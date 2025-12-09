Рыба не спасает всех: что мешает добрать норму омега-3 в реальной жизни

Глобальное исследование выявило дефицит омега-3 у 76% людей

За омега-3 давно закрепилась репутация "жиров для сердца и мозга", но новое глобальное сравнение рекомендаций и реального рациона показывает: для большинства людей это скорее дефицитная история, чем привычная норма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малосольная скумбрия

76% населения мира недополучают ключевые омега-3 — ЭПК и ДГК — и нередко вынуждены добирать их через обогащённые продукты или добавки. Об этом сообщают авторы обзора, подготовленного Университетом Восточной Англии, Саутгемптонским университетом и Holland & Barrett.

Что именно выяснили исследователи и почему цифра 76% важна

В центре внимания обзора — длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты: эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК). Именно их чаще всего связывают с поддержкой сердечно-сосудистой системы, обмена липидов и рядом других функций организма. По данным авторов, три четверти населения планеты не достигают рекомендованных значений по ЭПК и ДГК, а значит, разрыв между "как надо" и "как получается" носит глобальный характер.

Особенность работы в том, что она собрала воедино национальные и международные рекомендации по омега-3 для здоровых людей на разных этапах жизни и сопоставила их с фактическим потреблением. Такой "обзор обзоров" нужен именно там, где дискуссия постоянно упирается в вопросы вроде "сколько достаточно", "кому нужно больше" и "почему советы в разных странах отличаются".

Почему акцент именно на ЭПК и ДГК, а не на "омега-3 вообще"

Под термином "омега-3" часто смешивают несколько разных жирных кислот, и из-за этого начинается путаница. В обзоре подчёркивается ценность именно ЭПК и ДГК: их относят к веществам, польза которых "слишком велика, чтобы её игнорировать", а достижение нормы только питанием бывает затруднительным. Этим объясняется, почему авторы постоянно возвращаются к теме доступных источников — от жирной рыбы до добавок и обогащённых продуктов.

Какие препятствия мешают людям "добрать норму" в реальной жизни

Первый — низкое потребление морепродуктов и жирной рыбы в принципе: даже там, где рыба доступна, она не всегда становится регулярной частью меню. Второй — экологическая устойчивость и вопросы баланса между рекомендациями и ресурсами: призыв "просто ешьте больше рыбы" не одинаково реализуем в разных регионах и не всегда воспринимается как долгосрочное решение.

Третий барьер — неодинаковый доступ к понятным рекомендациям по добавкам. Для части людей добавки могут быть самым простым способом закрыть потребность, но далеко не везде есть привычка к их использованию, доверие к качеству и грамотная подсказка от врача или диетолога. Отдельно подчёркивается ситуация беременности: согласно обзору, именно в этот период "часто требуются добавки", особенно при низком потреблении рыбы.

Сколько омега-3 чаще всего рекомендуют и почему это не универсальная "таблетка для всех"

По данным обзора, наиболее распространённая рекомендация для взрослых — 250 мг в сутки в пересчёте на ЭПК+ДГК. Для беременных часто фигурирует дополнительный ориентир по ДГК — ещё 100-200 мг. Авторы считают, что таких значений можно достигать либо за счёт увеличения доли жирной рыбы (например, лосося или скумбрии), либо за счёт добавок, если с рыбой это не получается.

При этом главная проблема, по мнению исследователей, в несогласованности норм между странами. Когда рекомендации разнятся, люди получают противоречивые сигналы: кто-то воспринимает омега-3 как необязательную "опцию", а кто-то — как обязательную добавку "на всякий случай". Обзор как раз и пытается снять часть этой неопределённости, собрав рекомендации в одном месте и показав масштаб недобора.

Омега-3 из рыбы, обогащённых продуктов и добавок

• Жирная рыба остаётся самым понятным "пищевым" способом приблизиться к рекомендациям, но в реальности упирается в привычки питания, доступность и вопросы устойчивости.

• Обогащённые продукты могут быть компромиссом для тех, кто не ест рыбу регулярно: привычный рацион меняется минимально, а потребление ЭПК/ДГК становится стабильнее.

• Добавки часто оказываются практичным вариантом, когда по рациону "не складывается", особенно при беременности или при низком потреблении морепродуктов, но здесь критично качество продукта и корректная дозировка.

Как понять, хватает ли вам омега-3

Посмотрите на свой рацион честно: как часто у вас бывает жирная рыба и морепродукты, а не "иногда по праздникам". Ориентируйтесь на понятные цели: взрослым чаще всего рекомендуют 250 мг ЭПК+ДГК в день, беременным нередко добавляют 100-200 мг ДГК. Если рыба в меню редкость, рассмотрите альтернативы: обогащённые продукты или добавки, о которых говорят авторы обзора. Выбирайте варианты без лишних обещаний: цель — закрыть дефицит, а не "вылечить всё". При беременности и других чувствительных периодах жизни обсуждайте стратегию с врачом, особенно если добавки становятся регулярными. Следите за устойчивостью привычки: лучше стабильный умеренный подход, чем короткий "рывок" и отказ через месяц. Не игнорируйте источник информации: ориентируйтесь на рекомендации органов здравоохранения и специалистов, а не на случайные советы.

Популярные вопросы о дефиците омега-3

Как выбрать источник омега-3, если я не ем рыбу?

В обзоре прямо говорится о необходимости более простых и устойчивых решений: это могут быть обогащённые омега-3 продукты или добавки, которые помогают закрывать потребность без радикальной смены рациона.

Что лучше: получить ЭПК и ДГК из еды или из добавок?

Еда удобна тем, что остаётся частью питания, но на практике не всегда получается регулярно есть жирную рыбу. Поэтому авторы подчёркивают, что для достижения рекомендаций часто требуются добавки — особенно при беременности и при низком потреблении рыбы.

Сколько омега-3 нужно взрослому человеку?

По данным обзора, наиболее часто рекомендуемая доза для взрослых — 250 мг ЭПК+ДГК в день, а беременным часто дополнительно рекомендуют 100-200 мг ДГК.

Почему рекомендации в разных странах отличаются?

Авторы отмечают, что существующие нормы разнятся в зависимости от страны, что создаёт путаницу и усиливает потребность в единых научно обоснованных ориентирах для широкой аудитории.