Ешь шоколад и молодеешь? Обнаружена связь между компонентом какао и более молодыми показателями биологического возраста

Исследователи нашли связь какао с биологическим возрастом

Любители тёмного шоколада получили ещё один повод смотреть на любимую плитку не только как на десерт, но и как на объект научного интереса. Учёные связывают один из компонентов какао — теобромин — с более "молодыми" показателями биологического возраста у людей старшего возраста.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горький шоколад

При этом исследователи подчёркивают: речь не о призыве есть больше сладкого, а о попытке понять, как пищевые вещества могут быть связаны с процессами старения. Об этом сообщают авторы работы из Королевского колледжа Лондона.

Что именно нашли учёные и почему это обсуждают

В центре внимания оказался теобромин — природный алкалоид, который растения вырабатывают естественным образом. Именно он даёт какао и тёмному шоколаду характерную горчинку, а в значимых количествах встречается преимущественно в шоколаде с высоким содержанием какао. Поэтому идея "съесть шоколадный календарь и омолодиться" не выдерживает проверки здравым смыслом: в молочном шоколаде и сладких десертах доля какао обычно ниже, а вот сахара и жиров — вполне достаточно.

Авторы работы рассматривали не "паспортный" возраст, а биологический — то есть условную оценку того, как сильно организм "износился" на клеточном уровне. Для этого команда сосредоточилась на маркерах, которые часто используют в исследованиях старения: химических изменениях в ДНК, а также длине теломеров. Теломеры можно представить как защитные "колпачки" на концах хромосом: они помогают предохранять генетический материал от повреждений. Когда теломеры укорачиваются, это чаще связывают с возрастными изменениями и возраст-зависимыми заболеваниями.

В исследовании анализировали данные из двух независимых европейских групп: 509 человек из TwinsUK и 1160 человек из немецкой когорты KORA. В сумме — 1669 участников со средним возрастом около 60 лет; это были в целом здоровые люди, их не отбирали по конкретным диагнозам. По результатам наблюдений у тех, у кого уровень теобромина в крови был выше, биологический возраст чаще оказывался ниже фактического (хронологического).

Важно, что учёные проверяли и другие метаболиты, связанные с какао и кофе, но наиболее выраженная связь в их данных выглядела специфичной именно для теобромина. Механизм при этом пока не объяснён до конца: возможно, теобромин действует не "в одиночку", а в связке с другими соединениями какао, например с полифенолами, которые также обсуждаются в контексте пользы для здоровья.

Почему это не значит "ешьте больше шоколада"

Даже если отдельные компоненты какао действительно ассоциируются с более благоприятными маркерами, это не отменяет базового правила питания: тёмный шоколад остаётся калорийным продуктом и может содержать заметное количество сахара и жиров. Поэтому он не превращается в "лекарство", а остаётся частью рациона, которая требует умеренности, особенно если человек следит за весом, уровнем сахара или липидным профилем.

Отдельная деталь, которая часто появляется в подобных материалах, — токсичность теобромина для собак. Для людей в пищевых количествах это вещество обсуждается скорее в контексте потенциальных эффектов — от влияния на сердечно-сосудистые риски до когнитивных функций, — но домашним животным шоколад давать нельзя.

Что такое биологический возраст и чем он отличается от "паспортного"

Хронологический возраст — это просто число лет. Биологический возраст — попытка оценить состояние организма по тонким маркерам: эпигенетическим изменениям, состоянию ДНК, теломерам и другим показателям. Из-за этого люди одного и того же возраста могут сильно отличаться по "биологической" картине: на неё влияют образ жизни, питание, сон, физическая активность, стресс, вредные привычки и множество факторов среды.

Именно поэтому такие исследования осторожно интерпретируют результаты: связь по анализам крови ещё не доказывает, что теобромин "омолаживает" сам по себе. Но она даёт направление для следующих работ, где можно будет точнее разобраться в причинах и возможных механизмах.

Сравнение тёмного, молочного и белого шоколада

С точки зрения обсуждаемого исследования ключевое значение имеет какао-составляющая: именно она связана с теобромином и другими веществами какао-бобов.

Тёмный шоколад чаще всего содержит больше какао, а значит, именно в нём выше шанс получить заметные количества теобромина и полифенолов. Молочный шоколад обычно мягче по вкусу и слаще, но доля какао в нём нередко ниже, а добавок (сахар, молочные компоненты) — больше, поэтому он хуже подходит под идею "пользы какао". Белый шоколад какао-порошка обычно не содержит, он делается на основе какао-масла и сахара, поэтому к теме теобромина относится слабее всего. Десерты с шоколадом (батончики, начинки, печенье) часто дают ещё меньше какао на порцию, зато больше сахара и жира, поэтому ожидать от них эффектов, связанных с теобромином, тем более наивно.

Плюсы и минусы тёмного шоколада в рационе

Польза тёмного шоколада чаще обсуждается именно как польза какао-компонентов, но вместе с ними человек получает и "обычную" пищевую нагрузку.

• Плюсы:

. содержит какао-соединения, среди которых выделяют теобромин и полифенолы

. может быть удобным "маленьким десертом", который помогает удерживать рацион без срывов

. горчинка и более насыщенный вкус у многих снижает желание съесть много

• Минусы:

. даже качественный тёмный шоколад может содержать много сахара и жиров

. не является лекарством и не заменяет сон, активность и сбалансированное питание

. людям с ограничениями по калорийности или сахару важно особенно внимательно читать состав

. шоколад опасен для домашних животных из-за теобромина

Как выбрать и есть тёмный шоколад разумно

Смотрите на долю какао: чем она выше, тем ближе продукт к "какао-источнику", а не просто к сладости. Читайте состав: иногда плитка выглядит "тёмной", но сахар стоит в начале списка ингредиентов. Отдавайте предпочтение небольшим порциям: идея умеренности здесь важнее любых громких заголовков. Используйте шоколад как часть рациона, а не как отдельный "оздоровительный проект": лучше после основного приёма пищи, чем вместо нормального завтрака. Если вы чувствительны к стимуляторам, помните, что в какао есть и кофеин, пусть и обычно меньше, чем в кофе. Держите шоколад подальше от животных: даже "немного" может оказаться опасным для собаки.

Популярные вопросы о тёмном шоколаде

Как выбрать тёмный шоколад, если цель — больше какао, а не больше сахара?

Ориентируйтесь на долю какао и состав: чем выше процент какао и чем меньше добавленного сахара, тем логичнее выбор в контексте какао-соединений.

Сколько стоит хороший тёмный шоколад и есть ли смысл переплачивать?

Цена зависит от бренда и состава. Переплата обычно оправдана, если вы получаете более высокую долю какао и более простой состав без лишних добавок.

Что лучше для здоровья: тёмный шоколад или какао-напиток?

Это зависит от рецепта. У напитка может быть меньше жиров, но многое решает количество сахара и реальная доля какао. Важно сравнивать именно состав и привычную порцию.