Зима идёт ва-банк: температурный провал намекает на сюрприз, который проявится позже

Холодный ветер всё настойчивее напоминает жителям Краснодара о переменах, ждать их осталось недолго. Погода, долгое время остававшаяся мягкой, готовится перейти к зимнему режиму уже в середине декабря.
Синоптики прогнозируют переход температур в отрицательные значения 14-15 декабря. Эти даты приходятся как раз на середину первого зимнего месяца, когда обычно сохраняется плюсовой фон. В этом году сценарий может измениться, и кратковременные морозы окажутся заметнее привычных колебаний.
Неясно, насколько надолго задержится холодный фронт. Ранние прогнозы говорят о том, что устойчивых морозов до января ждать не стоит, однако переменчивая погода юга нередко преподносит сюрпризы. Так что возможности развития событий значительно шире первоначальных ожиданий.
Первым сигналом перемен станет дождь 10 декабря. Он пройдёт при дневной температуре около 10 градусов и ночных значениях до 2 тепла. В сочетании с ветром около пяти метров в секунду это создаст ощущение, что воздух близок к нулевым отметкам.
К воскресенью осадки начнут менять характер: возможен снег с дождём, который, по прогнозам, превратится в полноценный снег 16 декабря. Днём температура приблизится к нулю, а ночью опустится до минус шести. Ближе к концу недели похолодание усилится, и ночные значения могут достигнуть минус десяти, хотя днём сохранится слабый "плюс" или нулевая отметка, сообщает kubanpress.ru.
Последние годы декабрь на Кубани был тёплым, что и создало ощущение контраста. Так, в один из декабрьских дней температура поднималась до +14, а новогодняя ночь проходила при +8. Эти цифры стали привычными для региона, где мягкая зима считается нормой.
Ещё раньше, в декабре 2023-го, морозов не фиксировалось вовсе. К середине месяца воздух прогревался до 16 градусов, а к Новому году — до +13. На фоне таких показателей даже непродолжительное похолодание воспринимается как наступление полноценной зимы, которой жители региона давно не видели.
