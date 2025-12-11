Верность измерили в процентах: новое исследование разрушило миф о человеческой моногамии

Уровень моногамии людей оценили в 66 процентов — антрополог Марк Дайбл

Людей часто представляют как существ, стремящихся к долгим и устойчивым союзам, но новая научная работа показывает, что наша моногамность занимает любопытное положение между другими видами. Одни животные почти всю жизнь проводят в стабильных парах, другие, напротив, формируют слегка связанные или динамичные группы. Ученые попытались понять, куда именно в этой шкале попадают люди.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sara_joachim/3166714756/in/photostream by Sara&Joachim&Mebe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сурикат

Моногамия как биологический и социальный признак

Исследовательская группа из Кембриджа решила подойти к вопросу нестандартно: вместо изучения поведенческих паттернов они сосредоточились на генетических данных и родственных связях. Такой подход позволил оценить долю полнородных братьев и сестёр в разных популяциях — как у людей, так и у нескольких видов млекопитающих. Чем больше полнородных детей рождается в группе, тем выше вероятность, что партнёры долгое время оставались вместе, не формируя параллельных союзов.

Учёные сравнили человеческие данные с информацией о видах, давно считающихся "образцовыми" с точки зрения устойчивых пар. Среди них — сурикаты и бобры, которые демонстрируют высокий уровень привязанности и совместного выращивания потомства.

"Это первое исследование, где человеческие показатели сопоставляются с данными других млекопитающих", — сказал эволюционный антрополог Марк Дайбл.

Его команда изучила генетические выборки из археологических источников и этнографические сведения о 94 человеческих сообществах. Это позволило увидеть, насколько сильно культура и традиции влияют на формирование семейных структур и насколько эти структуры схожи с поведением других видов. Об этом сообщает CNN.

Что показало сравнение видов

По итогам анализа оказалось, что место человека в "табели моногамии" довольно высокое, но всё же не лидирующее. Бобры оказались чуть более моногамными: их показатель составил 72 %, в то время как у людей он достиг 66 %. У сурикатов уровень моногамии — около 60 %, что помещает все три вида в своеобразную "высшую лигу", выделяемую исследователями.

Совсем иначе выглядят результаты у видов, которых обычно рассматривают как наших ближайших эволюционных родственников. Шимпанзе и дельфины продемонстрировали лишь 4 % моногамности, а горные гориллы — около 6 %. В их сообществах формирование устойчивых парных связей либо крайне редкое, либо практически невозможно.

"Меня удивило, что даже в человеческих группах с самым низким числом полнородных братьев и сестёр эти показатели всё равно выше, чем у наиболее "моногамных" среди немоногамных видов", — отметил Дайбл.

Такое распределение подтверждает распространённую в научной среде точку зрения: несмотря на разнообразие культурных практик, долгосрочные союзы остаются доминирующей стратегией у людей.

Люди среди "моногамной элиты"

Средний показатель человеческой моногамии — 66 % — помещает нас на седьмое место среди 11 изученных видов, относящихся к социально моногамным. Сюда входят те, кто обычно выбирает долгосрочные связи, хотя и не всегда сохраняет их на протяжении всей жизни.

Некоторые исследователи подчёркивают, что подобные результаты хорошо сочетаются с тем, что известно о человеческих обществах. Практики спаривания и брака могут быть очень разными, но доля детей от стабильных пар традиционно высока. Это касается как исторических популяций, так и современных сообществ.

С точки зрения социальной эволюции подобные формы связей могли стать важным фактором развития устойчивых сетей родства, перераспределения ресурсов и формирования больших групп, способных к долгосрочному сотрудничеству.

"Люди гораздо более моногамны, чем большинство наших ближайших родственников среди животных", — сказала старший преподаватель популяционной биологии Изабель Смоллегандж.

Она также отметила, что наличие стабильных пар у людей — важная особенность, которая выгодно отличает нас от видов, у которых доминируют множественные партнёрства.

Моногамия как социальный механизм

По словам исследователей, биология — лишь одна часть картины. В человеческих сообществах огромную роль играет культура: институты семьи, брака, наследования, традиции воспитания. Всё это формирует особую социальную среду, где долгосрочные союзы становятся более вероятными не только из-за биологических факторов, но и вследствие норм и ожиданий.

"Относительная моногамность — важный элемент, но она работает вместе с другими механизмами, поддерживающими социальную структуру", — отметила исследователь.

Люди, сурикаты, бобры и приматы

Сравнивая уровень моногамии у разных видов, учёные выделяют несколько характерных параметров. У "моногамной лиги" — людей, сурикатов и бобров — наблюдаются схожие черты: высокая вовлечённость обоих партнёров в заботу о потомстве, устойчивые социальные связи, выраженное сотрудничество внутри группы.

У приматов, стоящих ближе к нам по эволюционной линии, всё иначе. Шимпанзе и дельфины формируют сложные сообщества, но их спаривание редко ограничивается одной парой. У горилл доминирующий самец образует группу с несколькими самками. Такие различия формируют иную структуру родства и социального взаимодействия.

Эти сравнительные данные помогают лучше понять, почему у людей сформировалась модель, в которой моногамия стала распространённой, хотя и не единственной формой отношений.

Плюсы и минусы моногамной стратегии

Выделяя сильные и слабые стороны моногамии, исследователи обращают внимание на несколько важных моментов. Моногамия упрощает формирование устойчивых семейных групп. Она способствует более равномерному распределению ресурсов между потомками и повышает вероятность совместного участия родителей в воспитании детей. Такие модели хорошо сочетаются с долгим периодом взросления и социальной зависимости у людей.

С другой стороны, моногамная система может быть чувствительной к нарушениям стабильности. Разрыв союза или потеря партнёра иногда приводят к социальным и экономическим трудностям. Однако в человеческих обществах эти риски компенсируются расширенными формами поддержки — от родственников до социальных институтов.

Плюсы:

стабильность в воспитании детей

предсказуемость распределения ресурсов

укрепление долгосрочных социальных связей

Минусы:

уязвимость при потере партнёра

зависимость от социальных и культурных норм

сложность формирования новой пары в некоторых сообществах

Популярные вопросы о моногамии

1. Почему люди считаются относительно моногамными?

Потому что большинство человеческих сообществ демонстрирует высокую долю детей от устойчивых пар и значительное участие обоих родителей в воспитании.

2. Что лучше: моногамия или полиамория?

С научной точки зрения нет "лучшего" варианта. Разные стратегии подходят для разных культурных и социальных условий.

3. Как определить уровень моногамии у вида?

Исследователи анализируют генетические данные, изучают структуру родства и поведенческие модели спаривания.

В итоге новое исследование подчёркивает: моногамия у людей — не абсолютная норма, но устойчивая тенденция, формировавшаяся под влиянием как биологических, так и культурных факторов. Сравнение с другими млекопитающими позволяет увидеть, насколько уникальным оказался наш путь, где устойчивые пары сочетаются с гибкими социальными механизмами. Эти результаты дополняют представления о том, как формировались человеческие сообщества и почему разные виды по-разному выстраивают свои отношения. Исследование помогает взглянуть на привычные модели поведения шире и напоминает, что эволюция всегда оставляет пространство для разнообразия.