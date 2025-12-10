Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Качественную икру рекомендуют искать в жестяной или стеклянной таре — доцент Быстров
Зафиксировали новый механизм метаболического воспаления — UCLouvain
Рекордный гамма-всплеск озадачил учёных
Пассажирка превратила скромную компенсацию за багаж в щедрую выплату — Fodor's
На круизном лайнере AIDAdiva произошла вспышка норовируса — CDC
Части мяса для плотного холодца назвал доцент индустрии питания Быстров
Самый прочный шёлк у пауков-короедов производят самки — Integrative Zoology
Алёну Жигалову удивила серьёзность Леонида Якубовича
Центральный парез сопровождается повышенным тонусом и ограничением движений

Лесная хитрость древних римлян: как империя опустошала леса

Активная вырубка лесов к северу от Альп началась ещё в эпоху Римской империи — PNAS
Наука

Леса к северу от Альп часто представляют как "дикие" и мало затронутые до Средневековья, но новые данные рисуют совсем другую картину.

Пень
Фото: commons.wikimedia.org by Childzy~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пень

Археологи и дендрологи собрали древесные находки, которые буквально фиксируют, когда и какие деревья рубили, и увидели: серьёзное давление на леса началось задолго до поздних веков.

Самый сильный пик эксплуатации пришёлся на эпоху Римской империи, а заметное облегчение наступило лишь вместе с её кризисом. Об этом сообщает исследование под руководством Фрайбургского университета, опубликованное в PNAS.

Древесина как "исторический архив" человеческого влияния

Главная опора работы — не предположения и не отдельные примеры, а большой массив материальных свидетельств. Учёные проанализировали более 20 тысяч фрагментов древней древесины с археологических памятников, расположенных на территории современных Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. В набор данных попадали только те образцы, которые можно было абсолютно датировать — это позволило собрать непрерывную хронологию примерно от 300 года до н. э. до 700 года н. э., то есть от позднего железного века до начала Средневековья.

Такой временной коридор важен тем, что он охватывает доримский период, эпоху римского господства и постримскую реальность, позволяя сравнивать не "впечатления", а тенденции. Ведущий автор исследования Бернхард Мюигг подчёркивает: антропогенное давление на леса фиксируется ещё до прихода римлян, но именно римское время стало эпохой наиболее системного и масштабного лесопользования.

Римский фактор: инфраструктура, логистика и доступ к "глубинным" лесам

Исследователи связывают рост нагрузки на леса в I веке до н. э. — V веке н. э. с тем, что Рим построил и поддерживал эффективную транспортную сеть. Дороги, речные маршруты и общая логистика империи сделали доступными те участки леса, которые раньше оставались слишком удалёнными для регулярной заготовки. Если до этого эксплуатация чаще концентрировалась в ближайших к поселениям массивах, то имперская система позволила втянуть в хозяйственный оборот более старые и лучше развитые насаждения.

Материальные находки показывают, что древесина была нужна не только для строительства и мебели. Отдельно выделяется производство тары для торговли — например, клёпок для бочек. Это важная деталь: бочка и другая деревянная упаковка — не просто "предметы быта", а элемент торговли, который имеет смысл, только если работает сеть перевозок и обмена.

Когда лес начинает "молодеть": признаки перегруза с III века

С III века н. э. в данных появляется тревожный поворот. Дендрохронология показывает снижение среднего возраста деревьев, которые рубили в этот период, и постепенное исчезновение самых древних образцов из археологических источников. Команда интерпретирует это как признак локальной чрезмерной эксплуатации: спрос начинает опережать естественное восстановление наиболее доступных лесов.

Интересно, что этот экологический сигнал совпадает по времени с политическими и экономическими потрясениями в Римской империи. А связь проявляется не только в возрасте деревьев, но и в "ассортименте" древесины и предметов. Сокращение дальних торговых операций и сбои в транспортных цепочках отражаются в том, что на памятниках становится меньше хвойной древесины, а также реже встречаются остатки бочек и другой деревянной тары, завязанной на устойчивую торговлю. Лес, по сути, начинает фиксировать не только факт вырубки, но и состояние экономики.

Поздняя античность: окно для восстановления лесного покрова

Дальше кривая лесопользования идёт вниз — и спад, по выводам исследования, начинается лишь с кризисом империи. Поздняя античность становится временем, когда леса получают шанс на восстановление. Учёные подтверждают это косвенно: крупные деревья, рост которых стартовал в V-VI веках н. э. и которые позже были срублены уже в раннем Средневековье, укоренились как раз в период снижения нагрузки.

Сокращение демографического давления во многих регионах, ослабление экономики имперского масштаба и изменение структуры хозяйства создали условия для естественной сукцессии — медленного возвращения леса к более сложной структуре. Исследователи подчёркивают ценность собранного набора данных: он даёт количественную основу для разговора о том, как римская экспансия влияла на окружающую среду и как экологические процессы, в свою очередь, отражали социально-экономическую динамику.

Популярные вопросы о римской вырубке лесов к северу от Альп

Правда ли, что леса начали активно рубить только в Средние века?
Нет, исследование показывает интенсивную эксплуатацию уже в античности, причём наиболее мощный пик пришёлся на римское время.

Как учёные вообще узнают, когда срубили дерево две тысячи лет назад?
В работе использовали только те древесные находки, которые можно было абсолютно датировать, формируя непрерывную хронологию на основе дендрологических данных.

Что лучше объясняет римскую нагрузку на лес — рост населения или технологии?
По выводам авторов, ключевым усилителем стала инфраструктура и логистика империи: дороги и речные пути сделали доступными леса, которые раньше было сложно эксплуатировать в больших объёмах.

Сколько стоила бы такая древесина в пересчёте на современные деньги?
Исследование не оценивает стоимость в валюте; его фокус — динамика лесопользования, возраст деревьев и связь с торговыми и транспортными процессами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США
Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США
Последние материалы
На круизном лайнере AIDAdiva произошла вспышка норовируса — CDC
Части мяса для плотного холодца назвал доцент индустрии питания Быстров
Урожайность "Брутуса" достигает 10 кг с куста
Гибкие плинтусы скрывают неровности стен
Самый прочный шёлк у пауков-короедов производят самки — Integrative Zoology
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Алёну Жигалову удивила серьёзность Леонида Якубовича
Более 2 часов после еды нужно оставаться в вертикальном положении — The Conversation
Центральный парез сопровождается повышенным тонусом и ограничением движений
Сахар усиливает нагрузку на поджелудочную железу — нутрициолог Демина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.