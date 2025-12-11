Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тайна домашних кошек разгадана: древняя ДНК раскрыла неожиданное происхождение пушистых богинь

Древняя ДНК показала африканское происхождение домашних кошек — CNN
Наука

Происхождение домашних кошек — задолго до того, как они стали героями мемов и постоянными жителями диванов, — оставалось запутанной научной загадкой. Новые данные древней ДНК существенно меняют представления о том, где и когда начался путь Felis catus рядом с человеком.

Кошка ходит под столом на кухне
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller is licensed under publik domain
Кошка ходит под столом на кухне

Как возникло традиционное представление об одомашнивании

Долгое время археологи были уверены: история совместной жизни людей и кошек началась около 9500 лет назад в Леванте. Именно там первые земледельцы столкнулись с проблемой грызунов, а дикие кошки быстро заняли нишу естественных "санитаров" зернохранилищ. Находка погребения человека и кошки на Кипре казалась убедительным подтверждением: союз возник в эпоху неолита и распространился оттуда.

Древняя ДНК меняет картину

Анализ генетического материала из кошачьих скелетов, найденных в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, бросает вызов традиционной версии. Сравнение геномов показало, что современные домашние кошки возникли гораздо позже и вовсе не в том регионе, который считался "колыбелью" одомашнивания.

Исследователи обнаружили, что древнейшие образцы, ранее ошибочно отнесённые к домашним, имели генетические совпадения с нынешними популяциями Felis catus, но это вовсе не означает, что они были одомашнены. Скорее, ранние дикие кошки просто жили рядом с людьми, не будучи их полноценными питомцами.

Северная Африка как вероятная родина Felis catus

Крупное исследование, включавшее геномы 87 древних и современных кошек, показало: современные домашние кошки происходят из Северной Африки, а не из Леванта. Их ближайший дикий предок — африканская кошка Felis lybica lybica.

С распространением Римской империи около 2000 лет назад кошки стремительно продвинулись по Европе, формируя фундамент будущих популяций домашних пород.

Кошки в Китае: неожиданный поворот

Вторая работа, основанная на изучении ДНК останков, найденных в Китае, выявила ещё более удивительный факт: до появления домашних кошек азиатского происхождения там долгое время существовал иной "кошачий сосед" человека — леопардовая кошка Prionailurus bengalensis.

Около 5400 лет назад эти хищники уже селились возле человеческих поселений. Их отношения с людьми были комменсальными: кошки получали доступ к грызунам, люди — защиту запасов. Однако этот вид так и не стал одомашненным.

Леопардовые кошки оставались дикими, скрытными и самостоятельными. Даже позднее, когда уже начали распространяться домашние кошки Felis catus, азиатские популяции Prionailurus bengalensis постепенно ушли обратно в природные биотопы.

Почему леопардовая кошка не стала питомцем

Учёные предполагают, что этот вид слишком различался по поведению: он охотился не только на вредителей, но и на домашнюю птицу. В Китае леопардовую кошку называли "тигром, ловящим кур", что отражает её репутацию среди земледельцев.

После династии Хань методы содержания кур изменились, возникли закрытые хозяйственные комплексы — и конфликты между человеком и хищником усилились. На этом фоне одомашнивание стало невозможным.

Период нестабильности между династиями Хань и Тан усугубил экологические перемены: засухи, похолодания и спад сельского хозяйства нарушили прежний баланс. Леопардовые кошки просто ушли из населённых районов, сохранив естественный образ жизни. Об этом сообщает CNN.

Транспортные пути и движение культур

Как отмечают исследователи, распространение Felis catus оказалось тесно связано с торговыми маршрутами, включая Великий шёлковый путь. Именно он стал мостом, по которому кошки проникли в Китай к VIII веку нашей эры.

Это напоминает об аналогичных археологических историях, где перемещение животных и культурных практик связано с развитием торговли и миграций. Подобно тому как кошки прошли путь от Северной Африки до Китая, другие открытия тоже показывают, насколько глобальными были древние связи — например, археологические данные, связанные с ранними цивилизациями Восточного Средиземноморья и Египта.

Домашние кошки и культурные традиции Египта

Связь Севера Африки с историей Felis catus хорошо прослеживается в иконографии Древнего Египта: изображения кошек с серьгами, ошейниками и подношениями встречаются повсеместно.

Однако вопрос остаётся открытым: одомашнивали ли египтяне кошек первыми или же уже приручённые животные просто стали частью их религиозно-бытовой культуры? Древние останки, найденные в Европе, показывают: до II века до н. э. там жили лишь европейские Felis silvestris, не связанные с домашними кошками.

Зачем нужна древняя ДНК

Исследователи подчёркивают: чтобы полностью восстановить историю происхождения кошек, необходимы новые образцы из Северной Африки и Юго-Западной Азии. Кошки — мастера скрытности, и их прошлое также оказывается непростым для расшифровки.

Подобные исследования нередко меняют представления о развитии человеческих обществ и взаимодействии людей с животными. Археология всё чаще показывает, что древние культуры были гораздо сложнее, чем казалось раньше — и это перекликается с другими находками, например с изучением первых войн в каменном веке, которые также стали известны благодаря анализу древних костных материалов.

Плюсы и минусы изучения происхождения домашних кошек

Плюсы:

  • даёт возможность проследить реальные миграционные маршруты;
  • уточняет хронологию появления домашних кошек;
  • помогает понимать экологические взаимодействия между человеком и хищниками;
  • повышает точность археологических и генетических интерпретаций.

Минусы:

  • ограниченное количество хорошо сохранившихся образцов;
  • неравномерное представление регионов в археологических коллекциях;
  • сложности в восстановлении полной картины из-за фрагментарности данных;
  • высокая зависимость результатов от качества древнего ДНК-материала.

Популярные вопросы о происхождении домашних кошек

Когда появились первые домашние кошки?

Согласно данным древней ДНК, предки современных домашних кошек возникли в Северной Африке, а широкое распространение Felis catus началось около 2000 лет назад, в период римской экспансии.

Почему леопардовая кошка не стала домашним животным?

Этот вид сохранял выраженное дикое поведение, охотился не только на грызунов, но и на домашнюю птицу, что вызывало конфликты с людьми. Поэтому комменсальное соседство так и не переросло в полноценное одомашнивание.

Как понять, относится ли древняя кошка к домашним?

По одному только скелету определить сложно: дикие и домашние кошки анатомически почти неотличимы. Надёжный способ — анализ древней ДНК, позволяющий установить родственные линии и направление миграций.

Как выбрать литературу или исследования о происхождении кошек?

Лучше всего ориентироваться на работы по древней ДНК, археозоологии и сравнительной генетике. Они дают объективную картину взаимодействия человека и животных на протяжении тысячелетий.

Что важнее всего влияет на одомашнивание животных?

Ключевую роль играют экология, доступ к пище и отсутствие конфликта с человеком. В случае с кошками решающим фактором стала их эффективность в защите поселений от грызунов и способность адаптироваться рядом с людьми.

Домашняя кошка прошла удивительно длинный путь — от скрытного ночного охотника до одного из самых близких человеку животных. Древняя ДНК помогает увидеть, насколько сложным был процесс её распространения: он зависел от миграций, торговли, смены хозяйственных практик и естественной экологии разных регионов. Чем больше фактов раскрывают археологи и генетики, тем отчётливее становится связь человека и кошки — не случайная, а выстраивавшаяся тысячелетиями. И хотя многое ещё предстоит узнать, сегодняшние открытия уже позволяют по-новому взглянуть на историю появления питомца, который стал частью жизни миллионов людей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
