Таинственный небесный двойник следовал за планетой почти полвека: его траектория сбивает с толку

Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS

Открытие нового небесного объекта, десятилетиями скрывавшегося рядом с нашей планетой, стало одной из самых обсуждаемых тем в научной среде. Астрономы подтвердили существование ещё одной квазилуны, сопровождающей Землю по сложной орбитальной траектории. Эта находка уже привела к пересмотру некоторых представлений о динамике Солнечной системы и происхождении малых тел.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter is licensed under publik domain Две планеты в космосе

Новая квазилуна PN7

Уже несколько месяцев внимание специалистов приковано к объекту, получившему обозначение PN7. Этот небольшой астероид, размер которого сопоставим со зданием средней высоты, движется рядом с Землёй по орбите, позволяющей ему оставаться в её гравитационном влиянии на протяжении десятков лет. Учёные отмечают, что впервые он был замечен обсерваторией Pan-STARRS на Гавайях в конце августа, хотя, по расчётам, он вошёл в устойчивую конфигурацию с Землёй ещё в середине 1960-х годов.

Исследователи пришли к выводу, что PN7 остаётся в так называемой "резонансной орбите", где его движение синхронизировано с орбитой нашей планеты. При этом он не является спутником в прямом смысле этого слова, поскольку вращается не вокруг Земли, а вокруг Солнца. Его движение напоминает сложную петлю, благодаря которой объект будто бы сопровождает планету на протяжении всего её пути вокруг светила.

Согласно расчётам специалистов, такая конфигурация сохранится до 2083 года, после чего PN7 покинет текущее положение и уйдёт на другую орбиту. Это естественный процесс для квазилун, которые могут входить в резонанс с планетами на относительно короткие периоды — от нескольких десятков до сотен лет.

Как квазилуны отличаются от мини-лун

Появление нового объекта вновь вызывает интерес к явлению квазилун — редких небесных тел, которые визуально могут напоминать спутники, хотя на самом деле движутся по солнечной орбите. Их траектории образуют своеобразные петли: иногда они опережают Землю, иногда отстают, из-за чего создаётся иллюзия спутникового движения.

В отличие от них мини-луны — это объекты, временно захваченные гравитацией Земли. Они действительно вращаются вокруг планеты, но недолго: их орбиты крайне нестабильны, а наблюдать их сложно из-за небольших размеров. За всё время официально зарегистрировано только четыре таких объекта. Самая последняя мини-луна имела размеры примерно со школьный автобус и отделилась от Земли менее года назад.

Квазилуны же могут оставаться ближе к Земле значительно дольше. Например, объект Камоалева, обнаруженный в 2016 году, удерживается в орбитальной резонансной зоне уже сто лет и, по прогнозам, продержится там ещё не менее трёх веков. Такие примеры показывают, насколько разнообразна может быть орбитальная динамика малых тел, сообщает El Cronista.

Сколько квазилун уже известно

С открытием PN7 число известных Земле квазилун возросло минимум до семи. Учёные не исключают, что их больше, однако наблюдать их сложно: большинство из них имеет размеры от нескольких метров до нескольких десятков, а отражённый солнечный свет слишком слаб, чтобы такие объекты можно было различить без мощнейших телескопов.

Интересно, что квазилуны есть не только у Земли. Первую подобную структуру фиксировали у Венеры в начале 2000-х годов. Это говорит о том, что подобные объекты могут встречаться и у других планет, просто пока их сложно обнаружить.

Откуда появляются квазилуны

Несмотря на активные исследования, происхождение таких объектов остаётся загадкой. Учёные рассматривают несколько основных гипотез, каждая из которых выглядит правдоподобно.

Некоторые астероиды могли быть выброшены из главного пояса между Марсом и Юпитером и задержаны возле Земли под воздействием сложных гравитационных факторов. Существует предположение, что определённые квазилуны — это фрагменты самой Луны, отколовшиеся после мощных древних столкновений. Часть объектов могла сформироваться в ранний период существования Солнечной системы как остатки популяции малых тел, которые сливались и взаимодействовали в области, находящейся близко к Земле.

Особое внимание сейчас приковано к квазилуне Камоалева: исследования показывают, что её состав необычайно похож на лунную поверхность. Китайская космическая миссия уже направляется к объекту, и её цель — доставить первые образцы на Землю. Это позволит уточнить происхождение подобных тел и понять, насколько разнообразны процессы, происходившие в Солнечной системе миллиарды лет назад.

PN7 не представляет угрозы

Несмотря на громкие заголовки о "второй луне", учёные подчёркивают, что PN7 не является опасным объектом. Его траектория изучена, а резонансная орбита не приближает его к критическим точкам, где возможны столкновения. Более того, малые размеры делают его безвредным даже при гипотетической потере устойчивости.

Современные обсерватории отслеживают такие объекты с высокой точностью, а развитие телескопов, включая запуск обсерватории Веры Рубин, позволит выявлять ещё больше подобных камней — от десятков метров до единиц метров в диаметре.

Популярные вопросы

Что такое квазилуна простыми словами?

Это небесное тело, которое движется вокруг Солнца, но временно находится в орбитальном резонансе с Землёй, из-за чего выглядит как спутник.

Почему PN7 важно изучать?

Потому что такие объекты могут рассказать о гравитационных процессах, происходивших в ранней Солнечной системе.

Сколько стоит отправить миссию к квазилуне?

Стоимость зависит от типа аппарата, но обычно речь идёт о сотнях миллионов долларов — сопоставимо с миссиями к небольшим астероидам.