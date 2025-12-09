Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Январский посев петунии обеспечивает цветение уже к началу лета
Учёные зафиксировали высокую выживаемость лягушек после укусов шершней — Earth
Снижение витаминов при длительном тушении описала эндокринолог Балашова
Зимняя эксплуатация дизеля требует сезонного топлива и правильного запуска
Детство Ромы Зверя прошло под звуки песен Виктора Цоя
Швейцарская технология позволяет извлекать золото из электронных отходов
Бег увеличивает выработку эндорфинов и улучшает эмоциональное состояние
Зимняя посадка малины укрепляет корневую систему и ускоряет развитие — Actualno
На российском рынке назвали бюджетные модели 2025 года до 2 млн рублей — Autonews

Каток фейков вокруг WhatsApp* только разгоняется: языковой обход оказался пустой приманкой

Смена языка не обходит блокировку WhatsApp* — директор T.Hunter Бедеров
Наука

Первым делом пользователи пытаются менять настройки смартфона, надеясь вернуть доступ к привычным сервисам, однако такие попытки мало что меняют. Об этом сообщает директор департамента расследований T. Hunter Игорь Бедеров, который объяснил: смена языка интерфейса не способна повлиять на сетевую блокировку WhatsApp*.

WhatsApp*
Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
WhatsApp*

Почему локальные настройки не работают

Эксперт подчеркивает, что блокировка осуществляется на уровне сетевой инфраструктуры, а не пользовательских параметров. В числе возможных мер он перечисляет ограничение доступа к IP-адресам и доменным именам мессенджера интернет-провайдерами, требования к магазинам приложений удалить его из российской зоны и контроль протоколов связи.

Эти шаги не затрагиваются изменением языка в системе или приложении, поскольку такой параметр никак не влияет на взаимодействие устройства с серверами, объясняет Газета.Ru.

"Слух о том, что смена языка интерфейса может обойти блокировку WhatsApp*, — это фейк, не имеющий технического обоснования", — сказал Игорь Бедеров.

Он отмечает, что локальная настройка не способна изменить IP-адрес, обойти DNS-фильтрацию или изменить способ шифрования трафика. По его словам, возникающие сбои при смене языка чаще связаны с обновлениями, региональными настройками или конфликтами ПО и не имеют отношения к ограничительным мерам.

Активизация мошенников

По словам Бедерова, период ограничений создает благоприятные условия для киберпреступников. Он объясняет, что, пока пользователи ищут способы вернуть доступ к сервису, в сети появляются поддельные сайты и приложения, обещающие обойти блокировку. Мошенники рассылают фишинговые ссылки через SMS, электронную почту, мессенджеры и соцсети, маскируясь под официальные уведомления.

Специалист отмечает, что на тематических ресурсах распространяются сомнительные прокси-серверы и VPN-сервисы, которые могут собирать данные пользователей, включая историю посещений. Некоторые из таких инструментов внедряют рекламное ПО или перенаправляют трафик на небезопасные площадки. Он подчеркивает, что в условиях неопределенности важнее укреплять цифровую гигиену, чем полагаться на ненадежные методы обхода.

Позиция регулятора

В конце ноября Роскомнадзор объявил о возможности полной блокировки мессенджера в случае дальнейшего несоблюдения требований российского законодательства. Ведомство заявило, что в отношении сервиса последовательно применяются ограничительные меры из-за систематических нарушений.

Эти шаги формируют общий контекст, в котором возникают слухи и появляются схемы, построенные на стремлении пользователей сохранить доступ к привычному каналу связи.

*WhatsApp принадлежит корпорации Meta (её деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Авто
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США
Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США
Последние материалы
ВВС США получили долгожданную замену 65-летним Т-38 — MWM
Смена языка не обходит блокировку WhatsApp* — директор T.Hunter Бедеров
Учёные зафиксировали высокую выживаемость лягушек после укусов шершней — Earth
Снижение витаминов при длительном тушении описала эндокринолог Балашова
Сорт Банкетная даёт до 50 кг груш с дерева
Финляндия бьёт рекорды по банкротствам
Зимняя эксплуатация дизеля требует сезонного топлива и правильного запуска
Детство Ромы Зверя прошло под звуки песен Виктора Цоя
Швейцарская технология позволяет извлекать золото из электронных отходов
Бег увеличивает выработку эндорфинов и улучшает эмоциональное состояние
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.