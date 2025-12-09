Каток фейков вокруг WhatsApp* только разгоняется: языковой обход оказался пустой приманкой

Смена языка не обходит блокировку WhatsApp* — директор T.Hunter Бедеров

Первым делом пользователи пытаются менять настройки смартфона, надеясь вернуть доступ к привычным сервисам, однако такие попытки мало что меняют. Об этом сообщает директор департамента расследований T. Hunter Игорь Бедеров, который объяснил: смена языка интерфейса не способна повлиять на сетевую блокировку WhatsApp*.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ WhatsApp*

Почему локальные настройки не работают

Эксперт подчеркивает, что блокировка осуществляется на уровне сетевой инфраструктуры, а не пользовательских параметров. В числе возможных мер он перечисляет ограничение доступа к IP-адресам и доменным именам мессенджера интернет-провайдерами, требования к магазинам приложений удалить его из российской зоны и контроль протоколов связи.

Эти шаги не затрагиваются изменением языка в системе или приложении, поскольку такой параметр никак не влияет на взаимодействие устройства с серверами, объясняет Газета.Ru.

"Слух о том, что смена языка интерфейса может обойти блокировку WhatsApp*, — это фейк, не имеющий технического обоснования", — сказал Игорь Бедеров.

Он отмечает, что локальная настройка не способна изменить IP-адрес, обойти DNS-фильтрацию или изменить способ шифрования трафика. По его словам, возникающие сбои при смене языка чаще связаны с обновлениями, региональными настройками или конфликтами ПО и не имеют отношения к ограничительным мерам.

Активизация мошенников

По словам Бедерова, период ограничений создает благоприятные условия для киберпреступников. Он объясняет, что, пока пользователи ищут способы вернуть доступ к сервису, в сети появляются поддельные сайты и приложения, обещающие обойти блокировку. Мошенники рассылают фишинговые ссылки через SMS, электронную почту, мессенджеры и соцсети, маскируясь под официальные уведомления.

Специалист отмечает, что на тематических ресурсах распространяются сомнительные прокси-серверы и VPN-сервисы, которые могут собирать данные пользователей, включая историю посещений. Некоторые из таких инструментов внедряют рекламное ПО или перенаправляют трафик на небезопасные площадки. Он подчеркивает, что в условиях неопределенности важнее укреплять цифровую гигиену, чем полагаться на ненадежные методы обхода.

Позиция регулятора

В конце ноября Роскомнадзор объявил о возможности полной блокировки мессенджера в случае дальнейшего несоблюдения требований российского законодательства. Ведомство заявило, что в отношении сервиса последовательно применяются ограничительные меры из-за систематических нарушений.

Эти шаги формируют общий контекст, в котором возникают слухи и появляются схемы, построенные на стремлении пользователей сохранить доступ к привычному каналу связи.

*WhatsApp принадлежит корпорации Meta (её деятельность признана в России экстремистской и запрещена).