Постельные клопы атакуют Британию: как спасают дома от незваных гостей

Наука

В разгар предпраздничных поездок британцам снова напоминают о проблеме, которую легко привезти домой в чемодане.

Постельный клоп на белой простыне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Постельный клоп на белой простыне

Специалисты Rentokil Pest Control предупреждают о росте обращений из-за постельных клопов: с апреля количество вызовов по всей Великобритании увеличилось на 62%. Эксперты считают, что на фоне сезонного всплеска путешествий ситуация может ухудшиться. 

Почему именно праздничный сезон усиливает риск

Постельные клопы небольшие — примерно с яблочное семечко — и умеют "путешествовать" вместе с человеком: на одежде, в сумках и багаже. В пиковые периоды поездок люди чаще меняют жильё, останавливаются у родственников, в отелях, арендуемых апартаментах, активнее пользуются общественным транспортом. В такой среде вредитель получает больше возможностей переселиться на новую территорию.

Пол Блэкхерст, руководитель технической академии Rentokil Pest Control, отмечает, что клопы быстро распространяются именно тогда, когда возрастает число перемещений людей:

Он добавил, что насекомых трудно заметить из-за размеров, а последствия заражения для домохозяйств могут быть серьёзными. По его словам, раннее выявление — ключевой фактор, и при подозрениях стоит обращаться к профессионалам.

Чем опасны постельные клопы в быту

Главная сложность — клопы отлично прячутся. Если вредитель попадает в дом, он может скрываться:

  • в матрасах и швах наматрасников;

  • в каркасах кроватей;

  • в прикроватной мебели;

  • в узких щелях и трещинах, сравнимых по толщине с кредитной картой.

Кроме того, они быстро размножаются, поэтому небольшая проблема может быстро стать масштабной. В Rentokil подчёркивают, что одна самка способна привести к серьёзному заражению, с которым сложно справиться без специалистов.

Что важно знать о "мифах" и реальности

Компания отдельно предостерегла от распространённых заблуждений — например, что грелки или одеяла с подогревом якобы помогают выявить заражение. В Rentokil объясняют: для стимуляции самок к откладыванию яиц достаточно обычной температуры тела и уровня CO2, поэтому "прогрев" сам по себе не является способом диагностики.

Что работает лучше — самостоятельные меры или профессиональная обработка

  1. Самостоятельные действия полезны на этапе профилактики: осмотр спального места, правильное обращение с багажом, горячая стирка после поездки.

  2. Когда заражение уже закрепилось, бытовые меры часто дают лишь временный эффект: часть особей остаётся в укрытиях, а очаг продолжает развиваться.

  3. Профессиональная обработка обычно включает комбинацию методов и контроль результата, что снижает риск "возврата" проблемы.

  4. В Rentokil перечисляют варианты, которые могут применяться специалистами: термическая обработка, химическая обработка и паровая обработка без химических средств.

Плюсы и минусы разных подходов

Перед тем как действовать, полезно трезво оценить возможности каждого варианта.

• Плюсы самостоятельной профилактики:
. стоит недорого и доступна сразу
. снижает вероятность заноса клопов из поездки
. помогает заметить проблему на ранней стадии

• Минусы самостоятельной борьбы при заражении:
. трудно найти все укрытия и обработать их полностью
. легко пропустить яйца или часть популяции
. часто тратится много времени и сил без устойчивого результата

• Плюсы профессиональной обработки:
. обследование и локализация очага
. подбор метода под конкретное помещение
. выше шанс полностью избавиться от вредителей

• Минусы профессиональной обработки:
. это платная услуга
. иногда требуются повторные визиты и подготовка помещения

Как снизить риск привезти клопов из поездки

  1. Осмотрите матрас и постельное бельё при заселении: ищите тёмные пятна, сброшенную "кожу", характерный сладковато-неприятный запах или живых насекомых.

  2. Не ставьте чемодан на пол рядом с кроватью: лучше держать его на подставке или в зоне, удалённой от мягкой мебели.

  3. Не раскладывайте одежду по кровати и диванам: используйте отдельные поверхности или держите вещи в закрытом багаже.

  4. После возвращения сразу отправьте одежду в стирку на горячем режиме.

  5. Осмотрите и очистите чемодан, особенно швы, карманы и участки вокруг молний.

  6. Если заметили признаки заражения — не тяните и свяжитесь со службой дезинсекции.

Популярные вопросы о постельных клопах в Великобритании

Как выбрать жильё для поездки, чтобы снизить риск клопов?
Выбирайте места с понятной уборкой и отзывами, а при заселении всегда осматривайте матрас и зону кровати — это быстрый способ заметить проблему до распаковки вещей.

Сколько стоит обработка от постельных клопов?
Цена зависит от города, площади помещения и выбранного метода (термическая, химическая, паровая). В публикации конкретные суммы не приводятся, но обычно стоимость формируется после осмотра.

Что лучше: пар, "химия" или термообработка?
Это зависит от ситуации в квартире и масштаба заражения. Rentokil отмечает, что специалисты могут предложить разные методы, включая термообработку, химическую обработку и пар без химических средств.

Можно ли понять, что у вас клопы, только по укусам?
Укусы могут быть признаком, но не единственным и не всегда однозначным. Надёжнее ориентироваться на следы на белье, запах и визуальные признаки в швах матраса и каркасе кровати.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
