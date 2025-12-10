Постельные клопы атакуют Британию: как спасают дома от незваных гостей

Эксперты предупреждают о нашествии постельных клопов в Великобритании

В разгар предпраздничных поездок британцам снова напоминают о проблеме, которую легко привезти домой в чемодане.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Постельный клоп на белой простыне

Специалисты Rentokil Pest Control предупреждают о росте обращений из-за постельных клопов: с апреля количество вызовов по всей Великобритании увеличилось на 62%. Эксперты считают, что на фоне сезонного всплеска путешествий ситуация может ухудшиться.

Почему именно праздничный сезон усиливает риск

Постельные клопы небольшие — примерно с яблочное семечко — и умеют "путешествовать" вместе с человеком: на одежде, в сумках и багаже. В пиковые периоды поездок люди чаще меняют жильё, останавливаются у родственников, в отелях, арендуемых апартаментах, активнее пользуются общественным транспортом. В такой среде вредитель получает больше возможностей переселиться на новую территорию.

Пол Блэкхерст, руководитель технической академии Rentokil Pest Control, отмечает, что клопы быстро распространяются именно тогда, когда возрастает число перемещений людей:

Он добавил, что насекомых трудно заметить из-за размеров, а последствия заражения для домохозяйств могут быть серьёзными. По его словам, раннее выявление — ключевой фактор, и при подозрениях стоит обращаться к профессионалам.

Чем опасны постельные клопы в быту

Главная сложность — клопы отлично прячутся. Если вредитель попадает в дом, он может скрываться:

в матрасах и швах наматрасников;

в каркасах кроватей;

в прикроватной мебели;

в узких щелях и трещинах, сравнимых по толщине с кредитной картой.

Кроме того, они быстро размножаются, поэтому небольшая проблема может быстро стать масштабной. В Rentokil подчёркивают, что одна самка способна привести к серьёзному заражению, с которым сложно справиться без специалистов.

Что важно знать о "мифах" и реальности

Компания отдельно предостерегла от распространённых заблуждений — например, что грелки или одеяла с подогревом якобы помогают выявить заражение. В Rentokil объясняют: для стимуляции самок к откладыванию яиц достаточно обычной температуры тела и уровня CO2, поэтому "прогрев" сам по себе не является способом диагностики.

Что работает лучше — самостоятельные меры или профессиональная обработка

Самостоятельные действия полезны на этапе профилактики: осмотр спального места, правильное обращение с багажом, горячая стирка после поездки. Когда заражение уже закрепилось, бытовые меры часто дают лишь временный эффект: часть особей остаётся в укрытиях, а очаг продолжает развиваться. Профессиональная обработка обычно включает комбинацию методов и контроль результата, что снижает риск "возврата" проблемы. В Rentokil перечисляют варианты, которые могут применяться специалистами: термическая обработка, химическая обработка и паровая обработка без химических средств.

Плюсы и минусы разных подходов

Перед тем как действовать, полезно трезво оценить возможности каждого варианта.

• Плюсы самостоятельной профилактики:

. стоит недорого и доступна сразу

. снижает вероятность заноса клопов из поездки

. помогает заметить проблему на ранней стадии

• Минусы самостоятельной борьбы при заражении:

. трудно найти все укрытия и обработать их полностью

. легко пропустить яйца или часть популяции

. часто тратится много времени и сил без устойчивого результата

• Плюсы профессиональной обработки:

. обследование и локализация очага

. подбор метода под конкретное помещение

. выше шанс полностью избавиться от вредителей

• Минусы профессиональной обработки:

. это платная услуга

. иногда требуются повторные визиты и подготовка помещения

Как снизить риск привезти клопов из поездки

Осмотрите матрас и постельное бельё при заселении: ищите тёмные пятна, сброшенную "кожу", характерный сладковато-неприятный запах или живых насекомых. Не ставьте чемодан на пол рядом с кроватью: лучше держать его на подставке или в зоне, удалённой от мягкой мебели. Не раскладывайте одежду по кровати и диванам: используйте отдельные поверхности или держите вещи в закрытом багаже. После возвращения сразу отправьте одежду в стирку на горячем режиме. Осмотрите и очистите чемодан, особенно швы, карманы и участки вокруг молний. Если заметили признаки заражения — не тяните и свяжитесь со службой дезинсекции.

Популярные вопросы о постельных клопах в Великобритании

Как выбрать жильё для поездки, чтобы снизить риск клопов?

Выбирайте места с понятной уборкой и отзывами, а при заселении всегда осматривайте матрас и зону кровати — это быстрый способ заметить проблему до распаковки вещей.

Сколько стоит обработка от постельных клопов?

Цена зависит от города, площади помещения и выбранного метода (термическая, химическая, паровая). В публикации конкретные суммы не приводятся, но обычно стоимость формируется после осмотра.

Что лучше: пар, "химия" или термообработка?

Это зависит от ситуации в квартире и масштаба заражения. Rentokil отмечает, что специалисты могут предложить разные методы, включая термообработку, химическую обработку и пар без химических средств.

Можно ли понять, что у вас клопы, только по укусам?

Укусы могут быть признаком, но не единственным и не всегда однозначным. Надёжнее ориентироваться на следы на белье, запах и визуальные признаки в швах матраса и каркасе кровати.