Человек сказал — космос ответил через день: Вояджер-1 приближается к новой космической вехе

"Вояджер-1" достигнет расстояния светового дня от Земли — руководитель Сьюзи Додд

В 2026 году человечество станет свидетелем уникального события — космический аппарат NASA "Вояджер-1" впервые достигнет расстояния, равного одному световому дню от Земли. Это не просто поэтическая метафора — теперь сигнал, отправленный с нашей планеты, будет идти к зонду целые сутки, а ответ вернётся лишь спустя ещё одни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля и поиски внеземных цивилизаций

Путешествие длиною в полвека

Запущенный 5 сентября 1977 года с космодрома имени Кеннеди, "Вояджер-1" изначально создавался для изучения Юпитера и Сатурна. Но после завершения основной миссии аппарат продолжил полёт и стал первым земным посланцем, покинувшим границы гелиосферы — области, где господствуют магнитные поля и солнечный ветер. Сейчас он находится на расстоянии примерно 26 миллиардов километров от Земли.

Один световой день равен примерно 16 миллиардам миль — именно столько за 24 часа преодолевает сигнал, движущийся со скоростью света. Поэтому если инженеры NASA утром отправят на "Вояджер" команду, ответ они смогут получить лишь спустя два дня.

"Если я отправлю команду и скажу: "Доброе утро, "Вояджер-1"”, — в восемь утра в понедельник, то услышу его "ответ” только утром среды", — рассказала руководитель проекта Сьюзи Додд.

Как поддерживают связь с межзвёздным путешественником

Поддерживать контакт с аппаратом, который удаляется от Земли со скоростью около 38 тысяч миль в час, становится всё сложнее. Сигнал с борта "Вояджера-1" доходит до антенн NASA с минимальной мощностью и скоростью передачи всего 160 бит в секунду — это даже медленнее старого модемного интернета. Чтобы собрать и расшифровать этот сигнал, используется целая сеть радиотелескопов — так называемая Deep Space Network.

Космическая связь сталкивается с теми же вызовами, что и при управлении другими миссиями NASA, например запуском новейшего космического корабля США, где малейшие ошибки могут стоить многолетних усилий.

Инженеры внимательно следят за состоянием всех систем, хотя данных поступает немного. Оба "Вояджера" — настоящий пример автономности: они способны самостоятельно переходить в безопасный режим, если возникает сбой, и ждать указаний с Земли. Об этом сообщает NASA.

Старейшие аппараты в истории человечества

Несмотря на возраст и экстремальные условия, оба зонда продолжают исправно работать. "Вояджер-1" и "Вояджер-2" остаются единственными аппаратами, изучающими межзвёздное пространство в реальном времени. С каждым днём они устанавливают новые рекорды по дальности связи.

"Если топливные линии замёрзнут и антенна отвернётся от Земли, мы потеряем миссию. Поэтому самое главное — поддерживать ориентацию и минимально необходимое тепло", — объясняет Додд.

Сейчас учёные решают, какие системы придётся отключать, чтобы сохранить энергию. Приборы, фиксирующие космические лучи, магнитные поля и плазменные волны, работают на пределе своих возможностей.

Что изучают "Вояджеры" сегодня

Главная цель оставшихся экспериментов — наблюдать за взаимодействием солнечного ветра с межзвёздной средой. Учёные сравнивают гелиопаузу — границу солнечного влияния — с береговой линией: чем дальше от берега, тем спокойнее "вода". Так и в космосе — приборы фиксируют постепенное ослабление солнечного влияния и переход в стабильную зону межзвёздного пространства.

Эти наблюдения перекликаются с данными телескопов, например, когда "Уэбб" обнаружил мерцающие звёзды в галактике Драко, демонстрируя, насколько детально человечество научилось видеть Вселенную.

Сравнение "Вояджера-1" и "Вояджера-2"

Оба зонда запущены с разницей в несколько недель, но их пути расходятся. "Вояджер-1" ушёл вверх, за пределы плоскости планет, тогда как "Вояджер-2" — вниз, пролетев мимо Нептуна. Их отличие не только в направлении, но и в перспективах:

"Вояджер-1" первым покинул гелиосферу и продолжает активные наблюдения.

"Вояджер-2" находится ближе к Солнцу и достигнет расстояния одного светового дня лишь в 2035 году.

Ожидается, что именно первый зонд доживёт до 50-летия миссии в 2027-м.

Почему миссия важна для будущего космонавтики

Опыт, накопленный при управлении "Вояджерами", поможет создавать более устойчивые аппараты для будущих межзвёздных миссий. Сейчас инженеры тестируют системы, которые смогут работать автономно десятилетиями, не теряя связь с Землёй. Именно такие технологии нужны для полётов к дальним объектам — например, к границам облака Оорта или даже к другим звёздам.

Популярные вопросы о "Вояджере-1"

1. Когда связь с аппаратом может быть потеряна окончательно?

Примерно через 3-5 лет, когда уровень энергии радиоизотопных батарей упадёт ниже критического.

2. Можно ли "догнать" "Вояджер-1" новыми аппаратами?

Современные зонды летают быстрее, но догнать "Вояджер-1" невозможно — он опережает их на миллиарды километров.

3. Что произойдёт, когда зонд перестанет работать?

Он продолжит свой путь в бескрайнем пространстве, оставаясь вечным символом человеческого стремления к открытиям.

Миссия "Вояджера" стала настоящим символом человеческой настойчивости и стремления к познанию. Уже почти полвека два аппарата продолжают путь, начатый в эпоху первых межпланетных открытий, и каждый их сигнал напоминает о нашем присутствии во Вселенной. Даже когда зонд замолчит, он останется посланником Земли — маленьким металлическим следом в бесконечности, доказывающим, что человечество всегда будет искать путь к звёздам.