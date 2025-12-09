Зима идёт ва-банк: температурный провал намекает на сюрприз, который проявится позже

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Холодный ветер всё настойчивее напоминает жителям Краснодара о переменах, ждать их осталось недолго. Погода, долгое время остававшаяся мягкой, готовится перейти к зимнему режиму уже в середине декабря.

Холодное время года в городе
Фото: https://unsplash.com by Artūrs Ķipsts is licensed under Free
Холодное время года в городе

Когда придёт похолодание

Синоптики прогнозируют переход температур в отрицательные значения 14-15 декабря. Эти даты приходятся как раз на середину первого зимнего месяца, когда обычно сохраняется плюсовой фон. В этом году сценарий может измениться, и кратковременные морозы окажутся заметнее привычных колебаний.

Неясно, насколько надолго задержится холодный фронт. Ранние прогнозы говорят о том, что устойчивых морозов до января ждать не стоит, однако переменчивая погода юга нередко преподносит сюрпризы. Так что возможности развития событий значительно шире первоначальных ожиданий.

Что обещают осадки и температура

Первым сигналом перемен станет дождь 10 декабря. Он пройдёт при дневной температуре около 10 градусов и ночных значениях до 2 тепла. В сочетании с ветром около пяти метров в секунду это создаст ощущение, что воздух близок к нулевым отметкам.

К воскресенью осадки начнут менять характер: возможен снег с дождём, который, по прогнозам, превратится в полноценный снег 16 декабря. Днём температура приблизится к нулю, а ночью опустится до минус шести. Ближе к концу недели похолодание усилится, и ночные значения могут достигнуть минус десяти, хотя днём сохранится слабый "плюс" или нулевая отметка, сообщает kubanpress.ru.

Почему такие изменения заметны

Последние годы декабрь на Кубани был тёплым, что и создало ощущение контраста. Так, в один из декабрьских дней температура поднималась до +14, а новогодняя ночь проходила при +8. Эти цифры стали привычными для региона, где мягкая зима считается нормой.

Ещё раньше, в декабре 2023-го, морозов не фиксировалось вовсе. К середине месяца воздух прогревался до 16 градусов, а к Новому году — до +13. На фоне таких показателей даже непродолжительное похолодание воспринимается как наступление полноценной зимы, которой жители региона давно не видели.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
