известных типов взаимодействий. После многоступенчатой фильтрации и сравнения с компьютерными моделями осталось всего пять событий, которые по своим характеристикам совпадают с ожиданиями для столкновений "борных" нейтрино с ядрами углерода-13.

Число кажется микроскопическим, но именно так и должно быть, если теория верна: расчёты предсказывали сопоставимую частоту таких реакций для параметров SNO+. То, что эксперимент дал согласующийся результат, фактически означает первое прямое наблюдение этой сверхредкой ядерной реакции. А заодно — подтверждение того, что нейтрино способны эффективно взаимодействовать с атомами углерода на сравнительно низких энергиях.

Для физиков это важный шаг к более тонким проверкам стандартной модели и теорий, описывающих, как ведут себя частицы в недрах звёзд. Каждый новый измеренный канал взаимодействия помогает уточнять параметры, которые затем используются и в астрофизике, и в космологии, и в прикладных расчётах.

Сравнение методов: как ещё ловят нейтрино

SNO+ - не единственный эксперимент, охотящийся за нейтрино глубоко под землёй или подо льдом. У разных установок разные задачи, и это отражается в том, какие материалы они используют и на какие энергии частиц ориентированы.

Один из подходов — водные черенковские детекторы. В таких установках (как Super-Kamiokande в Японии) огромный объём ультра-чистой воды окружён фотодатчиками. Когда быстрый заряженный продукт взаимодействия нейтрино движется в воде быстрее скорости света в этой среде, он испускает черенковское излучение — характерный голубой световой конус, который и фиксируют датчики.

Другой подход — сцинтилляционные детекторы, где роль рабочей среды играет органическая жидкость или кристаллы, испускающие свет при прохождении через них частиц. SNO+ относится как раз к этому типу. Сцинтилляторы позволяют лучше видеть события с относительно низкими энергиями и детальнее анализировать их структуру.

Наконец, есть гигантские установки в льду или в солёной воде, например IceCube на Южном полюсе, которые ориентированы на регистрацию высокоэнергичных космических нейтрино. Они используют природный лёд как прозрачную среду и детектируют редкие вспышки света от частиц, пролетающих через толщу антарктического льда.

Различия между этими подходами позволяют "покрывать" разные энергетические диапазоны и типы нейтрино, а результаты экспериментов дополняют друг друга, формируя более полную картину.

Плюсы и минусы подземных нейтринных обсерваторий

Подземные детекторы вроде SNO+, Super-Kamiokande или будущих мегапроектов обладают своими ярко выраженными достоинствами и ограничениями. Если рассматривать их с точки зрения фундаментальной науки и практики эксплуатации, картина выглядит так.

С одной стороны, у таких установок есть очевидные плюсы:

  • высокая защита от фонового излучения за счёт толщ слоёв породы над детектором;

  • стабильные условия работы (температура, влажность, радиационный фон);

  • возможность регистрировать крайне редкие события, которые на поверхности просто утонули бы в шумах.

С другой стороны, подземный формат несёт и сложные стороны:

  • строительство и обслуживание инфраструктуры в шахте или горном массиве технически сложно и дорого;

  • модернизация требует длительных остановок и аккуратной логистики;

  • расширение объёма детектора зачастую ограничено геологией и размерами подземных полостей.

Для фундаментальной физики плюсы обычно перевешивают минусы, потому что альтернативы для регистрации настолько редких взаимодействий пока не придумано. Но при планировании новых проектов инженерам и физикам приходится постоянно искать баланс между чувствительностью, стоимостью и технической реализуемостью.

Популярные вопросы о солнечных нейтрино и эксперименте SNO+

Опасны ли для человека потоки солнечных нейтрино?
Нет. Через каждую точку вашего тела ежесекундно пролетают триллионы нейтрино, но подавляющее большинство из них вообще никак не взаимодействует с атомами. Для человека это абсолютно незаметный процесс.

Зачем строить дорогие подземные детекторы ради нескольких событий в год?
Потому что каждое такое событие несёт информацию о фундаментальных свойствах частиц и процессов в недрах звёзд. Без точных данных невозможно проверять и уточнять теории, на которых потом строятся и другие разделы физики, и прикладные технологии.

Почему именно углерод-13 оказался важен в этом эксперименте?
Этот изотоп присутствует в составе сцинтиллятора и обладает подходящими ядерными свойствами: при столкновении с нейтрино он превращается в азот-13, который быстро распадается и создаёт заметный световой сигнал. Это делает редкую реакцию удобной для поиска.

Будут ли теперь строить отдельные детекторы, ориентированные на реакции с углеродом-13?
Пока задача состояла в том, чтобы подтвердить теоретический прогноз и уточнить параметры взаимодействия. В будущем возможны специализированные эксперименты, но уже сейчас результат можно использовать при интерпретации данных существующих установок.

Как этот результат помогает понять строение Солнца?
Чем точнее мы знаем, как нейтрино взаимодействуют с веществом, тем надёжнее можем расшифровывать их поток, приходящий с Солнца. Это помогает уточнять температуру, состав и процессы в солнечном ядре и сверять модели звёздной эволюции с реальностью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Недвижимость
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Популярное
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной набирает обороты, а новые заявления Данко привлекают ещё больше внимания к деталям дела.

Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Запад нашёл ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Последние материалы
Шаги на ступеньку улучшают работу сердечно-сосудистой системы
Шерегеш увеличил турпоток до 1,65 млн человек — директор Оксана Булах
АКБ теряют ресурс после 5–6 лет службы
Гипсофила показала высокую приживаемость при делении корней
Производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" планирует сократить рабочую неделю
Африканский карликовый крокодил использует звук, похожий на мычание — сообщили учёные
Антон Васильев уехал из Риги после того, как его обокрали
Яичные блинчики для быстрого завтрака готовятся за 10 минут — Tudogostoso
Смерть Элвиса Пресли могла быть связана с дефекацией — The Conversation UK
Хелен Дункан стала последней осужденной по Закону о колдовстве 1735 года — BBC
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.