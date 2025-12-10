Постельные клопы атакуют Британию: как спасают дома от незваных гостей

В разгар предпраздничных поездок британцам снова напоминают о проблеме, которую легко привезти домой в чемодане.
Специалисты Rentokil Pest Control предупреждают о росте обращений из-за постельных клопов: с апреля количество вызовов по всей Великобритании увеличилось на 62%. Эксперты считают, что на фоне сезонного всплеска путешествий ситуация может ухудшиться.
Постельные клопы небольшие — примерно с яблочное семечко — и умеют "путешествовать" вместе с человеком: на одежде, в сумках и багаже. В пиковые периоды поездок люди чаще меняют жильё, останавливаются у родственников, в отелях, арендуемых апартаментах, активнее пользуются общественным транспортом. В такой среде вредитель получает больше возможностей переселиться на новую территорию.
Пол Блэкхерст, руководитель технической академии Rentokil Pest Control, отмечает, что клопы быстро распространяются именно тогда, когда возрастает число перемещений людей:
Он добавил, что насекомых трудно заметить из-за размеров, а последствия заражения для домохозяйств могут быть серьёзными. По его словам, раннее выявление — ключевой фактор, и при подозрениях стоит обращаться к профессионалам.
Главная сложность — клопы отлично прячутся. Если вредитель попадает в дом, он может скрываться:
в матрасах и швах наматрасников;
в каркасах кроватей;
в прикроватной мебели;
в узких щелях и трещинах, сравнимых по толщине с кредитной картой.
Кроме того, они быстро размножаются, поэтому небольшая проблема может быстро стать масштабной. В Rentokil подчёркивают, что одна самка способна привести к серьёзному заражению, с которым сложно справиться без специалистов.
Компания отдельно предостерегла от распространённых заблуждений — например, что грелки или одеяла с подогревом якобы помогают выявить заражение. В Rentokil объясняют: для стимуляции самок к откладыванию яиц достаточно обычной температуры тела и уровня CO2, поэтому "прогрев" сам по себе не является способом диагностики.
Самостоятельные действия полезны на этапе профилактики: осмотр спального места, правильное обращение с багажом, горячая стирка после поездки.
Когда заражение уже закрепилось, бытовые меры часто дают лишь временный эффект: часть особей остаётся в укрытиях, а очаг продолжает развиваться.
Профессиональная обработка обычно включает комбинацию методов и контроль результата, что снижает риск "возврата" проблемы.
В Rentokil перечисляют варианты, которые могут применяться специалистами: термическая обработка, химическая обработка и паровая обработка без химических средств.
Перед тем как действовать, полезно трезво оценить возможности каждого варианта.
• Плюсы самостоятельной профилактики:
. стоит недорого и доступна сразу
. снижает вероятность заноса клопов из поездки
. помогает заметить проблему на ранней стадии
• Минусы самостоятельной борьбы при заражении:
. трудно найти все укрытия и обработать их полностью
. легко пропустить яйца или часть популяции
. часто тратится много времени и сил без устойчивого результата
• Плюсы профессиональной обработки:
. обследование и локализация очага
. подбор метода под конкретное помещение
. выше шанс полностью избавиться от вредителей
• Минусы профессиональной обработки:
. это платная услуга
. иногда требуются повторные визиты и подготовка помещения
Осмотрите матрас и постельное бельё при заселении: ищите тёмные пятна, сброшенную "кожу", характерный сладковато-неприятный запах или живых насекомых.
Не ставьте чемодан на пол рядом с кроватью: лучше держать его на подставке или в зоне, удалённой от мягкой мебели.
Не раскладывайте одежду по кровати и диванам: используйте отдельные поверхности или держите вещи в закрытом багаже.
После возвращения сразу отправьте одежду в стирку на горячем режиме.
Осмотрите и очистите чемодан, особенно швы, карманы и участки вокруг молний.
Если заметили признаки заражения — не тяните и свяжитесь со службой дезинсекции.
Как выбрать жильё для поездки, чтобы снизить риск клопов?
Выбирайте места с понятной уборкой и отзывами, а при заселении всегда осматривайте матрас и зону кровати — это быстрый способ заметить проблему до распаковки вещей.
Сколько стоит обработка от постельных клопов?
Цена зависит от города, площади помещения и выбранного метода (термическая, химическая, паровая). В публикации конкретные суммы не приводятся, но обычно стоимость формируется после осмотра.
Что лучше: пар, "химия" или термообработка?
Это зависит от ситуации в квартире и масштаба заражения. Rentokil отмечает, что специалисты могут предложить разные методы, включая термообработку, химическую обработку и пар без химических средств.
Можно ли понять, что у вас клопы, только по укусам?
Укусы могут быть признаком, но не единственным и не всегда однозначным. Надёжнее ориентироваться на следы на белье, запах и визуальные признаки в швах матраса и каркасе кровати.
